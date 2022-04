Pecco Bagnaia: "Espero que podamos correr"

Cargar el reproductor de audio

El retraso de uno de los aviones hacia Termas de Rio Hondo ha impedido que muchos equipos no dispongan del material necesario para comenzar el Gran Premio de Argentina. Esta situación obligó a MotoGP a cancelar el programa habitual del viernes, aplazando al sábado el inicio de la acción en pista.

Todavía no se tiene la certeza absoluta de que se pueda salir a pista, pues el material continúa en Mombasa (África), a la espera de repuestos para reparar uno de los cuatro motores.

Entre los equipos más impacientes se encuentra Ducati. No solo el equipo oficial es uno de los que sigue esperando el material, sino que el subcampeón del mundo, Pecco Bagnaia, es de los que no quieren ni pensar en no correr, dado que su temporada no ha empezado del todo bien.

"Espero sinceramente que podamos correr, porque una carrera menos marcaría aún más la diferencia. Sin embargo, en este momento, es la mayor incógnita", dijo Bagnaia el jueves en Termas de Río Hondo.

"Será importante comenzar bien de inmediato y mantenerse muy concentrado. Afortunadamente, esto no sucedió en una pista como Austin, que requiere mucho trabajo. Pero en una pista que es bastante similar a Indonesia en configuración y diseño, no estamos tranquilos, porque hay trabajo por hacer".

El plan de Pecco Bagnaia será adaptar la moto a la pista, que de momento "está muy sucia".

"En estas condiciones siempre es mejor no probar demasiadas cosas, sino dejar la moto tal y como está. Estoy bastante seguro de que no será un fin de semana fácil para nadie. Solo tenemos que intentar adaptarnos lo antes posible, porque tenemos poco tiempo para hacerlo", añadió.

Francesco Bagnaia, equipo Ducati Foto por: Gold and Goose / Motorsport Images

Tras la polémica de Mandalika relacionada con la nueva carcasa de Michelin, Pecco aseguró que él está feliz "de que este fin de semana volvamos a tener la carcasa estándar, aunque sea un poco diferente".

"Creo que puedo ser competitivo. Pero primero tendremos que averiguar si podemos competir o no...", expuso.

Inevitablemente, Pecco Bagnaia mencionó su domingo en Indonesia, una carrera en mojado que únicamente permitió al italiano quedar en el 15º puesto.

"Fue mi error, porque no puse la energía suficiente en la parte delantera y perdí algo de apoyo del neumático. Perdí agarre", recordó.

Sin embargo, después de un domingo con sabor amargo, quedarse en casa unos días permitió a Bagnaia recargar las pilas:

"Lo disfruté. Fui al gimnasio y me desfogué mucho con mis entrenamientos. Pasé mucho tiempo con mi novia y con mi perro. Necesitaba serenidad y toda la gente que me quiere ha sido buena en dármela, así que me ha ido muy bien".

Por último, también se pronunció sobre la nueva chicane que se construyó en el Red Bull Ring para ralentizar el tramo que precede a la curva 3, donde hace dos años se produjo el terrible accidente entre Franco Morbidelli y Johann Zarco.

"La situación anterior en el circuito era bastante peligrosa. Parece una chicane bastante lenta, pero nos permitirá llegar a una velocidad más segura", zanjó el italiano.