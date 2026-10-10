La parrilla de salida de MotoGP en Mandalika (Indonesia): filas y posiciones

Ya conocemos la parrilla de salida para las carreras de MotoGP en el circuito de Mandalika. El trazado ubicado en Lombok ha acogido este sábado, 10 de octubre, la decimoséptima clasificación de la temporada 2026, en la que Raúl Fernández replicó su gran estado de forma del viernes para lograr su primera pole en la categoría reina. Así, apunta cómo saldrá cada piloto en las carreras del sábado y el domingo en el Gran Premio de Indonesia, con filas y posiciones.

La clasificación: MotoGP Raúl Fernández se lleva su primera pole de MotoGP en el GP de Indonesia

Parrilla de salida de MotoGP 2026 en Mandalika (Indonesia): filas y posiciones

Raúl Fernández saldrá desde la pole por primera vez en MotoGP. El piloto madrileño, que ya lideró el viernes, se sacó de la chistera un 1:28.852 que resultó invencible, sacándole una décima a Marco Bezzecchi. Fabio Di Giannantonio completó la primera fila de la parrilla, como mejor Ducati.

La pelea por el título se vivirá, con muchos invitados desde la segunda fila. A rueda de Jorge Martín, Marc Márquez se coló en la cuarta plaza, a 266 milésimas de la cabeza. Lo justo para batir a 'Martinator', que se quedó quinto, a 3 décimas exactas de Fernández.

Por detrás, quedaron Fermín Aldeguer, que sufrió una caída en la parte final de la Q2, Ai Ogura como peor Aprilia, Alex Márquez, Pedro Acosta, Pecco Bagnaia, Franco Morbidelli y Fabio Quartararo, como mejor Yamaha.

En la Q1, no hubo sorpresas y quienes se erigieron como los más rápidos fueron Fermín Aldeguer, con un tiempo de 1:29.639, y Ai Ogura, quien superó a Alex Rins por apenas 105 milésimas. La primera criba de la cronometrada estuvo plagada de accidentes: el propio Ogura acabó en el suelo, lo que le puso en riesgo de quedarse fuera de la Q2. También se cayeron Enea Bastianini (14º en parrilla), Jack Miller (17º), Johann Zarco hasta en dos ocasiones (20º) y Diogo Moreira (21º).

Parrilla de salida de MotoGP en Mandalika con los tiempos de la Q2

Quién sale desde la pole de MotoGP en el GP de Indonesia 2026

Raúl Fernández saldrá desde la pole en las dos carreras del fin de semana del Gran Premio de Indonesia de MotoGP 2026 en Mandalika. El madrileño no lo había logrado nunca en la categoría reina, y su última pole databa del GP del Algarve de Moto2 en 2021, hace casi 5 años.

En qué posición sale Marc Márquez en las carreras de MotoGP 2026 en Indonesia

Marc Márquez saldrá cuarto en la sprint y en la carrera larga del Gran Premio de Indonesia de MotoGP 2026 en Mandalika. El vigente campeón del mundo se aprovechó de la rueda de su rival por el título, Jorge Martín, para maximizar su resultado y terminar cuarto, tras Di Giannantonio, por más que intentara una última vuelta cronometrada a la desesperada que no le salió.