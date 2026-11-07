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La parrilla de salida de MotoGP en Qatar (Losail): filas y posiciones

Esta es la parrilla de salida para la sprint y la carrera larga del GP de Qatar de MotoGP 2026 en Losail, con filas y posiciones para sábado y domingo.

Rubén Carballo Rosa

Editado: 7 nov 2026, 12:31

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Práctica de salida en Qatar

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

El Circuito Internacional de Losail ha acogido este sábado, 7 de noviembre, la clasificación del Gran Premio de Qatar de MotoGP, en la que Marco Bezzecchi ha logrado una pole descomunal. El italiano de Aprilia destrozó el récord de la pista para superar a Marc Márquez, mientras que Jorge Martín tendrá que remontar en las dos pruebas del fin de semana.

Así, mira cómo saldrá cada piloto en las carreras de sábado y domingo en Qatar, con filas y posiciones de la parrilla de salida.

La parrilla de salida de MotoGP en Losail (GP de Qatar)

1. Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

2. Marc Márquez

Ducati Lenovo

3. Fabio Di Giannantonio

VR46-Ducati

4. Raúl Fernández

Trackhouse-Aprilia

5. Pecco Bagnaia

Ducati Lenovo

6. Ai Ogura

Trackhouse-Aprilia

7. Johann Zarco

LCR-Honda

8. Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

9. Fermín Aldeguer

Gresini-Ducati

10. Enea Bastianini

Tech3-KTM

11. Jorge Martín

Aprilia Racing

12. Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

13. Franco Morbidelli

VR46-Ducati

14. Luca Marini

Honda HRC Castrol

15. Iker Lecuona

Gresini-Ducati

16. Diogo Moreira

LCR-Honda

17. Jake Dixon

Honda HRC Castrol

18. Maverick Viñales

Tech3-KTM

Marco Bezzecchi no dio opción a sus rivales en la cronometrada del Gran Premio de Qatar. El italiano de Aprilia destrozó hasta en dos ocasiones el récord de la pista, dejándolo en 1:50.028, es decir, rozando el 1:49 pese a las condiciones del trazado, al ser de día y con calor en Losail.

El transalpino logró sacarle 266 milésimas a Marc Márquez, por más que el vigente campeón del mundo trató de mejorar hasta el final. Otra Ducati completó la primera fila, la de Fabio Di Giannantonio, el más rápido del viernes.

Raúl Fernández, Pecco Bagnaia y Ai Ogura completaron la segunda fila, sobre Johann Zarco (mejor Honda), Pedro Acosta (mejor KTM tras pasar por la primera criba), Fermín Aldeguer y Enea Bastianini. Jorge Martín sufrió más con su lesión en el 'time attack' y partirá undécimo, delante únicamente de Brad Binder en la Q2.

En una Q1 de apenas 8 participantes por la ausencia de las Yamaha del equipo oficial y de Pramac, no hubo sorpresas y fueron los dos pilotos murcianos presentes los que lograron las dos últimas plazas de la Q2. Fermín Aldeguer dominó, con un 1:50.876, sacándole dos décimas a Pedro Acosta, con la KTM. Fuera, se quedaron Franco Morbidelli, Luca Marini, Iker Lecuona, Diogo Moreira, Jake Dixon y Maverick Viñales.

Parrilla de salida de MotoGP en Qatar con los tiempos de la Q2

Q2

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta 1 M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 7

1'50.028

176.027 2 M. Márquez Ducati 93 Ducati 6

+0.266

1'50.294

0.266 175.603 3 F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 7

+0.299

1'50.327

0.033 175.550 4 R. Fernández Trackhouse 25 Aprilia 7

+0.429

1'50.457

0.130 175.344 5 P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 7

+0.564

1'50.592

0.135 175.130 6 A. Ogura Trackhouse 79 Aprilia 7

+0.568

1'50.596

0.004 175.123 7 J. Zarco LCR 5 Honda 6

+0.707

1'50.735

0.139 174.904 8 P. Acosta KTM 37 KTM 6

+0.844

1'50.872

0.137 174.687 9 F. Aldeguer Gresini 54 Ducati 7

+0.862

1'50.890

0.018 174.659 10 E. Bastianini Tech3 23 KTM 7

+0.973

1'51.001

0.111 174.484 11 J. Martín Aprilia 89 Aprilia 7

+1.036

1'51.064

0.063 174.385 12 B. Binder KTM 33 KTM 4

+1.876

1'51.904

0.840 173.076 Ver resultados

Quién saldrá desde la pole de MotoGP en el GP de Qatar 2026

Marco Bezzecchi saldrá desde la pole en en el Gran Premio de Qatar de MotoGP 2026 en Losail. El italiano cosechó su quinta pole del curso, superando así las cuatro realizadas durante toda la temporada por Marc Márquez y Jorge Martín.

En qué posición saldrá Marc Márquez en las carreras de MotoGP en Qatar (Losail)

Marc Márquez saldrá segundo en la sprint del sábado y en la carrera larga del domingo del Gran Premio de Qatar de MotoGP 2026 en Losail. El español perseguirá desde ahí su décimo título mundial: recuerda que necesita sacarle 30 puntos a Martín y 8 a Bezzecchi durante todo el fin de semana.

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