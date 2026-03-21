La parrilla de salida de MotoGP en Brasil: filas y posiciones en Goiania
Mira la parrilla de salida para la sprint y la carrera larga del GP de Brasil 2026 de MotoGP en el circuito de Goiania, con filas y posiciones para sábado y domingo.
Marc Márquez, Ducati Team
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Ya hay parrilla de salida para las primeras carreras de MotoGP que se disputarán en el circuito de Goiania, en el retorno de Brasil al calendario tras 22 años de ausencia en el organigrama. El trazado carioca ha acogido este sábado, 21 de marzo la segunda clasificación de la temporada 2026, una sesión que al fin ha podido disputarse en condiciones de seco, y en la que Fabio Di Giannantonio se ha llevado la pole tras una cronometrada muy accidentada. Así, apunta cómo saldrá cada piloto en las carreras del sábado y el domingo en el Gran Premio de Brasil, con filas y posiciones.
Parrilla de salida de MotoGP 2026 en Goiania (Brasil): filas y posiciones
|
1. Fabio Di Giannantonio
Pertamina Enduro VR46 Racing Team
|
2. Marco Bezzecchi
Aprilia Racing
|
3. Marc Márquez
Ducati Lenovo Team
|
4. Fabio Quartararo
Monster Energy Yamaha MotoGP
|
5. Jorge Martín
Aprilia Racing
|
6. Ai Ogura
Trackhouse MotoGP Team
|
7. Fermín Aldeguer
BK8 Gresini Racing MotoGP
|
8. Álex Márquez
BK8 Gresini Racing MotoGP
|
9. Pedro Acosta
Red Bull KTM Factory Racing
|
10. Johann Zarco
Castrol Honda LCR
|
11. Pecco Bagnaia
Ducati Lenovo Team
|
12. Toprak Razgatlioglu
Prima Pramac Yamaha MotoGP
|
13. Joan Mir
Honda HRC Castrol
|
14. Diogo Moreira
Pro Honda LCR
|
15. Franco Morbidelli
Pertamina Enduro VR46 Racing Team
|
16. Raúl Fernández
Trackhouse MotoGP Team
|
17. Álex Rins
Monster Energy Yamaha MotoGP
|
18. Jack Miller
Prima Pramac Yamaha MotoGP
|
19. Luca Marini
Honda HRC Castrol
|
20. Maverick Viñales
Red Bull KTM Tech3
|
21. Brad Binder
Red Bull KTM Factory Racing
|
22. Enea Bastianini
Red Bull KTM Tech3
Hasta cinco caídas hubo en la Q2 de MotoGP en Brasil, la primera de la historia de Goiania. Una de ellas, la de Fabio Di Giannantonio. Pero eso no impidió al italiano llevarse la pole, ya que nadie fue capaz de superar el 1:17.410 que había conseguido previamente. Así, el del VR46 aventajó por apenas 70 milésimas a Marco Bezzecchi, quien pasó en la Q1 tras un fin de semana muy complicado, y por 81 a Marc Márquez, que apuntaba a favorito, pero que también se fue al suelo en los primeros 5 minutos de la segunda fase de la 'qualy'.
Con todo, el #93 de Ducati pudo salvar la situación, algo que no lograron tanto Pedro Acosta, que partirá noveno, y Pecco Bagnaia, undécimo, que también se cayeron. También acabó en la grava Jorge Martín, cuando buscaba la pole, pero el español finalizó quinto, por detrás de un increíble Fabio Quartararo con la Yamaha.
Ogura cerró la segunda fila de la parrilla, delante de Fermín Aldeguer, que vuelve de lesión en el GP de Brasil, y de Alex Márquez, que se fue al suelo en la FP2. La décima plaza, entre Acosta y Bagnaia, fue para Johann Zarco, y Toprak Razgatlioglu cerró el Top 12.
En la Q1, Marco Bezzecchi logró evitar problemas tras sufrir dos caídas durante el fin de semana, la última unos minutos antes, en el final de la Q2, y dominó la primera fase de la cronometrada con un 1:17.408, asegurando el pase junto a Fabio Di Giannantonio. Fuera del corte y como más cercanos a ellos, se quedaron Joan Mir, el local Diogo Moreira, Franco Morbidelli y Raúl Fernández, podio en Tailandia. La peor actuación la firmó sin duda KTM, cerrando la tabla con Maverick Viñales (20º), Brad Binder (21º) y Enea Bastianini (22º). Ninguno de los tres pudo superar siquiera a Luca Marini (19º), que se quedó sin motos disponibles para el final de la fase por dos caídas.
Quién sale desde la pole en MotoGP en el GP de Brasil 2026
Fabio Di Giannantonio saldrá desde la pole en el Gran Premio de Brasil de MotoGP. El italiano dominó la segunda clasificación de la temporada 2026 en el corto y revirado circuito de Goiania, pese a una caída, y logró su primera pole desde el GP de Italia de 2022, en el circuito de Mugello.
En qué posición sale Marc Márquez en las carreras de MotoGP 2026 en Brasil
Marc Márquez saldrá tercero en la sprint y en la carrera principal del Gran Premio de Brasil de MotoGP, en Goiania. El nueve veces campeón del mundo sufrió una caída en la Q2, pero su tiempo fue lo suficientemente competitivo como para meterse en la primera línea de la parrilla, tras Fabio Di Giannantonio y Marco Bezzecchi.
Parrilla de salida de MotoGP 2026 en Brasil según los tiempos de la Q2
Q2 de MotoGP en Goiania
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Velocidad Punta
|1
|F. Di Giannantonio VR46
|49
|Ducati
|6
|
1'17.410
|178.349
|2
|M. Bezzecchi Aprilia
|72
|Aprilia
|10
|
+0.070
1'17.480
|0.070
|178.187
|3
|M. Márquez Ducati
|93
|Ducati
|9
|
+0.081
1'17.491
|0.011
|178.162
|4
|F. Quartararo Yamaha
|20
|Yamaha
|10
|
+0.151
1'17.561
|0.070
|178.001
|5
|J. Martín Aprilia
|89
|Aprilia
|7
|
+0.220
1'17.630
|0.069
|177.843
|6
|A. Ogura Trackhouse
|79
|Aprilia
|10
|
+0.292
1'17.702
|0.072
|177.678
|7
|F. Aldeguer Gresini
|54
|Ducati
|10
|
+0.305
1'17.715
|0.013
|177.649
|8
|A. Márquez Gresini
|73
|Ducati
|10
|
+0.389
1'17.799
|0.084
|177.457
|9
|P. Acosta KTM
|37
|KTM
|8
|
+0.624
1'18.034
|0.235
|176.922
|10
|J. Zarco LCR
|5
|Honda
|9
|
+0.655
1'18.065
|0.031
|176.852
|11
|P. Bagnaia Ducati
|63
|Ducati
|8
|
+0.712
1'18.122
|0.057
|176.723
|12
|T. Razgatlioglu Pramac
|7
|Yamaha
|8
|
+1.012
1'18.422
|0.300
|176.047
|Ver resultados
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