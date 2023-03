Bagnaia: "Este año todo ha ido perfecto en la pretemporada"

Cargar el reproductor de audio

A Pecco Bagnaia no se le puede borrar la sonrisa de la cara a pocas horas del arranque del Gran Premio de Portugal en Portimao. El italiano llega a la primera carrera de la temporada 2023 en una posición prácticamente inmejorable, tras una pretemporada en la que tanto él como su Ducati han demostrado estar a un nivel superior en comparación a sus rivales.

Mientras que en Yamaha o en Honda reconocen que aún no están donde quisieran, el vigente campeón del mundo de MotoGP se encuentra con la vitola de favorito y máximo hombre a batir para el resto. Y, además, con unas mejores sensaciones en comparación a las que tenía en el inicio del curso pasado, cuando la Desmo no terminaba de convencerle.

Así lo reconoció el piloto de la VR46 Academy este jueves ante los medios de comunicación en la primera rueda de prensa oficial del año: "Estoy muy contento con esta pretemporada, porque en 2022 tuvimos problemas en el comienzo del Mundial, pero este año todo ha ido perfecto. La nueva moto se ajusta mejor a mi estilo de pilotaje y en cuanto la probé en Sepang ya me sentía muy bien con ella", dijo.

"Aquí en Portimao tuvimos la oportunidad de mejorar nuestro ritmo de carrera, así que por el momento queda claro que estamos en mejor posición en comparación al resto, pero estoy seguro que Yamaha con Fabio ha dado un paso adelante en los últimos días, y que Marc Márquez está haciendo un gran trabajo con la nueva moto, como Aprilia", continuó, aprovechando para señalar a algunos de sus rivales.

Sobre el cambio existente entre la Desmosedici GP23 y su predecesora, Bagnaia comentó la ventaja de la nueva máquina para su estilo de pilotaje: "Con la moto de 2022 me faltaba un poco de agarre en el giro. Había una mezcla de aspectos porque no funcionaba del todo bien y tuvimos que dar un paso atrás. Este año los ingenieros han trabajado muchísimo para darme lo que me faltaba. Apuro mucho la frenada, freno muy fuerte, y tengo mucha velocidad de entrada y paso por curva. Para mi gusto, la moto del año pasado se movía demasiado. El gran cambio para mí ha sido ese: tengo una moto más estable", siguió.

Además, Bagnaia también habló sobre su nuevo compañero en el box de la marca de Borgo Panigale, Enea Bastianini: "Somos lo suficientemente inteligentes para entender que, si trabajamos bien en nuestro box, nuestro rendimiento puede ser superior en la carrera. La relación es distinta [en comparación a Jack Miller] porque Enea nunca ha realizado este tipo de trabajo con un compañero. Para la carrera estoy seguro de que tendremos libertad para hacer lo que queramos, pero en los entrenamientos habrá que trabajar de forma conjunta para estar mejor posicionados en parrilla", sentenció.

Por último, Bagnaia opinó sobre el cambio de formato del fin de semana en MotoGP, con la llegada de la carrera al sprint, y también de cómo va a cambiar el planteamiento de los grandes premios para los pilotos como consecuencia.

"Con el nuevo formato cambia un poco la estrategia del fin de semana porque ahora en el FP2 tienes más tiempo y tienes que encajar ahí el time attack. He hecho algunas simulaciones de carrera al sprint y me he sentido bien. Es una forma distinta de abordar una carrera porque tienes que empujar sin considerar demasiado el desgaste del neumático trasero", añadió.

"Después de los test se ha visto claro que llegábamos a un circuito en el que nos sentíamos preparados para la victoria. Luego la temporada es otra historia: el año pasado todo el mundo también apuntaba a mí como favorito y luego acabamos a 91 puntos. Creo que hay más pilotos además de mí que pueden luchar por el título: Fabio, Marc, Enea, las Aprilia… Antes del parón de verano veremos el nivel de todos, este año se reparten 777 puntos y la situación puede cambiar aún más que en el pasado", finalizó sobre el mayor reparto de puntos de esta temporada.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!