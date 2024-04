Acosta: "Hay que ser la mosca 'toca huevos', sacar la cabeza y dar follón"

Pedro Acosta sigue creando impacto en la sociedad española y entre los aficionados al motociclismo. El piloto murciano deslumbra por su forma de ser, tan natural y espontánea, y por supuesto por lo que consigue en la pista. El campeón de Moto3 en 2021 y de Moto2 en 2023 está superando muchas de las expectativas puestas sobre él, que ya eran de por sí altas, en su llegada a MotoGP.

Si ya en Qatar dio que hablar antes de que la inexperiencia y la caída de los neumáticos le jugaran una mala pasada, en el GP de Portugal disputado en Portimao logró dar un paso adelante notable en cuanto a madurez. Dejó dos imágenes para el recuerdo, su pasada a un ocho veces campeón del mundo como Marc Márquez y el posterior adelantamiento al vigente bicampeón de la categoría reina, Pecco Bagnaia, antes de verse beneficiado por la caída de Maverick Viñales, que le acabó entregando en bandeja su primer podio en MotoGP.

Así, antes de partir hacia Austin para el próximo Gran Premio de las Américas, Acosta tuvo la oportunidad de pararse a reflexionar sobre su actual momento este miércoles en el famoso programa de Pablo Motos 'El Hormiguero', de Antena 3, la cadena que pertenece al grupo Atresmedia, que retransmitirá tres grandes premios en directo y en abierto en este 2024. La visita del Tiburón de Mazarrón le valió al programa ser el contenido no informativo más visto del día, con 2.107.000 espectadores, un 15.8 por ciento de share, además de ser visto en algún momento por 4.371.000 personas.

Uno de los temas estrella de los que habló el español fue ese adelantamiento con Márquez en Portimao. Acosta comparó sus encuentros en pista con los que el de Cervera tuvo en el pasado con Valentino Rossi, un símil que hizo recientemente el propio Marc. Esto sirvió a Pedro para reivindicarse como alguien que viene a poner los puntos sobre las íes en MotoGP: "[El adelantamiento de Portimao] parece más fácil en la tele que como lo viví yo. Él lo hizo con Rossi y ahora lo he hecho yo. Hay que ser la mosca 'toca huevos'. Sacar la cabeza y dar follón. Fue bonito".

El #31 también explicó que quiere disfrutar el momento, mientras mira atrás y ve todo lo que ha cambiado, y también lo que ha sufrido, como en 2022: "Ojalá sea todo igual de bonito que está siendo ahora. Me lo paso bien y me pagan por lo que hago, ¡qué más quiero! Veo lo que he cambiado desde que estoy en el Mundial y... Llegué con 16 años, y ahora tengo casi 20, algo he cambiado. El primer año fue muy bien, el tercero también, pero el segundo fue jodido, fue difícil al principio, y creo que ahora soy otro comparado con el piloto que era cuando empecé. Si no hubiera aprendido y no hubiera madurado, ya me habrían echado del Mundial, porque el ritmo que llevaba de romper motos no era normal".

Además, Acosta habló de su debut en Qatar y de los cambios que está viendo en MotoGP. Uno de ellos son las carreras al sprint, a las que tildó de "pachanga". Así lo explicó: "[La carrera larga de Qatar] era la primera carrera real que yo hacía, porque la sprint del sábado es una pachanga para posicionarte para el domingo. Entonces, llegué [a la parrilla], me quité el casco, se acercaron y me dijeron al oído: 'Tú échale huevos'. Y yo fui y lo eché todo".

Por último, el de Tech3 GasGas, que agradeció a su familia todo el sacrificio realizado para sacar adelante su carrera deportiva, contó algunas anécdotas, como una en la que puso a la venta sus propios calzoncillos: "Tengo un ego muy grande y busco cosas sobre mí en Google. Un día se me ocurrió mirar en Wallapop qué se vendía de Pedro Acosta, y vi que había botas, deslizaderas, guantes y cosas que no eran mías, pero decían que sí lo eran. Entonces, me cansé y pensé que podía reírme yo de ellos vendiendo mis calzoncillos usados, usados pero buenos, de victoria", detalló.