Bagnaia: "Soy muy crítico conmigo mismo; uno no es campeón de la nada"

Si imaginamos la perfección llevada al Mundial de MotoGP, el Gran Premio de Países Bajos que completó Pecco Bagnaia está bastante cerca de eso, si es que directamente no es un ejemplo claro. El vigente bicampeón del mundo no tuvo rival durante todo el fin de semana: lideró todos los entrenamientos menos el Warm Up, hizo la pole frente a un fuerte Jorge Martín, y ganó tanto la carrera del sábado como la del domingo liderando todas las vueltas, por delante del madrileño.

El italiano se convirtió así en el único piloto en conseguir dos dobletes consecutivos de triunfos en sprint y carrera larga, tras el que consiguió en Misano. E igualó las 23 victorias con Ducati de todo un icono de la casa de Borgo Panigale como lo es Casey Stoner. Un gran premio para el recuerdo.

Bagnaia ha sacado a relucir su mejor versión tras cometer errores y sufrir problemas durante la primera parte de la temporada, que le habían retrasado en la pelea por el título. Especialmente flagrante fue su caída en la sprint de Montmeló, en los últimos compases de una carrera que tenía ganada. Tras la prueba de este domingo en 'La Catedral', el #1 echó la vista atrás y quiso remarcar el trabajo que ha estado haciendo para mejorar, y que le ha llevado a ser dos veces campeón del mundo de la categoría reina, a pesar de que forma parte de un proceso y es consciente de que tiene que seguir dando pasos.

"Sabéis perfectamente que soy muy crítico conmigo mismo. Sinceramente, hay mucho que trabajar en mí", empezó diciendo Bagnaia tras ganar en Assen a 'Sky Sport MotoGP'. "Ha habido errores, como el de Barcelona, que eran evitables. Siempre hay algo que aprender, uno no se convierte en campeón de la nada, siempre hay mucho trabajo detrás. De momento vamos por el buen camino, pero aún nos queda mucho por hacer".

Ese trabajo de no cometer errores pasa por ser muy cerebral, no despistarse y tenerlo todo bajo control, algo que hizo en su pelea en la distancia con el líder de la general este domingo: "Hay poco margen para pensar. Más que nada, hay que intentar controlar todas las situaciones al máximo: hacía mucho viento, así que había que gestionar muy bien el neumático delantero, porque no hacía suficiente calor para ir con el duro, pero tampoco hacía suficiente frío para ir con el medio. Optamos por el duro, pero era una situación un poco límite. Entonces, Martín intentó venir a por mí dos veces, y en esos momentos era crucial poder abrir hueco de nuevo. Sinceramente, sólo intenté hacerlo lo mejor posible, como siempre".

Además, Pecco explicó por qué se sintió tan bien en Assen: "El viernes por la mañana éramos tan fuertes con el neumático medio que ni siquiera los que pusieron el blando hicieron un tiempo mejor. Esto es algo que apenas ocurre en otros circuitos: yo siempre voy rápido el viernes por la mañana, pero normalmente los demás lo son más. Pero, en general, este circuito se adapta más a mi estilo de pilotaje que a la moto. La Ducati siempre tiende a ser bastante nerviosa, y se mueve mucho. Tengo que decir que el trabajo que hemos hecho para ponerla a punto y ser competitivos en las zonas rápidas ha sido fundamental. Además, me encantan las curvas cuando son rápidas y hay que negociarlas, así que se adapta mucho a mi estilo".

Así, el turinés, que espera ser fuerte en Sachsenring siguiendo con la dinámica en la que está su equipo, piensa que ahora viene una parte fuerte de la temporada para él: "Me gustaría estar así todos los fines de semana. Tengo la certeza de que, si trabajamos bien, siempre podemos conseguir este tipo de resultados. Seguro que hay circuitos a favor y en contra, pero los que vienen ahora son todos bastante buenos: Sachsenring, Silverstone, el Red Bull Ring, Misano, Aragón... En todos siempre he ido muy fuerte. Pero también en Australia y en la gira asiática obtuve buenos resultados. En realidad, no hay [muchos circuitos en] contra", finalizó.