La parrilla de salida de MotoGP en Mandalika (Indonesia): filas y posiciones
Mira la parrilla de salida para la sprint y la carrera larga del GP de Indonesia de MotoGP 2026 en Mandalika, con filas y posiciones para sábado y domingo.
Marc Márquez, Ducati Team
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Ya conocemos la parrilla de salida para las carreras de MotoGP en el circuito de Mandalika. El trazado ubicado en Lombok ha acogido este sábado, 10 de octubre, la decimoséptima clasificación de la temporada 2026, en la que Raúl Fernández replicó su gran estado de forma del viernes para lograr su primera pole en la categoría reina. Así, apunta cómo saldrá cada piloto en las carreras del sábado y el domingo en el Gran Premio de Indonesia, con filas y posiciones.
Parrilla de salida de MotoGP 2026 en Mandalika (Indonesia): filas y posiciones
|
1. Raúl Fernández
Trackhouse MotoGP Team
|
Aprilia Racing
|
Pertamina Enduro VR46 Racing Team
|
4. Marc Márquez
Ducati Lenovo Team
|
5. Jorge Martín
Aprilia Racing
|
BK8 Gresini Racing MotoGP
|
7. Ai Ogura
Trackhouse MotoGP Team
|
8. Alex Márquez
BK8 Gresini Racing MotoGP
|
9. Pedro Acosta
Red Bull KTM Factory Racing
|
10. Pecco Bagnaia
Ducati Lenovo Team
|
Pertamina Enduro VR46 Racing Team
|
12. Fabio Quartararo
Monster Energy Yamaha MotoGP
|
13. Alex Rins
Monster Energy Yamaha MotoGP
|
14. Enea Bastianini
Red Bull KTM Tech3
|
15. Luca Marini
Honda HRC Castrol
|
16. Brad Binder
Red Bull KTM Factory Racing
|
17. Jack Miller
Prima Pramac Yamaha MotoGP
|
18. Maverick Viñales
Red Bull KTM Tech3
|
Prima Pramac Yamaha MotoGP
|
20. Johann Zarco
Castrol Honda LCR
|
21. Diogo Moreira
Pro Honda LCR
|
22. Aleix Espargaró
Honda HRC Castrol
Raúl Fernández saldrá desde la pole por primera vez en MotoGP. El piloto madrileño, que ya lideró el viernes, se sacó de la chistera un 1:28.852 que resultó invencible, sacándole una décima a Marco Bezzecchi. Fabio Di Giannantonio completó la primera fila de la parrilla, como mejor Ducati.
La pelea por el título se vivirá, con muchos invitados desde la segunda fila. A rueda de Jorge Martín, Marc Márquez se coló en la cuarta plaza, a 266 milésimas de la cabeza. Lo justo para batir a 'Martinator', que se quedó quinto, a 3 décimas exactas de Fernández.
Por detrás, quedaron Fermín Aldeguer, que sufrió una caída en la parte final de la Q2, Ai Ogura como peor Aprilia, Alex Márquez, Pedro Acosta, Pecco Bagnaia, Franco Morbidelli y Fabio Quartararo, como mejor Yamaha.
En la Q1, no hubo sorpresas y quienes se erigieron como los más rápidos fueron Fermín Aldeguer, con un tiempo de 1:29.639, y Ai Ogura, quien superó a Alex Rins por apenas 105 milésimas. La primera criba de la cronometrada estuvo plagada de accidentes: el propio Ogura acabó en el suelo, lo que le puso en riesgo de quedarse fuera de la Q2. También se cayeron Enea Bastianini (14º en parrilla), Jack Miller (17º), Johann Zarco hasta en dos ocasiones (20º) y Diogo Moreira (21º).
Parrilla de salida de MotoGP en Mandalika con los tiempos de la Q2
Q2
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Velocidad Punta
|1
|R. Fernández Trackhouse
|25
|Aprilia
|8
|
1'28.852
|174.627
|2
|M. Bezzecchi Aprilia
|72
|Aprilia
|9
|
+0.109
1'28.961
|0.109
|174.413
|3
|F. Di Giannantonio VR46
|49
|Ducati
|9
|
+0.196
1'29.048
|0.087
|174.243
|4
|M. Márquez Ducati
|93
|Ducati
|8
|
+0.266
1'29.118
|0.070
|174.106
|5
|J. Martín Aprilia
|89
|Aprilia
|9
|
+0.300
1'29.152
|0.034
|174.039
|6
|F. Aldeguer Gresini
|54
|Ducati
|6
|
+0.380
1'29.232
|0.080
|173.883
|7
|A. Ogura Trackhouse
|79
|Aprilia
|9
|
+0.427
1'29.279
|0.047
|173.792
|8
|A. Márquez Gresini
|73
|Ducati
|8
|
+0.534
1'29.386
|0.107
|173.584
|9
|P. Acosta KTM
|37
|KTM
|9
|
+0.556
1'29.408
|0.022
|173.541
|10
|P. Bagnaia Ducati
|63
|Ducati
|9
|
+0.934
1'29.786
|0.378
|172.810
|11
|F. Morbidelli VR46
|21
|Ducati
|9
|
+0.938
1'29.790
|0.004
|172.803
|12
|F. Quartararo Yamaha
|20
|Yamaha
|9
|
+0.985
1'29.837
|0.047
|172.712
|Ver resultados
Quién sale desde la pole de MotoGP en el GP de Indonesia 2026
Raúl Fernández saldrá desde la pole en las dos carreras del fin de semana del Gran Premio de Indonesia de MotoGP 2026 en Mandalika. El madrileño no lo había logrado nunca en la categoría reina, y su última pole databa del GP del Algarve de Moto2 en 2021, hace casi 5 años.
En qué posición sale Marc Márquez en las carreras de MotoGP 2026 en Indonesia
Marc Márquez saldrá cuarto en la sprint y en la carrera larga del Gran Premio de Indonesia de MotoGP 2026 en Mandalika. El vigente campeón del mundo se aprovechó de la rueda de su rival por el título, Jorge Martín, para maximizar su resultado y terminar cuarto, tras Di Giannantonio, por más que intentara una última vuelta cronometrada a la desesperada que no le salió.
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