Bagnaia: "Estoy empujando muchísimo a Ducati para correr las 8 Horas de Suzuka"

Pecco Bagnaia llega muy distinto a como se marchó de vacaciones. El líder del Mundial, estatus que alcanzó en el pasado Gran Premio de Alemania sobre Jorge Martín, ha perdido la soltería durante estas tres semanas de parón. Tras la boda con Domizia, fue a Misano para la World Ducati Week, que ganó, y ahora llega a Silverstone con energías renovadas, buscando mantener la delantera del campeonato con mano de hierro.

"Después de Sachsenring me fui a Cerdeña, con mi mujer, y fue fantástico descansar. Volví a entrenar y no fue fácil, sabiendo que la boda estaba en 5 días El de la boda fue un día fantástico, mucho más bello de lo que me esperaba", empezó explicando el vigente bicampeón del mundo en la rueda de prensa que ha abierto el GP de Gran Bretaña de este fin de semana. "Luego tuvimos la World Ducati Week. No es fácil estar relajado para un piloto de Ducati en ese tipo de fin de semana, porque quieres estar al 100 por 100 en todos los lugares, para conocer a todos los fans, pero no es posible. Nunca he llorado tanto como yendo hacia al altar de la mano de mi madre".

Además, Bagnaia afronta el finde de Inglaterra con una decoración especial, como llevarán todas las motos como celebración del 75 aniversario del nacimiento de MotoGP, con el TT de Isla de Man de 1949. Ducati ha optado por pintar su moto como la de 2003, en homenaje a Loris Capirossi, que le dio a la marca italiana su primer triunfo en la categoría reina.

Pecco analizó el diseño: "Estoy muy contento. Es una gran iniciativa de Dorna, es fantástico ver todas estas decoraciones. Me encanta el diseño más clásico, más antiguo, es más limpio. En nuestro caso es difícil ver claramente la decoración, por los sponsors, pero en el caso de Yamaha o de Honda la 'livery' se ve muy limpia. Me encanta la de Yamaha. Me gustaría tener más eventos y decoraciones especiales en el futuro".

Bagnaia está encantado, por otra parte, con volver a la acción en Silverstone, una pista que le gusta y donde este año el buen tiempo acompañará, algo inusual: "Me encanta este trazado, es uno de los mejores. Es largo, es suave, no tiene casi baches... La meteorología será casi nueva, nunca hemos tenido tanto calor, pero seguro que seremos capaces de disfrutar".

Además, el #1 analizó el cambio que se producirá en el Panel de Comisarios en 2025, cuando el controvertido Freddie Spencer salga en sustitución de Simon Crafar, figura televisiva de MotoGP en estos momentos: "Ser jefe del Panel de Comisarios es una de las labores más difíciles del paddock. Tener que dirimir ciertas cuestiones no es nada fácil. Pero estará bien poder entablar un buen diálogo con Simon. Hablamos muchísimo con él todos los fines de semana, y creo que si él es capaz de mantener siempre una misma línea, congruente, puede hacer un buen trabajo. Pero no es nada fácil".

Por otra parte, el pupilo de Valentino Rossi afirmó los rumores que apuntan a que quiere correr la mítica prueba a la que también fue el 'Doctor', las 8 Horas de Suzuka, que precisamente viene de ganar Johann Zarco: "Estoy empujando muchísimo a Ducati para que me ofrezca la posibilidad de ir a Suzuka y hacer las 8 Horas. Sé perfectamente lo estresantes que pueden ser, porque es durante el parón, pero me gustaría. Siempre pienso que, para un piloto de MotoGP, este es un objetivo, una tarea a añadir a tu carrera deportiva. Un logro adicional. Antes de llegar allí, tengo que estar preparado, porque me gustaría ir, pero para ganar".

Y por último, Bagnaia opinó del segundo gran premio que se correrá en Italia tras la cancelación del GP de Kazajistán, que pretendía sustituir al de la India: "En mi caso tengo ganas, porque lo tengo a 15 minutos de casa. Y correremos enfrente de la afición italiana. Es verdad que el año pasado, por lo que pasó en Barcelona, no llegué de la mejor manera. Pero para mí correr dos veces allí no será aburrido", remachó.