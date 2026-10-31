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MotoGP GP de Malasia
La parrilla de salida de MotoGP en Sepang (Malasia): filas y posiciones
Mira la parrilla de salida para la sprint y la carrera larga del GP de Malasia de MotoGP 2026 en Sepang, con filas y posiciones para sábado y domingo.
Rubén Carballo Rosa
Publicado: 31 oct 2026, 3:44
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Marc Márquez, Ducati Team
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
El circuito de Sepang ha sido sede este sábado, 31 de octubre, de la clasificación del Gran Premio de Malasia de MotoGP. En una cronometrada muy igualada, Alex Márquez dio un paso adelante para llevarse la pole sobre su hermano, Marc Márquez, un gran resultado para el vigente campeón ante los problemas físicos de su rival por el título, Jorge Martín, que le han llevado a retirarse de lo que resta del fin de semana. Así, apunta cómo saldrá cada piloto en las carreras de sábado y domingo, con filas y posiciones de la parrilla de salida.
La parrilla de salida de MotoGP en Sepang (GP de Malasia)
1. Alex Márquez
Gresini-Ducati
2. Marc Márquez
Ducati Lenovo
3. Pedro Acosta
Red Bull KTM Factory Racing
4. Ai Ogura
Trackhouse-Aprilia
5. Marco Bezzecchi
Aprilia Racing Team
6. Fabio Di Giannantonio
VR46-Ducati
7. Enea Bastianini
Tech3-KTM
8. Johann Zarco
LCR-Honda
9. Franco Morbidelli
VR46-Ducati
10. Pecco Bagnaia
Ducati Lenovo
11. Joan Mir
Honda HRC Castrol
12. Maverick Viñales
Tech3-KTM
13. Luca Marini
Honda HRC Castrol
14. Diogo Moreira
LCR-Honda
15. Brad Binder
Red Bull KTM Factory Racing
16. Jack Miller
Pramac-Yamaha
17. Alex Rins
Monster Energy Yamaha
18. Fabio Quartararo
Monster Energy Yamaha
19. Iker Lecuona
Gresini-Ducati
20. Augusto Fernández
Pramac-Yamaha
Alex Márquez brilló con luz propia en la clasificación de Sepang. El #73 recordó por qué la pista malasia es una de sus predilectas para él y en su último intento hizo el mejor tiempo de la Q2, un 1:56.493 que le dio la 19ª pole de la temporada 2026.
Así, se posicionó delante de un Marc Márquez que se quedó a 70 milésimas después de tener un susto en la que acabó siendo su mejor vuelta cronometrada. El tercer puesto se lo llevó Pedro Acosta, que optó por cogerle la rueda al vigente campeón, finalizando a 14 milésimas de él.
Por consiguiente, no hubo ninguna Aprilia en la primera fila. Ai Ogura fue el mejor con una RS-GP, cuarto, sobre Marco Bezzecchi, quinto. Fabio Di Giannantonio completó el Top 6, sobre Enea Bastianini, Johann Zarco, Franco Morbidelli, Pecco Bagnaia, que destrozó la cúpula de su Ducati de un golpe, Joan Mir y Maverick Viñales.
En la Q1 no hubo grandes sorpresas. Johann Zarco pasó con el mejor tiempo, de 1:57.341, junto a Pecco Bagnaia, que se quedó a dos décimas. El italiano evitó que los otros representantes de Honda, Luca Marini y Diogo Moreira, pudieran meterse en el corte. Jack Miller fue la mejor Yamaha, sexto, sobre Alex Rins y Fabio Quartararo. Jorge Martín, retirado para el resto del fin de semana, ya no salió a esta primera criba de la cronometrada.
Parrilla de salida de MotoGP en Sepang con los tiempos de la Q2
Q2
Todas las estadísticas
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta 1 A. Márquez Gresini 73 Ducati 6
1'56.493
171.296 2 M. Márquez Ducati 93 Ducati 6
+0.070
1'56.563
0.070 171.193 3 P. Acosta KTM 37 KTM 6
+0.084
1'56.577
0.014 171.172 4 A. Ogura Trackhouse 79 Aprilia 6
+0.124
1'56.617
0.040 171.113 5 M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 7
+0.175
1'56.668
0.051 171.039 6 F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 7
+0.349
1'56.842
0.174 170.784 7 E. Bastianini Tech3 23 KTM 6
+0.477
1'56.970
0.128 170.597 8 J. Zarco LCR 5 Honda 4
+0.523
1'57.016
0.046 170.530 9 F. Morbidelli VR46 21 Ducati 7
+0.775
1'57.268
0.252 170.164 10 P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 4
+0.794
1'57.287
0.019 170.136 11 J. Mir Honda 36 Honda 7
+0.850
1'57.343
0.056 170.055 12 M. Viñales Tech3 12 KTM 7
+1.244
1'57.737
0.394 169.486 Ver resultados
Quién saldrá desde la pole de MotoGP en el GP de Malasia 2026
Alex Márquez saldrá desde la pole en en el Gran Premio de Malasia de MotoGP 2026 en Sepang.
En qué posición saldrá Marc Márquez en las carreras de MotoGP en Malasia (Sepang)
Marc Márquez saldrá segundo en la sprint del sábado y en la carrera larga del Gran Premio de Malasia de MotoGP 2026 en Sepang.
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