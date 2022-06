Bagnaia: "No sé cómo puedo batir a Aleix Espargaró"

Cargar el reproductor de audio

El de Catalunya se ha convertido en uno de los grandes premios más críticos para los pilotos a la hora de gestionar el consumo del neumático trasero. Las condiciones de extremo calor, con más de 50 grados en la pista y un asfalto que devora las gomas, la clave no es ser el más rápido, sino llegar a las últimas vueltas con posibilidad de serlo.

Por ese motivo, en la rueda de prensa, los pilotos que saldrán este domingo desde la primera fila de la parrilla centraron todas sus reflexiones en la gestión de los compuestos traseros.

El primer paso, sin embargo, era lograr una buena posición en parrilla y viendo el dominio de Aleix Espargaró este fin de semana en su carrera de casa, el segundo puesto de Pecco Bagnaia parecía la mejor recompensa posible.

"Estoy contento, hemos hecho un buen trabajo todo el fin de semana, el FP4 me ha aportado la confianza que necesitaba para mejorar en el ataque al tiempo de la Q2, hemos cambiado un poco el setting. Era muy fácil cometer un error hoy, pero al final me he quedado muy cerca de la pole. Este fin de semana, como en los últimos Aleix, está siendo muy fuerte, pero especialmente aquí en Barcelona está fortísimo", admitió el italiano.

Aunque, lógicamente, no quiso desvelar qué estrategia tiene en mente, Pecco sí admitió que no va a ser fácil llegar con la goma entera al final.

"No sé cómo batir a Aleix, pero la clave será gestionar la goma trasera, puedes ir rápido pero si empujas mucho al principio no llegas a las últimas vueltas, será una carrera de supervivencia absoluta, debes encontrar el equilibrio entre no ser demasiado conservador al principio con guardar goma".

Francesco Bagnaia, Equipo Ducati Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Lo que sí tiene claro Pecco es que saldrá a la carrera con el neumático medio trasero.

"He probado en el FP4 el neumático de carrera y me siento satisfecho con el ritmo que tenemos".

Con todos los pilotos tan al límite con el compuesto trasero, preguntaron si el delantero puede tener influencia.

"El medio delantero con estas condiciones a veces no es un neumático suficientemente duro, pero a mí me da buenas sensaciones, solo me preocupa el trasero". Por último, le pidieron a Pecco que valorara la marcha de Jack Miller de Ducati, con destino a KTM, tras admitir Paolo Ciabatti, el director deportivo del equipo, que el australiano no va a seguir el año que viene. Bagnaia siempre había defendido la continuidad de Jack a su lado.

"Para mí era fantástico contar con Jack como compañero de equipo, formamos una piña y eso lo necesito y me gusta, llevamos muchos años trabajando juntos, incluso en el box, compartimos muchas cosas y hablábamos mucho de todo, eso me gustaría que se mantuviera y espero que el (nuevo compañero) que venga lo entienda, si queremos ser rápidos y mejorar tenemos que tener una relación buena y cercana. Estoy seguro que esto es algo que hemos iniciado Jack y yo y podremos replicarlo en el futuro con otro piloto. Le deseo lo mejor en su futuro a Jack Miller", zanjó el italiano.