Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Márquez: "Para la sprint soy menos optimista que para la carrera del domingo"

MotoGP
GP de Tailandia
Márquez: "Para la sprint soy menos optimista que para la carrera del domingo"

La parrilla de salida de MotoGP en Tailandia: filas y posiciones

MotoGP
GP de Tailandia
La parrilla de salida de MotoGP en Tailandia: filas y posiciones

Dolorosa primera pole de Bezzecchi en Buriram

MotoGP
GP de Tailandia
Dolorosa primera pole de Bezzecchi en Buriram

A qué hora es hoy la carrera sprint de MotoGP 2026 en Tailandia y cómo verla

MotoGP
GP de Tailandia
A qué hora es hoy la carrera sprint de MotoGP 2026 en Tailandia y cómo verla

Este es el precio que tendrá la CFMoto 1000 MT-X en Europa

Coches
Este es el precio que tendrá la CFMoto 1000 MT-X en Europa

Incertidumbre en la IndyCar por la estrategia obligatoria de blandos

IndyCar
St. Petersburg
Incertidumbre en la IndyCar por la estrategia obligatoria de blandos

Por qué Ecclestone sigue teniendo el poder de hacer temblar a la F1

Fórmula 1
Por qué Ecclestone sigue teniendo el poder de hacer temblar a la F1

Reparto de premios histórico en la F1 por 2025: más de mil millones y Ferrari líder

Fórmula 1
Reparto de premios histórico en la F1 por 2025: más de mil millones y Ferrari líder
Noticias
MotoGP GP de Tailandia

La parrilla de salida de MotoGP en Tailandia: filas y posiciones

Mira la parrilla de salida para la sprint y la carrera larga del GP de Tailandia 2026 de MotoGP en Buriram, con filas y posiciones para sábado y domingo.

Rubén Carballo Rosa
Publicado:
Marc Márquez, Ducati Team

Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Ya tenemos la primera parrilla de salida de la temporada 2026 del Mundial de MotoGP, para la sprint y la carrera larga del Gran Premio de Tailandia de este fin de semana. El circuito de Chang, en Buriram, ha acogido este sábado 28 de marzo la primera clasificación del nuevo curso, una cronometrada en la que Marco Bezzecchi ha confirmado su favoritismo en los entrenamientos para ocupar el lugar de privilegio en la parrilla. Así, apunta cómo saldrá cada piloto en las carreras del sábado y el domingo en Tailandia, con filas y posiciones.

La clasificación:

Thailand Parrilla de salida de MotoGP 2026 en Buriram (Tailandia): filas y posiciones

1º  ItalyMarco Bezzecchi

1:28.652

Aprilia Racing

 

 

2º SpainMarc Márquez

1:28.687

Ducati Lenovo Team

 

 

 

 

3º  SpainRaúl Fernández

1:28.876

Trackhouse Racing

4º  ItalyFabio Di Giannantonio

1:28.918

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

 

5º  Spain Jorge Martín

1:29.001

Aprilia Racing

 

 

6º SpainPedro Acosta

1:29.061

Red Bull KTM Factory Racing

7º SpainAlex Márquez
1:29.077

BK8 Gresini Racing MotoGP

 

 

8º JapanAi Ogura

1:29.211

Trackhouse Racing

 

 

 

 

9º Italy Franco Morbidelli

1:29.321

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

 

10º  SpainJoan Mir

1:29.385

Castrol HRC

 

 

 

11º South AfricaBrad Binder

1:29.402

Red Bull KTM Factory Racing

 

 

 

 

12º FranceJohann Zarco

1:29.532

LCR Honda

 

13º ItalyPecco Bagnaia

1:29.348
Ducati Lenovo Team

 

 

 

14º  ItalyLuca Marini

1:29.446

Castrol HRC

 

 

 

 

15º BrazilDiogo Moreira

1:29.489
Pro Honda LCR

16º  France Fabio Quartararo

1:29.683
Monster Energy Yamaha MotoGP

 

 

17º SpainMaverick Viñales

1:29.774

Red Bull GasGas Tech3

 

 

 

 

18º AustraliaJack Miller

1:29.834

Prima Pramac Yamaha

 

19º SpainAlex Rins

1:30.067

Monster Energy Yamaha MotoGP

 

 

20º Italy Enea Bastianini

1:30.078

Red Bull GasGas Tech3

 

 

 

 

21º TurkeyToprak Razgatlioglu

1:30.165

Prima Pramac Yamaha

 

22º ItalyMichele Pirro

1:31.361

BK8 Gresini Racing MotoGP

    

No ha tenido una mañana de sábado tranquila, pero aun así Marco Bezzecchi puede celebrar que saldrá desde la pole en Tailandia. El piloto de Aprilia se fue al suelo en los Libres 2, y lo hizo también al final de la Q2, cuando venía para batir su récord de la pista del viernes. Sin embargo, el crono de 1:28.652 que había marcado unos minutos antes le valió para asegurar la primera posición.

Eso sí, Marc Márquez estuvo a punto de darle un susto en su segundo stint. El español dio un salto en la segunda mitad de la Q2 y se quedó a apenas 35 milésimas de robarle la pole a Bezzecchi. Por detrás, la primera fila la completó otra RS-GP, la de Raúl Fernández, que venía de la Q1.

Jorge Martín, en su primer gran premio en plenas condiciones físicas, también se coló en el Top 5, quinto detrás de Fabio Di Giannantonio y delante de Pedro Acosta, mejor KTM, y Alex Márquez. Ai Ogura fue la última Aprilia, octavo. Joan Mir terminó como la mejor Honda, cerrando el Top 10.

En la Q1, todo parecía apuntar a que Pecco Bagnaia podría arreglar su error del viernes, cuando no fue capaz de meterse entre los 10 mejores por un cambio erróneo de set-up. Pero nada más lejos de la realidad, porque en la primera fase de la cronometrada le sorprendieron un gran Raúl Fernández, que se quedó a una milésima de la pole de 2025, y Franco Morbidelli, su compañero en Ducati. Ambos fueron primero y segundo, el italiano pese a una caída, y condenaron a Bagnaia a la tercera posición, es decir, a salir 13º en parrilla. Por detrás, destacó la magnífica primera cronometrada de Diogo Moreira, 15º detrás de Luca Marini y delante de Fabio Quartararo, mejor Yamaha.

Quién sale desde la pole en MotoGP en el GP de Tailandia 2026 (Chang)

Marco Bezzecchi ha conseguido la primera pole de la temporada 2026 de MotoGP, en el Gran Premio de Tailandia. Tras batir ya el récord de la pista en la jornada del viernes, el piloto italiano se acabó yendo al suelo al final de la Q2, pero nadie pudo mejorar su registro de 1:28.652, que estaba en posición de batir en el momento de caerse.

En qué posición sale Marc Márquez en las carreras de MotoGP 2026 en el GP de Tailandia

Marc Márquez saldrá segundo en la sprint y en la carrera larga del Gran Premio de Tailandia de MotoGP 2026. El vigente campeón del mundo pareció no llegar en las mejores condiciones por el brazo, pero aun así se las ingenió para terminar a 35 milésimas de Marco Bezzecchi (1:28.687) y de darle un susto a unas Aprilia que son las máximas favoritas en Buriram.

Parrilla de salida de MotoGP 2026 en Tailandia según los tiempos de la Q2

Q2

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Italy M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 6

1'28.652

   184.929  
2 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 8

+0.035

1'28.687

 0.035 184.856  
3 Spain R. Fernández Trackhouse 25 Aprilia 8

+0.224

1'28.876

 0.189 184.463  
4 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 8

+0.266

1'28.918

 0.042 184.376  
5 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 7

+0.349

1'29.001

 0.083 184.204  
6 Spain P. Acosta KTM 37 KTM 8

+0.409

1'29.061

 0.060 184.080  
7 Spain A. Márquez Gresini 73 Ducati 9

+0.425

1'29.077

 0.016 184.047  
8 Japan A. Ogura Trackhouse 79 Aprilia 8

+0.559

1'29.211

 0.134 183.771  
9 Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 4

+0.669

1'29.321

 0.110 183.544  
10 Spain J. Mir Honda 36 Honda 8

+0.733

1'29.385

 0.064 183.413  
11 South Africa B. Binder KTM 33 KTM 7

+0.750

1'29.402

 0.017 183.378  
12 France J. Zarco LCR 5 Honda 8

+0.880

1'29.532

 0.130 183.112  
Ver resultados

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Dolorosa primera pole de Bezzecchi en Buriram
Siguiente artículo Márquez: "Para la sprint soy menos optimista que para la carrera del domingo"

Mejores comentarios

Más de
Rubén Carballo Rosa

A qué hora es hoy la carrera sprint de MotoGP 2026 en Tailandia y cómo verla

MotoGP
MotoGP
GP de Tailandia
A qué hora es hoy la carrera sprint de MotoGP 2026 en Tailandia y cómo verla

Los comisarios de MotoGP aplican la primera sanción de 2026 en Tailandia

MotoGP
MotoGP
GP de Tailandia
Los comisarios de MotoGP aplican la primera sanción de 2026 en Tailandia

Qué pilotos pasan a la Q2 de MotoGP en Tailandia y quiénes irán a la Q1

MotoGP
MotoGP
GP de Tailandia
Qué pilotos pasan a la Q2 de MotoGP en Tailandia y quiénes irán a la Q1
Más de
Marc Márquez

Márquez: "Para la sprint soy menos optimista que para la carrera del domingo"

MotoGP
MotoGP
GP de Tailandia
Márquez: "Para la sprint soy menos optimista que para la carrera del domingo"

Márquez: "Si no pasa nada raro, Bezzecchi es el favorito para la sprint y la carrera"

MotoGP
MotoGP
GP de Tailandia
Márquez: "Si no pasa nada raro, Bezzecchi es el favorito para la sprint y la carrera"

A qué hora fue la Práctica de MotoGP en Tailandia y cómo se vio

MotoGP
MotoGP
GP de Tailandia
A qué hora fue la Práctica de MotoGP en Tailandia y cómo se vio
Más de
KTM

Viñales: "Sufro en cada metro de esta pista y tenemos que entender el por qué"

MotoGP
MotoGP
GP de Tailandia
Viñales: "Sufro en cada metro de esta pista y tenemos que entender el por qué"

Acosta: "Nos sigue faltando un poquito a una vuelta, pero en ritmo estamos bien"

MotoGP
MotoGP
GP de Tailandia
Acosta: "Nos sigue faltando un poquito a una vuelta, pero en ritmo estamos bien"

Bezzecchi revienta el récord de Buriram; Bagnaia, a la Q1

MotoGP
MotoGP
GP de Tailandia
Bezzecchi revienta el récord de Buriram; Bagnaia, a la Q1

Últimas noticias

Márquez: "Para la sprint soy menos optimista que para la carrera del domingo"

MotoGP
GP de Tailandia
Márquez: "Para la sprint soy menos optimista que para la carrera del domingo"

La parrilla de salida de MotoGP en Tailandia: filas y posiciones

MotoGP
GP de Tailandia
La parrilla de salida de MotoGP en Tailandia: filas y posiciones

Dolorosa primera pole de Bezzecchi en Buriram

MotoGP
GP de Tailandia
Dolorosa primera pole de Bezzecchi en Buriram

A qué hora es hoy la carrera sprint de MotoGP 2026 en Tailandia y cómo verla

MotoGP
GP de Tailandia
A qué hora es hoy la carrera sprint de MotoGP 2026 en Tailandia y cómo verla