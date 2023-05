Mucho se ha hablado del compromiso que Pedro Acosta, campeón del mundo de Moto3 2021 y actualmente líder del campeonato de Moto2, tiene con KTM para promocionar a la clase reina en 2024 con el equipo oficial de la casa de Mattighofen, pero el propio piloto admitió el pasado fin de semana en Jerez que aceptaría hacerlo con la estructura satélite, GasGas Tech3.

El arranque de temporada de KTM y el extraordinario nivel que están mostrando Brad Binder, ganador de dos carreras sprint, y Jack Miller, son un argumento suficientemente potente para que cualquier joven piloto viera con interés llegar a MotoGP al manillar de una RC16, pero en el caso de Acosta, existe además un tema de compromiso y lealtad con la casa austríaca.

"Llevo cinco años, tres en el Mundial y dos en la Red Bull Rookies Cup, vestido de KTM. Fueron los primeros que, cuando me quedé sin equipo antes de llegar al Mundial me dijeron que, si no encontraba moto, me daban otro año en la Rookies, que estuviera tranquilo", dijo Acosta el pasado domingo el Jerez cuando le preguntó Motorsport.com.

"Como ya dije el año pasado, mi prioridad es KTM. Mi prioridad es vestirme de naranja, entiendo que va a ser difícil porque tanto Brad como Jack lo están haciendo super bien, entonces, en su defecto, nos vestiremos de rojo. Confío mucho en ellos, me dieron una moto cuando llegué a Moto3, por qué no, espero que me lo den cuando vaya a MotoGP", un paso que, si las cosas siguen como hasta ahora, se producirá la próxima temporada.

Tras sufrir algunas lesiones que le cortaron la progresión la pasada temporada en su debut en Moto2, Acosta ha demostrado este año un punto importante de madurez y de estar completamente enfocado en su objetivo de ganar el campeonato.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

En Jerez, pese a que le hubiera gustado ganar en casa ante su público, Acosta supo mantener la cabeza fría y asegurar un segundo puesto que le coloca como líder del Mundial.

"Primeros con cero puntos de ventaja sobre el segundo, así que muy líder tampoco", soltó con su habitual picardía el murciano tras la carrera del pasado domingo.

"Tenemos que estar contentos, el equipo ha trabajado muy bien, el año pasado sufríamos muchísimo en algunas condiciones en la que este año estamos viendo que somos bastante competitivos. En Argentina, donde no se nos daba bien, estuvimos delante, hemos dado un salto en clasificación los sábados, hemos sido rápidos en Jerez, donde el año pasado nos costó… creo que el trabajo es bueno y no hay ningún equipo que el sábado se quedara en el circuito hasta las 10.30 de la noche hablando conmigo. Estar tan juntos y con el mismo objetivo, es lo que nos está permitiendo seguir la línea que llevamos".

Con dos victorias en las tres primeras carreras (Portugal y Austin), en Jerez Acosta amarró un segundo puesto ante un Sam Lowe que sorprendió por su extraordinario ritmo. Lo que lleva a pensar que el 'plan' del español es a largo plazo en clave de campeonato, más que de ir a buscar victorias arriesgando al máximo.

"Con plan o sin plan en Jerez hubiera sido muy difícil ganar. Cuando me pasó en carrera pensé en pasarle en la curva 1 como pudiera y frenarle de alguna manera. Pero no me dio oportunidad. No tenemos un plan, tenemos un objetivo, que no es ser el más rápido siempre, si no que será sumar los máximos puntos posible en cada carrera. En Argentina supuso acabar el 1º, en Austin supuso ganar y en Jerez, acabar segundo. Lo importante es tener la constancia que nos faltó el año pasado", zanjó un Acosta cada vez más maduro y enfocado en sus objetivos.