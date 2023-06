Pedrosa cree que Honda "está recogiendo la cosecha de lo que sembraron"

Dani Pedrosa se retiró en 2018 tras 18 temporadas en el Mundial, todas con Honda, con quien corrió en la clase reina desde 2006 tras ganar un mundial de 125cc y dos de 250cc entre 2003 y 2005. En la actualidad, el piloto español es probador de KTM, equipo con el que ha disputado dos grandes premios como invitado, en 2021 y 2023, demostrando que la velocidad sigue corriendo por sus venas.

Además, este año Pedrosa ha debutado como comentarista en las transmisiones de la plataforma que ofrece el campeonato en España, DAZN, siendo el de Italia, el segundo gran premio en el que tomaba parte.

Tras la carrera, ganada por Pecco Bagnaia con Jorge Martín y Johann Zarco en el podio, y en la que Marc Márquez se fue al suelo en la sexta vuelta, Carles Pérez, conductor de la transmisión le pidió a Pedrosa su opinión sobre la reacción de Marc tras la caída, ya que nunca se había visto un gesto así del español, que abrió los brazos como pidiendo explicaciones, además de no hacer ningún intento de levantar la RC213V de la grava para intentar reincorporarse a la carrera (seguramente porque la moto estaba bastante tocada).

"Está claro que la situación está empezando a ser, diría, cansina. Se repite el patrón y supongo que es algo difícil de digerir y entender, hay que hacer un poco de análisis y ellos tienen que buscar el por qué de las cosas y dar pasito a pasito", valoró Pedrosa.

Durante el programa en el que se analizaba lo sucedido en Mugello, le apuntaron a Dani si desde fuera cree que hay una única causa, y si en ese caso se debe apuntar a Honda.

"No me atrevería a contestar a esa pregunta", dijo antes de que le recordaran que ahora el Mundial va a Sachsenring, un circuito donde Marc ha ganado 11 veces.

"Ese es un circuito donde él se va a poder medir al cien por cien, tanto a sí mismo como a la moto, al equipo, los neumáticos, todo el paquete lo va a poder medir en Sachsenring porque es un circuito en el que ha ganado diez veces, tiene la referencia de qué años fue mejor y peor y cómo se tiene que comportar la moto y él mismo con la moto para las sensaciones. Verá cuán lejos está de esas sensaciones y qué cambios tiene que hacer para encontrarlas", fue su análisis.

Acto seguido, en la transmisión, entrevistaron a Marc Márquez, que dio sus impresiones de la carrera y explicó que, tanto el sábado en la sprint como el domingo en la prueba larga, tuvo problemas en la salida. Precisamente un punto en el que KTM ha mejorado extraordinariamente y ha puesto en jaque al resto de fabricantes, que no acaban de entender cómo ha logrado ese paso adelante tan importante.

Precisamente sobre este punto, es por el que le pregunta Pedrosa a Márquez: "Hemos visto que en la salida, en la arrancada, es donde has perdido mucho, ya en los primeros metros has perdido posiciones. No sé si has fallado tu o es que realmente has hecho buena salida y los demás han sido más rápidos", le traslada Dani a su excompañero.

Márquez recibe la pregunta con una sonrisa: "Bueno, de hecho ya sabes como piloto que no podemos entrar en detalles, pero es ahí donde tuve problemas en la primera vuelta. De hecho lo pude salvar en la sprint race, pero con más calor (el domingo) ha habido más problemas en la arrancada, antes de llegar a la primera curva, por eso me han empezado a pasar los pilotos. De hecho, en la vuelta de colocación me he quedado muy atrás, no porque quisiera, porque tenía ese problema y como piloto sales un poco descentrado. Lo he salvado en la primera vuelta y después, en vez de perder posiciones una a una las he perdido de golpe y me he estabilizado ahí. Me ha dado rabia porque te caes en la vuelta 7, si te caes en la 21, como en Le Mans, no cambia la situación en el campeonato, pero al menos haces toda la carrera y coges información".

"Menos mal que (ahora) llega Alemania, a ver si ayuda un poquito, aunque me gustaría llegar de otra manera", añade Marc al final de su intervención.

Y es ahí cuando viene la valoración de Pedrosa sobre las palabras de Márquez.

"Un poco, la lectura que saco de los comentarios que ha dado él, que ha sido bastante sincero en este momento, porque estamos mirando al presente, es que la cosecha… ellos (Honda) están buscando los resultados, la gente espera sus resultados, pero yo creo que la cosecha no es buena porque ha habido algún problema cuando se sembró, y hoy lo que están recogiendo no es lo que él esperaba", sentencia el de Sabadell.

