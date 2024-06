Bagnaia, sancionado en Mugello tras su incidente con Alex Márquez

Pecco Bagnaia ha sido sancionado en el Gran Premio de Italia de MotoGP. El vigente campeón del mundo ha recibido 3 posiciones de sanción para la carrera del domingo en Mugello, después de un incidente durante la Práctica de este viernes en el que molestó a Alex Márquez.

Mediada la sesión, el piloto oficial de Ducati y el de Gresini Racing se encontraron tras superar la curva 11 de la pista transalpina, Palagio, camino de la 12, Correntaio, uno de los puntos más míticos de la pista. Bagnaia ya había completado su vuelta rápida, mientras que el menor de los Márquez Alentà venía para completar su mejor registro. Pero el italiano acabó molestándole, lo que provocó las quejas airadas del español.

Una vez que en al realización internacional se mostraron estas imágenes, los comisarios de la categoría reina pasaron a investigar los sucedido. Y unas horas después de los entrenamientos libres, comunicaron su decisión de sancionar al #1. Así, explicaron que fue una acción por "pilotar lento en la trazada durante los últimos 20 minutos de la Práctica molestando a otro piloto y afectando directamente a su pase a la Q2". No le impusieron más posiciones por ser su primera infracción de este tipo en 2024.

Esto no gustó a Bagnaia ni a Ducati, que posteriormente protestaron oficialmente contra la decisión, previo pago de 1.320 euros. Sin embargo, los comisarios de Apelación de la Federación Internacional de Motociclismo rechazaron el recurso y mantuvieron la opinión del Panel liderado por Freddie Spencer.

Bagnaia consideró "ridículo" que Dirección de Carrera investigara el incidente, al considerar que había frenado fuera de la trazada y que no había molestado a Alex Márquez, a quien acusó de hacer "el show" con sus gestos, algo determinante para que el Panel tuviera en cuenta lo sucedido en la acción.

El #73, por su parte, rebatió la versión del jefe de filas de Ducati, al considerar que ya venía lento desde el segundo sector, y que esperaba que tomara la decisión de girarse y no molestar, algo que finalmente no se produjo. Sin embargo, no quiso hablar mucho más del tema ni de si era merecedor de sanción, al estar ya en manos de los árbitros del campeonato.

Así, Bagnaia encontrará un obstáculo este fin de semana, en el que pinta como favorito. En una de sus pistas favoritas, y no solo por estar en Mugello, en casa y ante su público, el piamontés lideró la tabla de tiempos en la Práctica, muy por delante del resto de favoritos, convirtiéndole en candidato a la pole y a la victoria.

Además, otros pilotos fueron sancionados con 500 euros de multa por no volver al pitlane con bandera roja durante las prácticas de salida de los Libres 1, a saber, Luca Marini, Raúl Fernández, Jack Miller, Pol Espargaró, Marco Bezzecchi y Jorge Martín.