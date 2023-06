Pecco Bagnaia: "Ha sido un buen día, pero aún nos falta un poco"

Pecco Bagnaia empezó bien el Gran Premio de Alemania de MotoGP, aunque admitió que no había encontrado las mismas sensaciones que el año pasado en Sachsenring, cuando mostró uno de los mejores ritmos del fin de semana y parecía tener todas las credenciales para ganar, aunque acabó teniendo un accidente en la carrera, pasadas unas vueltas.

Una caída que casi comprometió su persecución del título, pero que en realidad sólo fue el punto de inflexión de la temporada. Hoy, sin embargo, el piloto de Ducati consiguió acceder directamente a la Q2 sin demasiados problemas, con el cuarto mejor tiempo en la combinada de los libres, y también logró encontrar un buen ritmo, aunque confirmó que todavía puede sacar algo de su Desmosedici GP23.

"El año pasado, a excepción de la carrera, fue un fin de semana perfecto en cuanto a rendimiento. En este momento todavía no me siento tan bien como el año pasado, tengo que encontrar algo. Tal vez se deba también a que hoy no hemos podido tener una sesión normal, sin banderas rojas ni lluvia, pero en cualquier caso hemos progresado a lo largo del día", declaró Bagnaia a varios medios, entre los que se encontraba Motorsport.com.

"Esta mañana no me sentía bien, pero cuando cambiamos el neumático trasero todo empezó a ir mejor. También estoy contento con el ritmo que hemos conseguido por la tarde, porque hemos dado 28 vueltas con el neumático blando, manteniendo un ritmo fuerte. Quizá nos falte algo, pero el 'time attack' también ha ido bien, así que podemos considerarlo un buen día", añadió.

En la P2, además, dio que hablar el incidente entre Marc Márquez y Johann Zarco, en el que el piloto de Honda perdió la parte delantera en la curva 1, arrollando al francés de Pramac, que en ese momento salía de boxes.

Bagnaia se pronunció al respecto: "Fue un episodio desafortunado, puede pasar, como ocurrió en Aragón en la curva 2. En mi opinión, no se puede hacer nada al respecto. Johann tuvo suerte de salir ileso, pero estas cosas pueden pasar. Cuando entro en la pista miro detrás, y si viene alguien suelto el acelerador y le dejo pasar, pero sabemos que hay diferentes interpretaciones para cada piloto", explicó cuando se le preguntó si se debería revisar la salida de boxes del trazado alemán, que lleva a los pilotos que afrontan la vuelta de salida a estar por el exterior de los que entran lanzados.

Además, el campeón también comentó la ausencia en el box de Borgo Panigale este fin de semana de Gigi Dall'Igna y Davide Tardozzi. El primero se encuentra trabajando en Italia, mientras que el segundo sigue luchando contra una lesión en el pie sufrida con un scooter: "Sí, es extraño. Nos echamos mucho de menos, pero tenemos que trabajar y estar concentrados con mi equipo".

Marco Bezzecchi marcó el mejor tiempo a rueda del #1, por lo que también ha vuelto a surgir el tema de posibles rifirrafes en la clasificación. Pecco, sin embargo, parece haberse tomado esta dinámica con filosofía. "Así son las cosas, así que hay que adaptarse. Quiero intentar no centrarme demasiado en quién me sigue. Sólo intentaré ir al límite, sabiendo que si alguien me gana habré dado lo mejor de mí", concluyó.

Francesco Bagnaia, Equipo Ducati Foto de: Alexander Trienitz