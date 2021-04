Bagnaia: “No me siento el líder de Ducati”

El italiano de Ducati montó una goma nueva blanda trasera en la parte final del FP2 del Gran Premio de España, que se celebra este fin de semana en Jerez, salió a la pista y fulminó a todos sus rivales, bajando su mejor tiempo hasta ese momento en más de un segundo.

Concretamente, el italiano hizo dos tandas en el segundo libre de la jornada con goma media trasera, supuestamente la de carrera, logrando en la primera un mejor tiempo de 1:38.7, y en la segunda 1:38.6. Pero en su tercera salida, con el neumático nuevo trasero, bajó de repente al 1:37.2, casi un segundo y medio.

“Es muy bueno ser rápido aquí, porque esta pista no es especialmente adecuada para nuestra moto”, dijo Pecco al final del día.

“En los últimos dos años, sin embargo, me he encontrado muy bien en esta pista. La sensación es muy buena en la parte delantera, así que me concentré en la parte trasera, porque no hay demasiado agarre y, por lo tanto, hay que manejar bien los neumáticos”, añadió el italiano, que el pasado año, en el GP de Andalucía, rompió el motor cuando iba segundo destacado en carrera.

“Sabemos que a una vuelta no es un problema para mí, así que tenemos que seguir trabajando en el ritmo, porque nos falta algo en comparación con Morbidelli, que hoy estuvo muy fuerte. Tenemos que acercarnos. Mañana la clasificación será importante, porque en esta pista es fundamental poder salir desde las dos primeras filas de la parrilla, puede valer el 40% de la carrera”, valoró.

Bagnaia ha asumido la responsabilidad de liderar el proyecto Ducati en MotoGP, superando día sí y día también al piloto llamado a ese papel, Jack Miller.

“La diferencia en este momento en comparación con las otras Ducati es simple de ver mirando los datos: puedo frenar más tarde y detener mejor la moto, por lo que la velocidad que tomo en las curvas me ayuda a hacer que la moto gire mejor. Esta es la clave”, asegura, antes de añadir: “También nos dimos cuenta de que tengo un estilo diferente al de todos los demás pilotos de Ducati. Y en una pista como esta quizás mi forma de pilotar sea un poco mejor y en general se adapta muy bien a esta moto”.

Los buenos resultados, con dos podios, han catapultado al italiano a ser segundo de la general y da la impresión que pasa por su mejor momento y tiene la confianza por las nubes.

“Sé que si aprieto puedo ir muy rápido y eso me ayuda mucho. Pero, sobre todo, lo que más marca la diferencia es la confianza que tengo con la moto. Puedo entrar y empujar de inmediato. Cualquier cambio que hagamos lo siento en cada detalle, por lo que es una confianza que me faltaba y que he podido recuperar. Quizás también gracias a todo el trabajo que hice este invierno. Es satisfactorio estar en la pista, empujar y estar allí delante en todo momento”.

“Divertirme sobre la moto es algo que me ayuda mucho, sobre todo cuando ataco el tiempo, y cada vez me lleva a apretar aún más”.

Una confianza y unos resultados que le colocan ahora como primer piloto de Ducati, algo que Bagnaia quiere manejar con cuidado.

“Honestamente, no me siento el líder de Ducati. Estoy trabajando para ser lo más rápido posible, especialmente en lo que respecta a las carreras. Luego veremos, quizás si estoy luchando por el Mundial en el futuro lo sentiré un poco más, pero de momento la presión que siento es la de ser un mejor piloto, que siempre da el 100%. Veremos más tarde, pero ahora mismo me siento absolutamente como Jack”, dijo el de Torino en referencia a su compañero, el australiano Miller.

Las fotos de la temporada 2021 de Pecco Bagnaia en MotoGP

