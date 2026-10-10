Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

A qué hora es la carrera de MotoGP en Indonesia (Mandalika) y cómo verla

MotoGP
MotoGP
GP de Indonesia
A qué hora es la carrera de MotoGP en Indonesia (Mandalika) y cómo verla

MotoGP en DIRECTO: la carrera al sprint del GP de Indonesia en Mandalika

MotoGP
MotoGP
GP de Indonesia
MotoGP en DIRECTO: la carrera al sprint del GP de Indonesia en Mandalika

Moto2 en Mandalika - Izan Guevara se lleva una pole incontestable y Manu González se mete en un lío

Moto2
Moto2
Mandalika
Moto2 en Mandalika - Izan Guevara se lleva una pole incontestable y Manu González se mete en un lío

Wolff estalla por las 'estúpidas' acusaciones de favoritismo: "Que vean los Teletubbies"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapur
Wolff estalla por las 'estúpidas' acusaciones de favoritismo: "Que vean los Teletubbies"

Moto3 en Mandalika - Uriarte se lleva la pole ante Almansa; Quiles saldrá sexto tras una caída

Moto3
Moto3
Mandalika
Moto3 en Mandalika - Uriarte se lleva la pole ante Almansa; Quiles saldrá sexto tras una caída

Raúl Fernández: "Ya tocaba hacer la pole en MotoGP"

MotoGP
MotoGP
GP de Indonesia
Raúl Fernández: "Ya tocaba hacer la pole en MotoGP"

Raúl Fernández se lleva su primera pole de MotoGP en el GP de Indonesia

MotoGP
MotoGP
GP de Indonesia
Raúl Fernández se lleva su primera pole de MotoGP en el GP de Indonesia

La parrilla de salida de MotoGP en Mandalika (Indonesia): filas y posiciones

MotoGP
MotoGP
GP de Indonesia
La parrilla de salida de MotoGP en Mandalika (Indonesia): filas y posiciones
Noticias
MotoGP GP de Indonesia

La parrilla de salida de MotoGP en Mandalika (Indonesia): filas y posiciones

Mira la parrilla de salida para la sprint y la carrera larga del GP de Indonesia de MotoGP 2026 en Mandalika, con filas y posiciones para sábado y domingo.

Rubén Carballo Rosa
Editado:
Marc Márquez, Ducati Team

Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Ya conocemos la parrilla de salida para las carreras de MotoGP en el circuito de Mandalika. El trazado ubicado en Lombok ha acogido este sábado, 10 de octubre, la decimoséptima clasificación de la temporada 2026, en la que Raúl Fernández replicó su gran estado de forma del viernes para lograr su primera pole en la categoría reina. Así, apunta cómo saldrá cada piloto en las carreras del sábado y el domingo en el Gran Premio de Indonesia, con filas y posiciones.

La clasificación:

Indonesia Parrilla de salida de MotoGP 2026 en Mandalika (Indonesia): filas y posiciones

1. Spain Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

 

2. Italy Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

 

 

3. Italy Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

4. Spain Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

 

5. Spain Jorge Martín

Aprilia Racing

 

 

6. Spain Fermín Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

7. Japan Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

 

8. Spain Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

 

 

9. Spain Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

10. Italy Pecco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

 

11. Italy Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

 

 

12. France Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

13. Spain Alex Rins

Monster Energy Yamaha MotoGP

 

14. Italy Enea Bastianini

Red Bull KTM Tech3

 

 

15. Italy Luca Marini

Honda HRC Castrol

16. South Africa Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

 

17. Australia Jack Miller

Prima Pramac Yamaha MotoGP

 

 

18. Spain Maverick Viñales

Red Bull KTM Tech3

19. Turkey Toprak Razgatlioglu

Prima Pramac Yamaha MotoGP

 

20. France Johann Zarco

Castrol Honda LCR

 

 

21. Brazil Diogo Moreira

Pro Honda LCR

22. Spain Aleix Espargaró

Honda HRC Castrol

    

Raúl Fernández saldrá desde la pole por primera vez en MotoGP. El piloto madrileño, que ya lideró el viernes, se sacó de la chistera un 1:28.852 que resultó invencible, sacándole una décima a Marco Bezzecchi. Fabio Di Giannantonio completó la primera fila de la parrilla, como mejor Ducati.

La pelea por el título se vivirá, con muchos invitados desde la segunda fila. A rueda de Jorge Martín, Marc Márquez se coló en la cuarta plaza, a 266 milésimas de la cabeza. Lo justo para batir a 'Martinator', que se quedó quinto, a 3 décimas exactas de Fernández.

Por detrás, quedaron Fermín Aldeguer, que sufrió una caída en la parte final de la Q2, Ai Ogura como peor Aprilia, Alex Márquez, Pedro Acosta, Pecco Bagnaia, Franco Morbidelli y Fabio Quartararo, como mejor Yamaha.

En la Q1, no hubo sorpresas y quienes se erigieron como los más rápidos fueron Fermín Aldeguer, con un tiempo de 1:29.639, y Ai Ogura, quien superó a Alex Rins por apenas 105 milésimas. La primera criba de la cronometrada estuvo plagada de accidentes: el propio Ogura acabó en el suelo, lo que le puso en riesgo de quedarse fuera de la Q2. También se cayeron Enea Bastianini (14º en parrilla), Jack Miller (17º), Johann Zarco hasta en dos ocasiones (20º) y Diogo Moreira (21º).

Indonesia Parrilla de salida de MotoGP en Mandalika con los tiempos de la Q2

Q2

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Spain R. Fernández Trackhouse 25 Aprilia 8

1'28.852

   174.627  
2 Italy M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 9

+0.109

1'28.961

 0.109 174.413  
3 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 9

+0.196

1'29.048

 0.087 174.243  
4 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 8

+0.266

1'29.118

 0.070 174.106  
5 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 9

+0.300

1'29.152

 0.034 174.039  
6 Spain F. Aldeguer Gresini 54 Ducati 6

+0.380

1'29.232

 0.080 173.883  
7 Japan A. Ogura Trackhouse 79 Aprilia 9

+0.427

1'29.279

 0.047 173.792  
8 Spain A. Márquez Gresini 73 Ducati 8

+0.534

1'29.386

 0.107 173.584  
9 Spain P. Acosta KTM 37 KTM 9

+0.556

1'29.408

 0.022 173.541  
10 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 9

+0.934

1'29.786

 0.378 172.810  
11 Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 9

+0.938

1'29.790

 0.004 172.803  
12 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 9

+0.985

1'29.837

 0.047 172.712  
Ver resultados

Quién sale desde la pole de MotoGP en el GP de Indonesia 2026

Raúl Fernández saldrá desde la pole en las dos carreras del fin de semana del Gran Premio de Indonesia de MotoGP 2026 en Mandalika. El madrileño no lo había logrado nunca en la categoría reina, y su última pole databa del GP del Algarve de Moto2 en 2021, hace casi 5 años.

En qué posición sale Marc Márquez en las carreras de MotoGP 2026 en Indonesia

Marc Márquez saldrá cuarto en la sprint y en la carrera larga del Gran Premio de Indonesia de MotoGP 2026 en Mandalika. El vigente campeón del mundo se aprovechó de la rueda de su rival por el título, Jorge Martín, para maximizar su resultado y terminar cuarto, tras Di Giannantonio, por más que intentara una última vuelta cronometrada a la desesperada que no le salió.

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Bezzecchi lidera el FP2 de Indonesia por delante de Fernández y Márquez
Siguiente artículo Raúl Fernández se lleva su primera pole de MotoGP en el GP de Indonesia

Mejores comentarios
Más de
Rubén Carballo Rosa

MotoGP en DIRECTO: la carrera al sprint del GP de Indonesia en Mandalika

MotoGP
MotoGP
GP de Indonesia
MotoGP en DIRECTO: la carrera al sprint del GP de Indonesia en Mandalika

A qué hora es la carrera de MotoGP en Indonesia (Mandalika) y cómo verla

MotoGP
MotoGP
GP de Indonesia
A qué hora es la carrera de MotoGP en Indonesia (Mandalika) y cómo verla

A qué hora es hoy la carrera al sprint de MotoGP en Indonesia y cómo verla en TV

MotoGP
MotoGP
GP de Indonesia
A qué hora es hoy la carrera al sprint de MotoGP en Indonesia y cómo verla en TV
Más de
Marc Márquez

Así vivimos la Práctica de MotoGP del GP de Indonesia en Mandalika, con Live Timing

MotoGP
MotoGP
GP de Indonesia
Así vivimos la Práctica de MotoGP del GP de Indonesia en Mandalika, con Live Timing

Márquez: "Estoy más cerca de lo que esperaba, pero no se puede camuflar lo obvio"

MotoGP
MotoGP
GP de Indonesia
Márquez: "Estoy más cerca de lo que esperaba, pero no se puede camuflar lo obvio"

Qué pilotos pasan a la Q2 de MotoGP en Mandalika y quiénes disputarán la Q1

MotoGP
MotoGP
GP de Indonesia
Qué pilotos pasan a la Q2 de MotoGP en Mandalika y quiénes disputarán la Q1
Más de
KTM

Acosta: "Quiero ir a Ducati para aprender de Márquez, no para ganarle con la misma moto"

MotoGP
MotoGP
GP de Indonesia
Acosta: "Quiero ir a Ducati para aprender de Márquez, no para ganarle con la misma moto"

Acosta: "Va a ser un fin de semana de acercarse a Aprilia, más que de intentar ir más rápido"

MotoGP
MotoGP
GP de Indonesia
Acosta: "Va a ser un fin de semana de acercarse a Aprilia, más que de intentar ir más rápido"

A qué hora fue la Práctica de MotoGP en Indonesia y cómo se vio

MotoGP
MotoGP
GP de Indonesia
A qué hora fue la Práctica de MotoGP en Indonesia y cómo se vio

Últimas noticias

A qué hora es la carrera de MotoGP en Indonesia (Mandalika) y cómo verla

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Indonesia
A qué hora es la carrera de MotoGP en Indonesia (Mandalika) y cómo verla

MotoGP en DIRECTO: la carrera al sprint del GP de Indonesia en Mandalika

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Indonesia
MotoGP en DIRECTO: la carrera al sprint del GP de Indonesia en Mandalika

Moto2 en Mandalika - Izan Guevara se lleva una pole incontestable y Manu González se mete en un lío

Moto2
MOT2 Moto2
Mandalika
Moto2 en Mandalika - Izan Guevara se lleva una pole incontestable y Manu González se mete en un lío

Wolff estalla por las 'estúpidas' acusaciones de favoritismo: "Que vean los Teletubbies"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Singapur
Wolff estalla por las 'estúpidas' acusaciones de favoritismo: "Que vean los Teletubbies"