Pedrosa, Bradl y Pirro, wild card en Misano; Bastianini, no será reemplazado Mientras Dani Pedrosa, Stefan Bradl y Michele Pirro se incorporan a la parrilla de salida del GP de San Marino de este fin de semana, Ducati no contará con el lesionado Enea Bastianini, que no será reemplazado.