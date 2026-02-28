La parrilla de salida de MotoGP en Tailandia: filas y posiciones

Ya tenemos la primera parrilla de salida de la temporada 2026 del Mundial de MotoGP, para la sprint y la carrera larga del Gran Premio de Tailandia de este fin de semana. El circuito de Chang, en Buriram, ha acogido este sábado 28 de marzo la primera clasificación del nuevo curso, una cronometrada en la que Marco Bezzecchi ha confirmado su favoritismo en los entrenamientos para ocupar el lugar de privilegio en la parrilla. Así, apunta cómo saldrá cada piloto en las carreras del sábado y el domingo en Tailandia, con filas y posiciones.

La clasificación: MotoGP Dolorosa primera pole de Bezzecchi en Buriram

Parrilla de salida de MotoGP 2026 en Buriram (Tailandia): filas y posiciones

No ha tenido una mañana de sábado tranquila, pero aun así Marco Bezzecchi puede celebrar que saldrá desde la pole en Tailandia. El piloto de Aprilia se fue al suelo en los Libres 2, y lo hizo también al final de la Q2, cuando venía para batir su récord de la pista del viernes. Sin embargo, el crono de 1:28.652 que había marcado unos minutos antes le valió para asegurar la primera posición.

Eso sí, Marc Márquez estuvo a punto de darle un susto en su segundo stint. El español dio un salto en la segunda mitad de la Q2 y se quedó a apenas 35 milésimas de robarle la pole a Bezzecchi. Por detrás, la primera fila la completó otra RS-GP, la de Raúl Fernández, que venía de la Q1.

Jorge Martín, en su primer gran premio en plenas condiciones físicas, también se coló en el Top 5, quinto detrás de Fabio Di Giannantonio y delante de Pedro Acosta, mejor KTM, y Alex Márquez. Ai Ogura fue la última Aprilia, octavo. Joan Mir terminó como la mejor Honda, cerrando el Top 10.

En la Q1, todo parecía apuntar a que Pecco Bagnaia podría arreglar su error del viernes, cuando no fue capaz de meterse entre los 10 mejores por un cambio erróneo de set-up. Pero nada más lejos de la realidad, porque en la primera fase de la cronometrada le sorprendieron un gran Raúl Fernández, que se quedó a una milésima de la pole de 2025, y Franco Morbidelli, su compañero en Ducati. Ambos fueron primero y segundo, el italiano pese a una caída, y condenaron a Bagnaia a la tercera posición, es decir, a salir 13º en parrilla. Por detrás, destacó la magnífica primera cronometrada de Diogo Moreira, 15º detrás de Luca Marini y delante de Fabio Quartararo, mejor Yamaha.

Quién sale desde la pole en MotoGP en el GP de Tailandia 2026 (Chang)

Marco Bezzecchi ha conseguido la primera pole de la temporada 2026 de MotoGP, en el Gran Premio de Tailandia. Tras batir ya el récord de la pista en la jornada del viernes, el piloto italiano se acabó yendo al suelo al final de la Q2, pero nadie pudo mejorar su registro de 1:28.652, que estaba en posición de batir en el momento de caerse.

En qué posición sale Marc Márquez en las carreras de MotoGP 2026 en el GP de Tailandia

Marc Márquez saldrá segundo en la sprint y en la carrera larga del Gran Premio de Tailandia de MotoGP 2026. El vigente campeón del mundo pareció no llegar en las mejores condiciones por el brazo, pero aun así se las ingenió para terminar a 35 milésimas de Marco Bezzecchi (1:28.687) y de darle un susto a unas Aprilia que son las máximas favoritas en Buriram.

Parrilla de salida de MotoGP 2026 en Tailandia según los tiempos de la Q2