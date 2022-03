Bagnaia tiene "su mejor día" a pesar de la "mala suerte" del viernes

Cargar el reproductor de audio

Pecco Bagnaia tuvo un tórrido comienzo de temporada en Qatar, ya que le faltó ritmo con la GP22 y se fue al suelo tras una caída conjunta con el piloto del Pramac, Jorge Martín. Después de esa carrera, Bagnaia dijo que no volvería a tocar la puesta a punto de su moto, ya que sentía que estaba probando demasiadas cosas y no se centraba lo suficiente en su propio estilo de pilotaje.

Tras revelar el viernes en Indonesia que la configuración del prototipo es la misma que utilizó en Qatar, el subcampeón de 2021 se ha "sentido fuerte" sobre su moto, incluso a pesar de obtener un 21º puesto en la tabla de tiempos después de verse sorprendido por las banderas amarillas provocadas por las caídas de Marc Márquez y Enea Bastianini en el segundo entrenamiento libre.

"Estoy contento de haber hecho un buen trabajo hoy", dijo Bagnaia. "Es el mejor día desde el inicio del año, también desde los test".

"Solo hemos tenido un poco de mala suerte. Me he encontrado con las dos banderas amarillas de Marc [Márquez] y [Enea] Bastianini, así que no he podido hacer un ataque de tiempo", añadió.

"Pero en cualquier caso, mi ritmo era muy fuerte. Así que estoy contento por ello", aseguró.

Pecco Bagnaia confirma que ha "recuperado el feeling" con el tren delantero que ha buscado durante todo el invierno, al tiempo que señala que las nuevas carcasas de neumáticos -que son las mismas que las de Austria en 2018 y se utilizan para hacer frente al calor extremo- están dando más estabilidad a la Ducati.

"En comparación con el test me siento mucho mejor sobre la moto, y también en comparación con el primer y segundo día de Qatar", indicó.

"Me siento mejor, puedo frenar, puedo ser constante y mis sensaciones con la parte delantera han vuelto y estoy muy contento por ello".

"También me gustan los nuevos neumáticos que han traído aquí, porque son más estables".

En esta línea, el italiano asegura que "no ha tocado nada de Qatar", sino que se limitó "a llevar la moto y entender cómo hacer las cosas en esta pista".

Las sensaciones del piloto de Ducati han sido muy buenas, y el italiano está ante la primera vez este año que con neumáticos usados "está entre los tres primeros".

"Sobre el ritmo estoy muy, muy contento", enfatizó.

Su compañero de equipo Jack Miller se mostró muy reservado respecto al dispositivo que ajusta la altura del prototipo, pero, por el momento, los dos pilotos del Pramac tienen uno en cada moto y mañana decidirán si siguen con él o no.