La parrilla de salida de MotoGP en Assen (Países Bajos): filas y posiciones

Ya hay parrilla de salida para las carreras de MotoGP en el circuito de Assen. La mítica 'Catedral' del motociclismo ha acogido este sábado, 27 de junio, la décima sesión de clasificación de la temporada 2026, en la que Jorge Martín ha presentado su candidatura con una gran pole, encabezando el dominio de Aprilia, que ha copado el Top 4 al completo. Así, apunta cómo saldrá cada piloto en las carreras del sábado y el domingo en el Gran Premio de Países Bajos, con filas y posiciones, además de sanciones y ausencias.

La clasificación en Assen: MotoGP Aldeguer no puede seguir en Assen tras su accidente en la Práctica de MotoGP

Parrilla de salida de MotoGP 2026 en Assen (GP de Países Bajos): filas y posiciones

*Franco Morbidelli tendrá tres posiciones de sanción para la carrera larga del domingo por molestar a Enea Bastianini durante la Práctica del viernes.

**Fermín Aldeguer es baja para lo que resta del Gran Premio de los Países Bajos tras lesionarse el viernes, al ser declarado 'no apto' con fractura de la vértebra T7.

Jorge Martín se las ingenió para dominar la clasificación de MotoGP en Assen. En una cronometrada apretadísima, el español marcó un tiempo de 1:30.812 para ocupar la primera posición, y encabezar el primer Top 4 de Aprilia en una parrilla en la historia de la categoría reina.

El madrileño superó por 11 milésimas a Ai Ogura, por 33 a Marco Bezzecchi, y por 103 a Raúl Fernández, que llegó a ocupar la pole, pero le quitaron el mejor tiempo por exceder los límites de pista. Ese problema también lo tuvo Marc Márquez, a quien le quitaron sus dos primeros registros por el mismo motivo. Finalmente fue séptimo, su peor resultado en clasificación de 2026, tras Pecco Bagnaia y Fabio Di Giannantonio como mejores Ducati.

Pedro Acosta, que volvió a sufrir problemas mecánicos en su KTM durante la clasificación, terminó octavo, ante Fabio Quartararo y Joan Mir, llegados de la primera criba, y Enea Bastianini.

Quien no salió a la sesión de clasificación fue Alex Márquez. El español, que aún sigue recuperándose de sus lesiones en Barcelona, y tras sufrir otra dura caída ayer, optó por no salir a la cronometrada para descansar, pero pese a todo sí tiene planeado seguir adelante y correr las carreras del GP de Países Bajos. Por tanto, saldrá duodécimo en la sprint y en la carrera larga.

En la Q1, fueron Fabio Quartararo y Joan Mir los que lograron el mejor tiempo para pasar a la Q2. Franco Morbidelli venía para echarles, pero echó a perder su tiempo en el último parcial de su última vuelta cronometrada y tendrá que salir 13º, que será una P16 el domingo por su sanción. Diogo Moreira, que se fue al suelo en la cronometrada, y Brad Binder ganarán posición en carrera larga.

Parrilla de salida de MotoGP en Assen (Países Bajos) con los tiempos de la Q2

Quién sale desde la pole de MotoGP en el GP de Países Bajos 2026 (Assen)

Jorge Martín saldrá desde la pole en las dos carreras del fin de semana del Gran Premio de Países Bajos de MotoGP 2026 en Assen. El campeón del mundo de 2024 marcó un tiempo de 1:30.812 que le dio la pole por la mínima, por apenas 11 milésimas sobre Ai Ogura, por 33 sobre Marco Bezzecchi, y por 103 ante Raúl Fernández. Fue su primera pole del año, y la 42ª de su carrera deportiva.

En qué posición sale Marc Márquez en las carreras de MotoGP 2026 en Assen

Marc Márquez saldrá séptimo en la sprint y en la carrera larga del Gran Premio de Países Bajos de MotoGP 2026. Al vigente campeón del mundo le costó hacer un tiempo en la Q2, ya que en su primera salida, le cancelaron las dos vueltas que había hecho por exceder los límites de pista, en ambos casos en la curva 13. Finalmente, pudo marcar un tiempo de 1:31.131, que le dejó en la séptima plaza, su peor resultado en clasificación en lo que va de curso.