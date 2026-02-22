Así sería la parrilla de MotoGP 2026 con los tiempos de test de Buriram
Tras el final de la pretemporada 2026 en Tailandia, vemos cómo sería la parrilla de MotoGP después del test de Buriram, a cinco días del inicio del curso.
Marc Márquez, Ducati Team
La pretemporada de MotoGP 2026 ha concluido este domingo, 22 de febrero, en Buriram. Tras tres días de entrenamientos a principios de mes en Sepang, el Circuito Internacional de Chang ha acogido las dos últimas jornadas de pruebas, para que pilotos y equipos afinen sus motos para el inicio del nuevo curso, que está a la vuelta de la esquina.
Y es que en apenas 5 días, el 27 de febrero, comenzará la nueva campaña con los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Tailandia. El día siguiente, el sábado, tendremos la primera sesión donde se verá el fuego real, la clasificación, que determinará la parrilla para la sprint y la carrera larga del domingo. En Motorsport.com nos hemos querido anticipar, y hemos elaborado el estado actual de la parrilla tras las dos sesiones de ensayos en Buriram. Así saldría cada piloto en base a los tiempos de este fin de semana.
Parrilla con los tiempos combinados de los test de MotoGP 2026 en Tailandia
|
1:28.668
Aprilia Racing
|
2º Ai Ogura
1:57.754
Trackhouse Racing
|
3º Marc Márquez
1:28.836
Ducati Lenovo Team
|
1:28.883
|
5º Alex Márquez
BK8 Gresini Racing MotoGP
|
6º Pedro Acosta
1:29.021
Red Bull KTM Factory Racing
|
1:29.071
Pertamina Enduro VR46 Racing Team
|
8º Jorge Martín
1:29.167
Aprilia Racing
|
1:29.173
Pertamina Enduro VR46 Racing Team
|
10º Joan Mir
1:29.296
Castrol HRC
|
11º Raúl Fernández
1:29.302
Trackhouse Racing
|
12º Brad Binder
1:29.392
Red Bull KTM Factory Racing
|
13º Luca Marini
1:29.451
Castrol HRC
|
14º Johann Zarco
1:29.467
|
15º Maverick Viñales
1:29.540
Red Bull GasGas Tech3
|
16º Jack Miller
1:29.672
|
17º Fabio Quartararo
1:29.701
|
18º Enea Bastianini
1:29.728
Red Bull GasGas Tech3
|
19º Diogo Moreira
1:29.920
|
20º Alex Rins
1:30.122
Monster Energy Yamaha MotoGP
|
1:30.772
Prima Pramac Yamaha
|
22º Michele Pirro*
1:31.777
BK8 Gresini Racing MotoGP
|
*Michele Pirro sustituye al lesionado Fermín Aldeguer, que se perderá también el GP de Tailandia.
Tiempos, posiciones y vueltas de la Jornada 1 de test de MotoGP 2026 en Buriram
|Pos.
|Piloto
|equipo
|tiempo / dif.
|vueltas
|1
|
A. Márquez
|Gresini Racing
|1:29.262
|64
|2
|
M. Márquez
|Ducati Team
|+0.129
|78
|3
|
F. Morbidelli
|VR46 Racing Team
|+0.189
|59
|4
|
M. Bezzecchi
|Aprilia Racing
|+0.200
|70
|5
|J. Zarco
|Honda LCR
|+0.205
|66
|6
|
R. Fernández
|Trackhouse MotoGP Team
|+0.224
|66
|7
|
J. Mir
|Honda HRC
|+0.232
|58
|8
|
M. Viñales
|KTM Tech3
|+0.278
|62
|9
|
F. Di Giannantonio
|VR46 Racing Team
|+0.381
|66
|10
|
P. Bagnaia
|Ducati Team
|+0.416
|68
|11
|
B. Binder
|KTM Factory Racing
|+0.495
|73
|12
|
L. Marini
|Honda HRC
|+0.512
|60
|13
|J. Martín
|Aprilia Racing
|+0.551
|68
|14
|
P. Acosta
|KTM Factory Racing
|+0.588
|69
|15
|
A. Ogura
|Trackhouse MotoGP Team
|+0.690
|71
|16
|
E. Bastianini
|KTM Tech3
|+0.891
|61
|17
|J. Miller
|Pramac Yamaha
|+1.063
|56
|18
|F. Quartararo
|Yamaha MotoGP Team
|+1.245
|51
|19
|A. Rins
|Yamaha MotoGP Team
|+1.250
|64
|20
|D. Moreira
|LCR Team
|+1.691
|69
|21
|T. Razgatlioglu
|Pramac Yamaha
|+2.312
|68
|22
|
M. Pirro
|Gresini Racing
|+3.348
|69
Tiempos, posiciones y vueltas de la Jornada 2 de test de MotoGP 2026 en Buriram
|Pos.
|Piloto
|equipo
|tiempo / dif.
|vueltas
|1
|
M. Bezzecchi
|Aprilia Racing
|1:28.668
|65
|2
|
A. Ogura
|Trackhouse MotoGP Team
|+0.097
|71
|3
|
M. Márquez
|Ducati Team
|+0.168
|52
|4
|
P. Bagnaia
|Ducati Team
|+0.215
|49
|5
|
A. Márquez
|Gresini Racing
|+0.293
|61
|6
|
P. Acosta
|KTM Factory Racing
|+0.353
|72
|7
|
F. Morbidelli
|VR46 Racing Team
|+0.403
|61
|8
|J. Martín
|Aprilia Racing
|+0.499
|60
|9
|
F. Di Giannantonio
|VR46 Racing Team
|+0.505
|68
|10
|
J. Mir
|Honda HRC
|+0.628
|55
|11
|
R. Fernández
|Trackhouse MotoGP Team
|+0.634
|66
|12
|
B. Binder
|KTM Factory Racing
|+0.724
|68
|13
|
L. Marini
|Honda HRC
|+0.783
|69
|14
|
M. Viñales
|KTM Tech3
|+0.901
|71
|15
|J. Zarco
|Honda LCR
|+0.940
|77
|16
|J. Miller
|Pramac Yamaha
|+1.004
|71
|17
|F. Quartararo
|Yamaha MotoGP Team
|+1.033
|55
|18
|
E. Bastianini
|KTM Tech3
|+1.060
|54
|19
|D. Moreira
|LCR Team
|+1.252
|67
|20
|A. Rins
|Yamaha MotoGP Team
|+1.454
|54
|21
|T. Razgatlioglu
|Pramac Yamaha
|+2.104
|59
|22
|
M. Pirro
|Gresini Racing
|+3.109
|56
