Bagnaia reconoce estar "bien" del tobillo para el GP de Italia 2023

Llega la prueba de casa para Ducati, y Mugello acoge este fin de semana la carrera de MotoGP, en donde el equipo italiano quiere volver a ver a Pecco Bagnaia en lo más alto. Los de Borgo Panigale volverán a contar con su alineación habitual de pilotos tras la recuperación de Enea Bastianini.

Sin embargo, ambos no estarán en plena forma debido a que siguen tocados de sus lesiones. En Le Mans, el vigente campeón sufrió una fractura de tobillo tras una caída con Maverick Viñales, mientras que el de Rímini estuvo fuera de combate por un toque con Luca Marini en la cita al sprint de Portimao.

La dupla de italianos regresó a la pista en el descanso de la categoría reina durante tres semanas para probarse a lomos de la Panigale V4S, y se sienten preparados para afrontar el desafío que representa el gran premio de casa.

Es uno de los circuitos favoritos de Pecco Bagnaia, puesto que triunfó la pasada campaña, y en 2023 llega como líder del campeonato, solo un punto por delante de Marco Bezzecchi: "¡Correr en Mugello delante de nuestros aficionados siempre es una gran emoción, y estoy impaciente por salir a la pista!"

"El tobillo está bien, y no debería molestarme, hicimos unas pruebas con Enea [Bastianini] hace unas semanas en Mugello con la Panigale V4 S, y antes de eso, también había rodado en Misano sin ningún problema", continuó. "Será un fin de semana importante para nosotros, y sin duda, el gran entusiasmo de nuestro público nos dará una motivación adicional para hacerlo bien en nuestra carrera de casa".

La historia es diferente para Bastianini, que nunca ha tenido la oportunidad de celebrar buenos resultados en este lugar. Sin embargo, este año podría tener la opción de redimirse, aunque no esté en su tope de forma física: "Me gusta mucho el circuito de Mugello. En el pasado no he conseguido buenos resultados, así que el objetivo es poder hacerlo esta temporada, seguro que, después de las semanas de descanso, no será fácil".

"Estuve hace unas semanas con la Panigale V4 S y me sentí bien, pero obviamente, con la Desmosedici GP será otra cosa", aseguró. "En cualquier caso, estoy motivado, es la carrera de casa, así que espero hacerlo bien".

