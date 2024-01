Pecco Bagnaia ya negocia su renovación con Ducati en MotoGP

Entre el gran número de pilotos cuyos contratos terminan en esta temporada 2024 de MotoGP se encuentran los dos oficiales de Ducati. En el caso de Pecco Bagnaia, que llegó al equipo de fábrica en 2021 y es el vigente bicampeón del mundo de forma consecutiva, una renovación parece lo más natural, y en la presentación de la Desmosedici GP24 el piloto italiano confirmó que su agente había iniciado las negociaciones con la casa de Borgo Panigale.

"Por lo que a mí respecta, no oculto el hecho de que estamos negociando y la ambición de ambas partes es que sigamos juntos", dijo de forma clara Bagnaia. "Mi mánager está detrás, ¡pueden preguntarle a él!".

El bicampeón recordó que "aparte de Binder, cuyo futuro ya está cerrado, al igual que el de Marini y quizás Acosta", a los que también se podría añadir el nombre de Johann Zarco, los pilotos restantes aún tienen que asegurar su puesto en la parrilla para 2025.

Es el caso de Enea Bastianini, que sabe que deberá convencer a la dirección de la firma transalpina tras una temporada 2023 para olvidar, marcada por varias lesiones, aunque salvada por su victoria en Malasia a finales de año. Antes de pensar en una renovación, la 'Bestia' quiere concentrarse en su rendimiento en la pista y demostrar que merece conservar su puesto.

"La temporada aún no ha empezado", apuntó Bastianini, que prefiere calmar las expectativas. "Quiero intentar demostrar que quiero quedarme aquí. El año pasado mi aventura con Ducati no empezó muy bien y por eso no tuve la oportunidad de conocer muy bien a nadie, aunque hacia el final del campeonato nos llevamos muy bien".

"Así que no vamos a empezar de cero, sino desde un poco más arriba, dicho esto creo que todavía tenemos que entrenar, extraer lo máximo de cada uno. Así que, de momento, pensar en el futuro no es mi problema. Mi principal ocupación es intentar dar lo mejor que podamos en la primera parte del campeonato para poder estar delante en la segunda", siguió.

El dominio de Ducati en las últimas temporadas ha convertido a la moto en el objetivo de muchos pilotos. Jorge Martín, candidato a una plaza en el equipo oficial tras luchar por el título con Bagnaia, espera tener por fin su oportunidad la próxima temporada, sin la cual podría pasarse a la competencia. Marco Bezzecchi también espera ganarse el favor de Ducati, y la marca tampoco descarta del todo un ascenso de Marc Márquez, recién llegado a Gresini.