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La parrilla de salida de MotoGP en Sepang (Malasia): filas y posiciones

Mira la parrilla de salida para la sprint y la carrera larga del GP de Malasia de MotoGP 2026 en Sepang, con filas y posiciones para sábado y domingo.

Rubén Carballo Rosa

Publicado: 31 oct 2026, 3:44

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Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

El circuito de Sepang ha sido sede este sábado, 31 de octubre, de la clasificación del Gran Premio de Malasia de MotoGP. En una cronometrada muy igualada, Alex Márquez dio un paso adelante para llevarse la pole sobre su hermano, Marc Márquez, un gran resultado para el vigente campeón ante los problemas físicos de su rival por el título, Jorge Martín, que le han llevado a retirarse de lo que resta del fin de semana. Así, apunta cómo saldrá cada piloto en las carreras de sábado y domingo, con filas y posiciones de la parrilla de salida.

La parrilla de salida de MotoGP en Sepang (GP de Malasia)

1. Alex Márquez

Gresini-Ducati

2. Marc Márquez

Ducati Lenovo

3. Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

4. Ai Ogura

Trackhouse-Aprilia

5. Marco Bezzecchi

Aprilia Racing Team

6. Fabio Di Giannantonio

VR46-Ducati

7. Enea Bastianini

Tech3-KTM

8. Johann Zarco

LCR-Honda

9. Franco Morbidelli

VR46-Ducati

10. Pecco Bagnaia

Ducati Lenovo

11. Joan Mir

Honda HRC Castrol

12. Maverick Viñales

Tech3-KTM

13. Luca Marini

Honda HRC Castrol

14. Diogo Moreira

LCR-Honda

15. Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

16. Jack Miller

Pramac-Yamaha

17. Alex Rins

Monster Energy Yamaha

18. Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha

19. Iker Lecuona

Gresini-Ducati

20. Augusto Fernández

Pramac-Yamaha

Alex Márquez brilló con luz propia en la clasificación de Sepang. El #73 recordó por qué la pista malasia es una de sus predilectas para él y en su último intento hizo el mejor tiempo de la Q2, un 1:56.493 que le dio la 19ª pole de la temporada 2026.

Así, se posicionó delante de un Marc Márquez que se quedó a 70 milésimas después de tener un susto en la que acabó siendo su mejor vuelta cronometrada. El tercer puesto se lo llevó Pedro Acosta, que optó por cogerle la rueda al vigente campeón, finalizando a 14 milésimas de él.

Por consiguiente, no hubo ninguna Aprilia en la primera fila. Ai Ogura fue el mejor con una RS-GP, cuarto, sobre Marco Bezzecchi, quinto. Fabio Di Giannantonio completó el Top 6, sobre Enea Bastianini, Johann Zarco, Franco Morbidelli, Pecco Bagnaia, que destrozó la cúpula de su Ducati de un golpe, Joan Mir y Maverick Viñales.

En la Q1 no hubo grandes sorpresas. Johann Zarco pasó con el mejor tiempo, de 1:57.341, junto a Pecco Bagnaia, que se quedó a dos décimas. El italiano evitó que los otros representantes de Honda, Luca Marini y Diogo Moreira, pudieran meterse en el corte. Jack Miller fue la mejor Yamaha, sexto, sobre Alex Rins y Fabio Quartararo. Jorge Martín, retirado para el resto del fin de semana, ya no salió a esta primera criba de la cronometrada.

Parrilla de salida de MotoGP en Sepang con los tiempos de la Q2

Q2

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta 1 A. Márquez Gresini 73 Ducati 6

1'56.493

171.296 2 M. Márquez Ducati 93 Ducati 6

+0.070

1'56.563

0.070 171.193 3 P. Acosta KTM 37 KTM 6

+0.084

1'56.577

0.014 171.172 4 A. Ogura Trackhouse 79 Aprilia 6

+0.124

1'56.617

0.040 171.113 5 M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 7

+0.175

1'56.668

0.051 171.039 6 F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 7

+0.349

1'56.842

0.174 170.784 7 E. Bastianini Tech3 23 KTM 6

+0.477

1'56.970

0.128 170.597 8 J. Zarco LCR 5 Honda 4

+0.523

1'57.016

0.046 170.530 9 F. Morbidelli VR46 21 Ducati 7

+0.775

1'57.268

0.252 170.164 10 P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 4

+0.794

1'57.287

0.019 170.136 11 J. Mir Honda 36 Honda 7

+0.850

1'57.343

0.056 170.055 12 M. Viñales Tech3 12 KTM 7

+1.244

1'57.737

0.394 169.486 Ver resultados

Quién saldrá desde la pole de MotoGP en el GP de Malasia 2026

Alex Márquez saldrá desde la pole en en el Gran Premio de Malasia de MotoGP 2026 en Sepang.

En qué posición saldrá Marc Márquez en las carreras de MotoGP en Malasia (Sepang)

Marc Márquez saldrá segundo en la sprint del sábado y en la carrera larga del Gran Premio de Malasia de MotoGP 2026 en Sepang.

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