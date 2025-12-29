Dani Pedrosa advierte sobre MotoGP 2027: "Los neumáticos pueden cambiarlo todo"

Dani Pedrosa, piloto probador de KTM en la actualidad y tres veces campeón del mundo de motociclismo, habló sobre cómo va el desarrollo del proyecto de MotoGP para 2027, aportando notables datos sobre el motor, los neumáticos, la aerodinámica y los retos del nuevo reglamento.

"Hasta ahora, todo va según el calendario que KTM ha establecido para la nueva moto", explicó Pedrosa. Por lo tanto, KTM está en el buen camino. Es especialmente importante que el nuevo motor de 2027 de la casa de Mattighofen ya haya rodado en el banco de pruebas sin ningún problema.

Sin embargo, todavía no está claro cuándo podrá tener lugar el primer test en pista. El catalán dejó claro que KTM definitivamente quiere dar este paso con los nuevos neumáticos de Pirelli para 2027, "porque simplemente tiene más sentido". Sin embargo, actualmente no existe un plan de pruebas para los neumáticos. Un factor que influye en el organigrama.

No obstante, el español subraya: "No tenemos prisa, pero, por supuesto, tampoco queremos alargar demasiado el asunto". Al fin y al cabo, la adaptación a los neumáticos en particular es esencial.

El cambio de neumáticos Pirelli: "Un cambio radical"

Pedrosa habla desde la experiencia, ya que él mismo pasó por el cambio de neumáticos de Michelin a Bridgestone (2008) y viceversa (2016) durante su carrera deportiva. "Es bastante significativo, la verdad. Es algo muy radical", dijo, echando la vista atrás y haciendo hincapié en la importancia de este cambio.

La magnitud del reto dependerá de lo diferentes que sean finalmente los nuevos compuestos: "Dependerá de si la diferencia es grande o pequeña". Dependiendo de las características, un cambio de neumáticos puede alterar toda la estructura de una moto, y bien lo sabe el de Castellar del Vallès. Esto también afecta a "cosas como la rigidez, el estilo de pilotaje, la forma de frenar, de utilizar el acelerador o la agresividad con la que se dirige la moto en las curvas".

Pedrosa señala Moto3 y Moto2 como ejemplos en los que el cambio a Pirelli ha tenido un efecto notable: "Hemos visto cómo mejoraban los tiempos por vuelta, y he hablado con algunos equipos. Han tenido que hacer cambios en el chasis y en el estilo de pilotaje. Sobre todo, los pilotos han tenido que adaptarse".

El español lo resume como un "proceso": ¿Quién se adapta primero, quién entiende antes, quién tiene, quizá, la mejor base desde el principio? Algunas motos podrían "funcionar casi a la perfección" con los nuevos neumáticos de inmediato, mientras que otras estarían "completamente fuera de juego" y requerirían cambios importantes.

"Dependerá mucho de estos detalles", asegura. El propio Pedrosa ya ha rodado con los nuevos Pirelli como parte de un test de neumáticos en Misano. "Desgraciadamente, no estoy autorizado a revelar nada. Está en el contrato", explicó su silencio.

Reglamento 2027: menos aerodinámica, diferente dinámica de salida

Sin embargo, sí se le permite hablar abiertamente de los cambios en la normativa técnica para 2027, que se refieren en particular a una aerodinámica reducida y a la prohibición de los sistemas holehsot y de altura. Cuando se le pregunta si esta dirección era necesaria, Pedrosa responde con cautela pero positivamente: "Sí, creo que es importante".

Los cambios volverán a dar a los pilotos más control, por ejemplo para evitar los caballitos o para generar agarre. "Las salidas también cambiarán. Hoy, vemos que las salidas son bastante predecibles", criticó el mítico 'Samurái'.

Lo que quiere decir: "Si haces una buena salida, básicamente estás bien posicionado para la primera curva, siempre que tengas una buena posición de arrancada". Sin embargo, las nuevas reglas abrirán más la dinámica: "Creo que podrás recuperar más posiciones. Eso abre de nuevo la batalla en la pista", concluyó.

