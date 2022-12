Pedrosa: "KTM empieza a entender sus problemas en clasificación"

Cargar el reproductor de audio

Pese a las dos victorias y a los cinco podios sumados por Miguel Oliveira y Brad Binder en la temporada 2022 de MotoGP, KTM no ha tenido el protagonismo al que venía acostumbrando en las últimas campañas.

¿Su problema principal? Las sesiones de clasificación. Los resultados de todos los pilotos de la fábrica austriaca así lo demuestran. Sumando las qualys de la dupla oficial, obtenemos que solo se han conseguido meter en la primera fila de parrilla en una ocasión, con Binder en Motegi.

Pero el verdadero problema de las RC16 estuvo en lograr superar el corte de la Q1 y clasificarse para la lucha por la pole. El dato es especialmente sangrante: las cuatro KTM de la parrilla se quedaron fuera de la Q2 en ocho de las veinte carreras disputadas este año.

Dani Pedrosa, probador de la fábrica de Mattighofen, atribuyó esos problemas a la dificultad de la KTM para conseguir sacarle provecho a los compuestos más blandos, en contraste con las Ducati.

"En los dos últimos años, la clasificación ha sido nuestro punto débil con frecuencia", confirmó el piloto español a Speedweek. "Vemos que para los pilotos de Ducati es más fácil ganar un segundo con los nuevos neumáticos blandos, y las ocho Ducati terminan por delante nuestra en parrilla".

"Para los otros equipos es más difícil estar delante. La KTM es fácil de controlar y gestionar con neumáticos gastados, pero con neumáticos nuevos no podemos hacerlo tan bien. Este punto débil nos impide luchar por los primeros puestos de la parrilla".

Después de haber hecho muchos test con KTM este año, Pedrosa tiene la esperanza de que se pueda encontrar una solución para 2023: "No puedo entrar en detalles, pero hemos identificado dos áreas problemáticas relacionadas con nuestros problemas en la clasificación. Creo que podemos resolver uno de estos dos problemas para 2023. Todavía tenemos dudas sobre el segundo problema. Seguimos buscando una solución, seguimos trabajando en ello".

"Ya hay avances", subrayó el español. "Pero en noviembre, todas estas predicciones hay que hacerlas con cautela, porque los demás fabricantes también están mejorando sus motos durante el invierno. Probablemente Ducati seguirá siendo fuerte al principio de la temporada [y] es difícil evaluar la jerarquía de los demás. Nadie sabe dónde estarán las demás marcas después del invierno".

Dani Pedrosa cree que este progreso es necesario para que KTM esté delante de forma regular. Las posiciones en la parrilla de salida se han convertido en una parte esencial del MotoGP contemporáneo, con adelantamientos a veces difíciles, y es probable que este aspecto se refuerce con las carreras al sprint en 2023, que ofrecerán pocas vueltas para ascender en la clasificación y, sin embargo, pondrán en juego valiosos puntos del campeonato.

Para Pedrosa, KTM ya no puede permitirse el lujo de quedarse atrapada en la mitad de la parrilla, a pesar de la capacidad de Binder para recuperar posiciones : "Hay problemas con el neumático delantero cuando estás a rebufo de otro piloto. La presión de los neumáticos se vuelve loca y pierdes agarre, no puedes adelantar y no puedes ganar posiciones".

"Brad Binder ha sido muy fuerte toda la temporada", señaló Pedrosa. "En carrera siempre ha sido ejemplar en sus remontadas, pero sabemos que tenemos que mejorar la moto en la clasificación. Ese es uno de los elementos clave".

