Pedrosa diferencia entre sus rivales más "limpios" y los "complicados"

El actual piloto de pruebas de KTM fue nombrado MotoGP Legend tras retirarse en 2018 con 31 victorias en su palmarés, convirtiéndose en el mejor piloto de la historia sin corona de campeón del mundo en la clase reina. El catalán, que sí ganó un título de 125cc (8 victorias) y dos en la clase de 250cc (15 triunfos) es un habitual del paddock y tras toda una vida en Honda, ahora trabaja para la firma austríaca, de la que es uno de sus principales embajadores, pese a mantener, como siempre, un perfil lo más alejado posible del foco mediático.

En una entrevista para la publicación oficial de Red Bull, el patrocinador de KTM y también del propio piloto, Dani Pedrosa hace equilibrios lingüísticos para diferenciar, entre sus máximos rivales en pista, quienes fueron más "limpios" y quienes usaban otras técnicas que denomina "complicadas", aunque no haga falta ser Einstein para saber a qué se refiere.

Tras doce temporadas en la máxima categoría, en la que debutó en 2006, Dani reflexiona sobre algunas de sus mejores luchas en pista.

"Una de las mejores batallas fue contra Casey Stoner", recuerda.

"Siempre fue un rival limpio y se trataba de ver quién era el más rápido y no el más complicado. Por ejemplo, cuando corres contra Marc Márquez o Valentino Rossi, a veces son mucho más rápidos, y eso está claro, pero en otras ocasiones, cuando vas a la misma velocidad o más rápido, ellos tienen formas de bloquearte y hacerte perder tiempo".

Ese tipo de pilotaje en el que entraban otros factores o 'tretas' más allá de la velocidad, obligaron a Pedrosa a tener que modificar su forma de pilotar.

"A medida que avanzaba mi carrera me ponía al día y era más consciente, pero esa manera de correr no era mi forma natural. Cuando competía con Casey o con Jorge Lorenzo, se trataba de ver quién era el más rápido, no el más complicado".

Pedrosa, componente de la generación de súper pilotos denominados los 'cuatro magníficos' o los 'aliens', junto a Stoner, Lorenzo y Rossi, que reinaron a finales de la década de los 2000 y principios de los 2010, analiza también la actual hornada de corredores top en MotoGP.

"Este año podemos ver a pilotos como Enea Bastianini, Pecco Bagnaia o Fabio Quartararo, que son los tres, a pesar de algunos altibajos, más estables delante. Luego tienes otros pilotos que están siendo constantes, como Jack Miller, y luego al resto", valora.

"Sin embargo, para apreciar plenamente lo que está sucediendo con estos nuevos chicos, tenemos que dejar pasar un poco de tiempo. Cuando el foco de atención está demasiado cerca es difícil juzgar, pero está claro que hay una nueva hornada de pilotos. Tenemos que esperar un poco más de tiempo para ver quién es capaz de quedarse ahí constantemente compitiendo por las primeras posiciones. Ahora mismo el Mundial está muy reñido y hay algunos pilotos que consiguen puntuar incluso en un mal día", señala el de KTM como la clave del éxito.

Galería: todas las victorias de Dani Pedrosa

