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Parrilla de salida de MotoGP en Phillip Island (Australia): filas y posiciones
Mira la parrilla de salida para la sprint y la carrera larga del GP de Australia de MotoGP 2026 en Phillip Island, con filas y posiciones para sábado y domingo.
Rubén Carballo Rosa
Publicado: 24 oct 2026, 0:50
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Marc Márquez, Ducati Team
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
El icónico circuito de Phillip Island ha acogido este sábado, 24 de octubre, su última sesión de clasificación en el Mundial de MotoGP, habida cuenta de que Adelaida tomará el relevo de este emplazamiento en 2027. En una cronometrada en la que llegó la lluvia que se esperaba desde hace unos días, Marc Márquez sacó a relucir todo su arsenal para llevarse una pole clave en la lucha por el título, con una de sus mejores exhibiciones de su carrera deportiva.
Así, apunta cómo saldrá cada piloto en las carreras del sábado y el domingo en el Gran Premio de Australia, con filas y posiciones.
Parrilla de salida de MotoGP 2026 en Phillip Island (Australia): filas y posiciones
1. Marc Márquez
Ducati Lenovo
2. Alex Márquez
Gresini Racing
3. Johann Zarco
LCR Honda
4. Jorge Martín
Aprilia Racing Team
5. Jack Miller
Pramac Racing
6. Raúl Fernández
Trackhouse-Aprilia
7. Pedro Acosta
Red Bull KTM
8. Fabio Di Giannantonio
VR46 Racing Team
9. Marco Bezzecchi
Aprilia Racing Team
10. Diogo Moreira
LCR Honda
11. Enea Bastianini
Tech3 KTM
12. Ai Ogura
Trackhouse-Aprilia
13. Brad Binder
Red Bull KTM
14. Iker Lecuona
Gresini Racing
15. Maverick Viñales
Tech3 KTM
16. Pecco Bagnaia
Ducati Lenovo
17. Augusto Fernández
Pramac Racing
18. Alex Rins
Yamaha Factory Racing
19. Fabio Quartararo
Yamaha Factory Racing
20. Franco Morbidelli
VR46 Racing Team
*
La clasificación del Gran Premio de Australia empezó torcida para Marc Márquez, a causa de una caída en la curva 4. Eso obligó al vigente campeón del mundo de MotoGP a tener que irse corriendo de vuelta al box para coger la segunda moto cuanto antes, mientras sus rivales ganaban cada vez más sensaciones en las difíciles condiciones de mojado, con la lluvia arreciando sobre Phillip Island.
Pero poco importó eso al #93. El multicampeón de Cervera completó una de las mejores actuaciones de su carrera deportiva, al hacer el mejor tiempo en cuanto salió a pista y cerrar la Q2 con una vuelta descomunal de 1:34.203, que le dio la pole por segundo y medio sobre Alex Márquez y Johann Zarco, que completarán la primera fila.
En la lucha por el título, Jorge Martín salvó los muebles y saldrá cuarto, mientras que Marco Bezzecchi falló y partirá noveno, teniendo que remontar sábado y domingo. Entre medias tendrán a Jack Miller, Raúl Fernández, Pedro Acosta y Fabio Di Giannantonio.
En la Q1, no hubo grandes sorpresas. En condiciones de mojado, fueron el héroe local, Jack Miller, y Johann Zarco, a quien le encantan, quienes pasaron a la Q2, con una milésima de diferencia entre ambos. Brad Binder quedó tercero, a medio segundo, con un gran Iker Lecuona cuarto, sobre Maverick Viñales y Pecco Bagnaia, a un segundo de desventaja también con lluvia. Augusto Fernández fue la segunda Yamaha, sobre Alex Rins y Fabio Quartararo, que no encontró sensaciones con la goma media trasera.
*Luca Marini no disputó la clasificación y tampoco correrá el resto del Gran Premio de Australia de MotoGP, tras ser declarado 'no apto' aquejado de un virus que le ha dejado sin fuerza física.
Parrilla de salida de MotoGP en Phillip Island con los tiempos de la Q2
Q2
Todas las estadísticas
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta 1 M. Márquez Ducati 93 Ducati 7
1'34.203
169.981 2 A. Márquez Gresini 73 Ducati 7
+1.494
1'35.697
1.494 167.328 3 J. Zarco LCR 5 Honda 8
+1.503
1'35.706
0.009 167.312 4 J. Martín Aprilia 89 Aprilia 8
+1.577
1'35.780
0.074 167.183 5 J. Miller Pramac 43 Yamaha 7
+1.781
1'35.984
0.204 166.827 6 R. Fernández Trackhouse 25 Aprilia 8
+1.947
1'36.150
0.166 166.539 7 P. Acosta KTM 37 KTM 8
+2.297
1'36.500
0.350 165.935 8 F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 8
+2.303
1'36.506
0.006 165.925 9 M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 8
+2.317
1'36.520
0.014 165.901 10 D. Moreira LCR 11 Honda 8
+3.681
1'37.884
1.364 163.589 11 E. Bastianini Tech3 23 KTM 7
+4.444
1'38.647
0.763 162.324 12 A. Ogura Trackhouse 79 Aprilia 8
+5.186
1'39.389
0.742 161.112 Ver resultados
Quién sale desde la pole de MotoGP en el GP de Australia 2026
Marc Márquez saldrá desde la pole en las dos carreras del fin de semana del Gran Premio de Australia de MotoGP 2026 en Phillip Island.
En qué posición sale Marc Márquez en las carreras de MotoGP 2026 en Indonesia
Marc Márquez saldrá primero en la sprint y en la carrera larga del Gran Premio de Australia de MotoGP 2026 en Phillip Island.
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