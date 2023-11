Acosta: "En dos años la KTM va a ser la mejor moto de la parrilla de MotoGP"

Hace tres años el corredor murciano no tenía moto para competir en el mundial, a última hora logró que le hicieran un hueco en el equipo Ajo-KTM de Moto3 y la respuesta de Pedro Acosta fue ganar el campeonato del mundo en su primera temporada, dejando con la boca abierta a toda la concurrencia. Tras un primer año en Moto2 con una inoportuna lesión entrenando en casa, la separación de su amigo y mentor Paco Mármol, y algunas idas y venidas mentales, este año el murciano ha dominado con autoridad la clase intermedia, para sumar su segundo título mundial y llegar al test de MotoGP del próximo 28 de noviembre con la misma tarjeta de bicampeón con la que se presentaron leyendas como Valentino Rossi, Jorge Lorenzo o Marc Márquez, con el que competirá la próxima temporada.

"Todo suena muy bien, aparte, vi el otro día antes de venir a Sepang que hacía dos años que conseguimos el título de Moto3. Entonces ha sido, ha sido bonito, sobre todo ganarlo aquí, que no pudimos hacerlo en Tailandia. Creo que ha sido mucho más bonito porque ha costado más", explicaba este domingo el chico aún acelerado por las emociones de la celebración.

Aunque Rossi y Márquez llegaron a la clase reina con dos títulos, ninguno lo logró en solo tres años.

"No me dice nada eso. Me lo he pasado bien, me lo he pasado bien los tres años. Al final venía de quedarme sin equipo antes de llegar al mundial. No fueron situaciones fáciles porque me quedé sin equipo una semana después de firmar el contrato, entonces me veía un poco fuera, me veía un poco que todo se podía acabar y se lo he dicho a Albert (Valera, su manager), ¡coño!, ha salido todo bien, ¿no? No pintaba muy bien la cosa antes de firmar con Aki (Ajo). ¿Y después de tres años en su equipo te aseguro que ahora no me quiero ir. Así que creo que ha salido todo muy bien".

Para entender que un piloto tan joven haya ganado un Mundial, el segundo, con tanta autoridad, hay que buscar en el pasado.

"La clave de este campeonato creo que fue el año pasado. Al final hemos hecho una preparación muy grande. No nos salían las cosas, yo me cabreaba más porque quería hacerlo bien. No encontrábamos el setting que me fuera bien porque a lo mejor era muy pequeño o también estaba muy delgado comparado con como estoy ahora. Y creo que en todo eso hemos dado un paso muy grande", valoró. "Ahora llegaré a MotoGP el año que viene sin expectativas, que a lo mejor eso fue un poco eso lo que nos frenó en mi primer año de Moto2, tener demasiadas. Quiero divertirme, aprender con el equipo que creo que de los chicos de KTM puedo aprender".

Por la diferencia se puede pensar que ha sido un título fácil de ganar.

"Lo más difícil ha sido gestionarme a mí. Al final yo no me caía el año pasado porque la moto fuera mal o yo no me caía el año pasado porque la moto no me permitiera hacer x cosas. El tema es que quería ir muy rápido demasiado pronto. Al final me di cuenta que necesitaba un proceso de adaptación, un poco de tiempo de aclimatarme a la clase para para saber qué tenía que hacer en la moto y que las cosas me salieran fáciles. Veíamos que en Moto3 era muy fácil adelantar y en Moto2 me estaba costando muchísimo. Las primeras vueltas (solo) adelantaba una posición, cuando veíamos que en Moto3 adelantaba a diez o doce pilotos fácilmente. Este año hemos mejorado mucho, el año pasado ya mejoramos mucho los adelantamientos, hemos mejorado mucho el inicio de carrera, ahora desde el FP 1 estamos siendo competitivos. Entonces creo que es un poco el conjunto de todo, pero sobre todos los errores que cometimos el año pasado los pusimos en una esquina y dijimos, este año de aquí no pueden salir".

Aún faltan dos grandes premios para terminar el curso, pero con el trabajo hecho en el horizonte de Acosta se vislumbra su salto a MotoGP y saber el tiempo que necesitará para ir rápido.

"No, no me marco plazos. Tengo mucha curiosidad de llegar al test de Valencia. Ver cómo trabaja un equipo de MotoGP, ver las cosas nuevas que voy a tener que entender, ver cómo pilotan tanto Brad Binder como Augusto Fernández la moto y como la pilota Dani Pedrosa. Yo creo que me va a servir para para dar un paso muy grande, ya más de setting porque la moto nuestra de este año ha sido la misma desde el principio hasta el final. Entender cómo tengo que frenar, cómo tengo que girar, porque son las cosas que me costaban el año pasado. Me gustaría empezar con buen pie el test para dar pasos firmes".

No son pocos los que creen que Acosta estará luchando por las victorias en su primer año y ya le ven como el nuevo Marc Márquez de la clase reina.

"Siempre da gusto que la gente piense así de ti. Es verdad que hasta yo quiero hacerlo bien. No, no, no te voy a decir luchar por un mundial, porque creo que es una cosa muy grande por ahora, pero me gustaría hacerlo bien. Me gustaría hacer buenas carreras, me gustaría ir mejorando durante el año. Y por qué no a final de año ser competitivo con una KTM, que estamos viendo que Binder, desde que se ha afinado tantísimo el estilo y hace cosas menos agresivas, está siempre ahí en el top 6. Por ahora la moto vamos a decir que está un pasito por detrás para ganar un mundial, pero en dos años, para suerte o para desgraciada de alguno, KTM va a ser la mejor moto de la parrilla".

Uno de los pasos que más le va a costar dar a Pedro es salir del box de Aki Ajo, donde le han cuidado y ayudado mucho en sus tres años mundialistas.

"Bueno, no lo dejo del todo. Al final tengo la suerte que Aki es como la Academia de KTM... Tomás, que es el que es más o menos vamos a decir, lleva el equipo, el que gestiona un poco todo es el que nos hace ir a Barcelona a entrenar, el que nos junta un poco a todos. Aparte de mi entrenador en Murcia, que eso es otro tema, he estado aprovechando mucho estos tres años, yendo a Barcelona a entrenar con gente de MotoGP, a entrenar con otra mentalidad un poco con los ojos más abiertos, porque yo en Murcia hago lo que yo creo que me sirve, pero también hay que ver lo que hacen los demás. Entonces no lo dejo del todo. Aunque sea corto, aprovecharé mucho el invierno para estar con ellos. Sé que intentaron todo para tener un equipo en MotoGP, eso de verdad que lo tengo que agradecer mucho porque pasé de que nadie confiara en mí antes de entrar en Moto3, a que me quisieran hacer un equipo de MotoGP para mi solo, que es una cosa muy grande. Sé que antes o después los dos caminos se cruzarán de nuevo, ya sea en el equipo oficial de KTM o en un satélite con ellos, porque la verdad que me gusta mucho la idea de volver a trabajar con ellos.

Aprovechando que el murciano se había puesto un poco sensible con el tema de dejar Aki Ajo, se le pidió que explicara para quién iba dedicado este campeonato.

"Se lo dedico al Pedro al que no le salían las cosas, efectivamente al que no le salían las cosas por que ha existido ese Pedro, realmente ha existido y aquí en el mundial no lo hemos visto".

Un 'no salen las cosas' muy peculiar y personal.

"Bueno, para mi que no salgan las cosas significa que no gano, lo que es el problema, sin duda es mi gran problema, que lo tengo de tratar, creo, pero siempre ha sido así".

"El tema es de la filosofía de que si Pedro Acosta está 22 carreras a tope, puede ganar las 22 carreras, pero surgen imprevistos y no es que todo lo pueda gestionar yo, entonces tengo que aprender un poco a gestionar esos momentos".

Pese a sus múltiples éxitos y victorias, Acosta es capaz de encontrar sus debilidades y exponer que ha llegado a temer decepcionar a su equipo.

"Vamos a decir que esas derrotas no fueron por culpa mía o por culpa de algo que yo no puedo controlar. Pero también hay que ser autocrítico. Y todo lo que no sea ganar cuando te vistes con los colores de KTM, y más en un equipo oficial, más con lo que hay aquí detrás, más con toda la esfera de KTM mirándote con lupa, todo lo que no salga es malo. Y lo que aprendí es que no todo lo que no sea ganar es malo. Así que este título va para el Pedro al que no le salían las cosas, el Pedro que tuvo problemas suyos, que nadie vio y dejó de entrenar un tiempo el Pedro (Mármol), que se buscó a otra persona para tirar adelante, porque muchas veces por muchas ganas que tú le pongas, necesitas siempre un empujón de alguien, y para el Pedro que, así diciéndolo claro, se ha dejado los huevos este año entrenando".

También tuvo Acosta palabras de agradecimiento para su manager Albert Valera.

"El que me dio la vida cuando nadie me buscó nada, no es verdad que la historia es un poco complicada porque al principio no me quería llevar, que eso nadie lo ha dicho. Estaba liado con Jorge Lorenzo, eso sí que es verdad, pero no me quería llevar", desveló el murciano.

Una relación piloto-manager que, al principio, no fue tan buena como lo es ahora.

"En el último año y medio nos hemos acercado más porque yo también era muy pequeño cuando empecé. Solo tenía 16 años, ahora estoy cerca de los 20. Fue el que me hizo mi primer contrato para el mundial, el que luego de ese contrato desapareció, el que de golpe, de la noche a la mañana me metió en un contrato de larga duración con KTM, que me ha hecho subir a MotoGP y el que me está haciendo sacar adelante mi vida porque yo solo tengo 19 años y no es fácil saber cómo funciona la cabeza de un crío.

Un Valera que, además de a Lorenzo, lleva a pilotos como Aleix Espargaró o Jorge Martín.

"Al principio de estar con Albert, me sugirió la maravillosa idea de irme vivir a Andorra y fui, fui a conocer el país, o sea yo con 18 años no había estado nunca allí. Y tal como llegué, estuve dos días y le dije: Albert yo de mi casa no me muevo, me entró una depresión, y no digo que el país sea feo, porque muy bonito y está muy chulo, pero me entró una depresión tan grande por no ver el sol, ni la playa, no pude aguantar más. Estuve cuatro días y no, no quise más, sigo viviendo en casa, es verdad que ahora estoy mirando para independizarme un poco, pero me estoy buscando una casa en la calle de abajo de donde vivo con mi familia, tampoco creo que sea como independizarse. Estoy a gusto en Murcia, la gente se ha acostumbrado a verme, salgo y lo que me gusta es que soy uno más. No, no soy nadie de fama, no soy nadie que le vayan parando cada diez metros. La gente lo ha normalizado y eso lo veo muy bien. Estoy a gusto en Mazarrón, o sea yo desde mi casa voy a la playa, y el piso nuevo está a 20 metros de la playa y eso es importante, en Andorra lo pasaría muy mal", aunque fiscalmente sería una ventaja… "prefiero pagar", asegura.

Pese al título, no había grandes planes de celebración el domingo por la noche en Malasia.

"Aún no ha terminado la temporada, son dos carreras que quiero hacerlas bien, van a ser bonitas para el equipo porque aparte luchan todavía por el mundial, no está todo cerrado y creo que hay muchas etapas en Moto2 que me gustaría cerrar. También estamos cerca de hacer 400 puntos, y eso son muchos puntos también. Me gustaría hacer muchas cosas en Moto2 antes de irme y me queda poco tiempo. Así que tengo que apurarme".