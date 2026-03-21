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La parrilla de salida de MotoGP en Brasil: filas y posiciones en Goiania

Mira la parrilla de salida para la sprint y la carrera larga del GP de Brasil 2026 de MotoGP en el circuito de Goiania, con filas y posiciones para sábado y domingo.

Rubén Carballo Rosa
Editado:
Marc Márquez, Ducati Team

Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Ya hay parrilla de salida para las primeras carreras de MotoGP que se disputarán en el circuito de Goiania, en el retorno de Brasil al calendario tras 22 años de ausencia en el organigrama. El trazado carioca ha acogido este sábado, 21 de marzo la segunda clasificación de la temporada 2026, una sesión que al fin ha podido disputarse en condiciones de seco, y en la que Fabio Di Giannantonio se ha llevado la pole tras una cronometrada muy accidentada. Así, apunta cómo saldrá cada piloto en las carreras del sábado y el domingo en el Gran Premio de Brasil, con filas y posiciones.

Recuerda:

Brazil Parrilla de salida de MotoGP 2026 en Goiania (Brasil): filas y posiciones

1. Italy Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

 

2. Italy Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

 

 

3. Spain Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

4. France Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

 

5. Spain Jorge Martín

Aprilia Racing

 

 

6. Japan Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

7. Spain Fermín Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

 

8. Spain Álex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

 

 

9. Spain Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

10. France Johann Zarco

Castrol Honda LCR

 

11. Italy Pecco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

 

 

12. Turkey Toprak Razgatlioglu

Prima Pramac Yamaha MotoGP

13. Spain Joan Mir

Honda HRC Castrol

 

14. Italy Diogo Moreira

Pro Honda LCR

 

 

15. Italy Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

16. Spain Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

 

17. Spain Álex Rins

Monster Energy Yamaha MotoGP

 

 

18. Australia Jack Miller

Prima Pramac Yamaha MotoGP

19. Italy Luca Marini

Honda HRC Castrol

 

20. Spain Maverick Viñales

Red Bull KTM Tech3

 

 

21. South Africa Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

22. Italy Enea Bastianini

Red Bull KTM Tech3

    

Hasta cinco caídas hubo en la Q2 de MotoGP en Brasil, la primera de la historia de Goiania. Una de ellas, la de Fabio Di Giannantonio. Pero eso no impidió al italiano llevarse la pole, ya que nadie fue capaz de superar el 1:17.410 que había conseguido previamente. Así, el del VR46 aventajó por apenas 70 milésimas a Marco Bezzecchi, quien pasó en la Q1 tras un fin de semana muy complicado, y por 81 a Marc Márquez, que apuntaba a favorito, pero que también se fue al suelo en los primeros 5 minutos de la segunda fase de la 'qualy'.

Con todo, el #93 de Ducati pudo salvar la situación, algo que no lograron tanto Pedro Acosta, que partirá noveno, y Pecco Bagnaia, undécimo, que también se cayeron. También acabó en la grava Jorge Martín, cuando buscaba la pole, pero el español finalizó quinto, por detrás de un increíble Fabio Quartararo con la Yamaha.

Ogura cerró la segunda fila de la parrilla, delante de Fermín Aldeguer, que vuelve de lesión en el GP de Brasil, y de Alex Márquez, que se fue al suelo en la FP2. La décima plaza, entre Acosta y Bagnaia, fue para Johann Zarco, y Toprak Razgatlioglu cerró el Top 12.

En la Q1, Marco Bezzecchi logró evitar problemas tras sufrir dos caídas durante el fin de semana, la última unos minutos antes, en el final de la Q2, y dominó la primera fase de la cronometrada con un 1:17.408, asegurando el pase junto a Fabio Di Giannantonio. Fuera del corte y como más cercanos a ellos, se quedaron Joan Mir, el local Diogo Moreira, Franco Morbidelli y Raúl Fernández, podio en Tailandia. La peor actuación la firmó sin duda KTM, cerrando la tabla con Maverick Viñales (20º), Brad Binder (21º) y Enea Bastianini (22º). Ninguno de los tres pudo superar siquiera a Luca Marini (19º), que se quedó sin motos disponibles para el final de la fase por dos caídas.

Quién sale desde la pole en MotoGP en el GP de Brasil 2026

Fabio Di Giannantonio saldrá desde la pole en el Gran Premio de Brasil de MotoGP. El italiano dominó la segunda clasificación de la temporada 2026 en el corto y revirado circuito de Goiania, pese a una caída, y logró su primera pole desde el GP de Italia de 2022, en el circuito de Mugello.

En qué posición sale Marc Márquez en las carreras de MotoGP 2026 en Brasil

Marc Márquez saldrá tercero en la sprint y en la carrera principal del Gran Premio de Brasil de MotoGP, en Goiania. El nueve veces campeón del mundo sufrió una caída en la Q2, pero su tiempo fue lo suficientemente competitivo como para meterse en la primera línea de la parrilla, tras Fabio Di Giannantonio y Marco Bezzecchi.

Parrilla de salida de MotoGP 2026 en Brasil según los tiempos de la Q2

Q2 de MotoGP en Goiania

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 6

1'17.410

   178.349  
2 Italy M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 10

+0.070

1'17.480

 0.070 178.187  
3 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 9

+0.081

1'17.491

 0.011 178.162  
4 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 10

+0.151

1'17.561

 0.070 178.001  
5 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 7

+0.220

1'17.630

 0.069 177.843  
6 Japan A. Ogura Trackhouse 79 Aprilia 10

+0.292

1'17.702

 0.072 177.678  
7 Spain F. Aldeguer Gresini 54 Ducati 10

+0.305

1'17.715

 0.013 177.649  
8 Spain A. Márquez Gresini 73 Ducati 10

+0.389

1'17.799

 0.084 177.457  
9 Spain P. Acosta KTM 37 KTM 8

+0.624

1'18.034

 0.235 176.922  
10 France J. Zarco LCR 5 Honda 9

+0.655

1'18.065

 0.031 176.852  
11 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 8

+0.712

1'18.122

 0.057 176.723  
12 Turkey T. Razgatlioglu Pramac 7 Yamaha 8

+1.012

1'18.422

 0.300 176.047  
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