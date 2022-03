Bagnaia: "Dije que estaba probando mucho, no que no quiera hacerlo"

Cargar el reproductor de audio

Mandalika.- Pecco Bagnaia, que anunció su renovación con la marca italiana a los pocos días de comenzar el Mundial, optó por dar dos pasos hacia atrás y recuperó una versión del motor de su Desmosedici que parte de la base del que utilizó el curso pasado.

Eso obligó al constructor de Borgo Panigale a crear una línea de desarrollo distinta a la que seguirá con Jorge Martín, Johann Zarco y Luca Marini, quienes compiten con la versión más moderna de la GP22.

Tras un invierno complicado, en el que Ducati no encontró la forma de sacar todo el potencial de su prototipo, la primera carrera del año terminó en desastre para el equipo oficial de la compañía boloñesa, que vio cómo Bagnaia se llevaba por delante a Martín, y cómo Jack Miller tenía que retirarse por un problema con la electrónica de su moto.

Todo un contraste con la machada que en Losail protagonizó Enea Bastianini, que estrenó su casillero de victorias en MotoGP subido a un modelo de 2021.

Al terminar la prueba, Bagnaia afirmó que Ducati le estaba pidiendo que probara muchas piezas, y que eso le restaba tiempo para poder concentrarse en su pilotaje, que, según su criterio es aquello que le llevará a ganar.

Dos semanas después, el corredor de Torino quiso matizar sus palabras desde Mandalika, donde este domingo tratará de darle la vuelta a un arranque de campeonato para olvidar.

"En Qatar dije que estaba probando muchas cosas; pero en ningún momento que no quisiera hacerlo. Puede que estuviera demasiado nervioso después de la carrera, y que el mensaje no fuera el adecuado. Lo hablamos en el taller, en Losail, y todo quedó claro. Ducati no tiene por qué pedirme disculpas", puntualizó Bagnaia, que, de cualquier forma, declaró que en Mandalika quiere cambiar un poco la dinámica de trabajo y centrarse más en él, y en qué puede hacer para bajar los tiempos, que en tocar la moto.

"El trabajo será distinto, y me centraré en entender y sacar el máximo partido de lo que tengo. Este fin de semana prefiero adaptarme yo a las condiciones que me encuentre, que adaptar la moto, porque así soy yo quien puede marcar la diferencia. Por eso, mi Ducati será exactamente la misma que en Qatar", zanjó el actual subcampeón del mundo.