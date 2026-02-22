Ir al contenido principal

MotoGP Test oficial de Buriram

Así sería la parrilla de MotoGP 2026 con los tiempos de test de Buriram

Tras el final de la pretemporada 2026 en Tailandia, vemos cómo sería la parrilla de MotoGP después del test de Buriram, a cinco días del inicio del curso.

Rubén Carballo Rosa
Editado:
Marc Márquez, Ducati Team

Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

La pretemporada de MotoGP 2026 ha concluido este domingo, 22 de febrero, en Buriram. Tras tres días de entrenamientos a principios de mes en Sepang, el Circuito Internacional de Chang ha acogido las dos últimas jornadas de pruebas, para que pilotos y equipos afinen sus motos para el inicio del nuevo curso, que está a la vuelta de la esquina.

Y es que en apenas 5 días, el 27 de febrero, comenzará la nueva campaña con los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Tailandia. El día siguiente, el sábado, tendremos la primera sesión donde se verá el fuego real, la clasificación, que determinará la parrilla para la sprint y la carrera larga del domingo. En Motorsport.com nos hemos querido anticipar, y hemos elaborado el estado actual de la parrilla tras las dos sesiones de ensayos en Buriram. Así saldría cada piloto en base a los tiempos de este fin de semana.

Parrilla con los tiempos combinados de los test de MotoGP 2026 en Tailandia

1º  ItalyMarco Bezzecchi

1:28.668

Aprilia Racing

 

 

 

2º JapanAi Ogura

1:57.754

Trackhouse Racing

 

 

 

3º SpainMarc Márquez

1:28.836

Ducati Lenovo Team

4º ItalyPecco Bagnaia

1:28.883
Ducati Lenovo Team

 

 

5º SpainAlex Márquez
1:28.961

BK8 Gresini Racing MotoGP

 

 

 

 

6º SpainPedro Acosta

1:29.021

Red Bull KTM Factory Racing

 

7º Italy Franco Morbidelli

1:29.071

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

 

 

 

8º  Spain Jorge Martín

1:29.167

Aprilia Racing

 

 

 

 

 

9º  ItalyFabio Di Giannantonio

1:29.173

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

 

10º  SpainJoan Mir

1:29.296

Castrol HRC

 

 

11º  SpainRaúl Fernández

1:29.302

Trackhouse Racing

 

 

 

 

 

12º South AfricaBrad Binder

1:29.392

Red Bull KTM Factory Racing

13º  ItalyLuca Marini

1:29.451

Castrol HRC

 

 

14º FranceJohann Zarco

1:29.467

LCR Honda

 

 

 

 

15º SpainMaverick Viñales

1:29.540

Red Bull GasGas Tech3

 

16º AustraliaJack Miller

1:29.672

Prima Pramac Yamaha

 

 

17º  France Fabio Quartararo

1:29.701
Monster Energy Yamaha MotoGP

 

 

 

 

18º ItalyEnea Bastianini

1:29.728

Red Bull GasGas Tech3

 

19º BrazilDiogo Moreira

1:29.920
Pro Honda LCR

 

 

 

 

20º SpainAlex Rins

1:30.122

Monster Energy Yamaha MotoGP

 

 

 

 

 

21º TurkeyToprak Razgatlioglu

1:30.772

Prima Pramac Yamaha

22º ItalyMichele Pirro*

1:31.777

BK8 Gresini Racing MotoGP

  

 

 

 

 

*Michele Pirro sustituye al lesionado Fermín Aldeguer, que se perderá también el GP de Tailandia.

Tiempos, posiciones y vueltas de la Jornada 1 de test de MotoGP 2026 en Buriram

Pos. Piloto equipo tiempo / dif. vueltas
1

Spain A. Márquez

 Gresini Racing 1:29.262 64
2

Spain M. Márquez

 Ducati Team +0.129 78
3

Italy F. Morbidelli

 VR46 Racing Team +0.189 59
4

Italy M. Bezzecchi

 Aprilia Racing +0.200 70
5 France J. Zarco Honda LCR +0.205 66
6

Spain R. Fernández

 Trackhouse MotoGP Team +0.224 66
7

Spain J. Mir

 Honda HRC +0.232 58
8

Spain M. Viñales

 KTM Tech3 +0.278 62
9

Italy F. Di Giannantonio

 VR46 Racing Team +0.381 66
10

Italy P. Bagnaia

 Ducati Team +0.416 68
11

South Africa B. Binder

 KTM Factory Racing +0.495 73
12

Italy L. Marini

 Honda HRC +0.512 60
13 Spain J. Martín Aprilia Racing +0.551 68
14

Spain P. Acosta

 KTM Factory Racing +0.588 69
15

Japan A. Ogura

 Trackhouse MotoGP Team +0.690 71
16

Italy E. Bastianini

 KTM Tech3 +0.891 61
17 Australia J. Miller Pramac Yamaha +1.063 56
18 France F. Quartararo Yamaha MotoGP Team +1.245 51
19 Spain A. Rins Yamaha MotoGP Team +1.250 64
20 Brazil D. Moreira LCR Team +1.691 69
21 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Yamaha +2.312 68
22

Italy M. Pirro

 Gresini Racing +3.348 69

Tiempos, posiciones y vueltas de la Jornada 2 de test de MotoGP 2026 en Buriram

Pos. Piloto equipo tiempo / dif. vueltas
1

Italy M. Bezzecchi

 Aprilia Racing 1:28.668 65
2

Japan A. Ogura

 Trackhouse MotoGP Team +0.097 71
3

Spain M. Márquez

 Ducati Team +0.168 52
4

Italy P. Bagnaia

 Ducati Team +0.215  49
5

Spain A. Márquez

 Gresini Racing +0.293 61
6

Spain P. Acosta

 KTM Factory Racing +0.353 72
7

Italy F. Morbidelli

 VR46 Racing Team +0.403 61
8 Spain J. Martín Aprilia Racing +0.499 60
9

Italy F. Di Giannantonio

 VR46 Racing Team +0.505 68
10

Spain J. Mir

 Honda HRC +0.628 55
11

Spain R. Fernández

 Trackhouse MotoGP Team +0.634 66
12

South Africa B. Binder

 KTM Factory Racing +0.724 68
13

Italy L. Marini

 Honda HRC +0.783 69
14

Spain M. Viñales

 KTM Tech3 +0.901 71
15 France J. Zarco Honda LCR +0.940 77
16 Australia J. Miller Pramac Yamaha +1.004 71
17 France F. Quartararo Yamaha MotoGP Team +1.033 55
18

Italy E. Bastianini

 KTM Tech3 +1.060 54
19 Brazil D. Moreira LCR Team +1.252 67
20 Spain A. Rins Yamaha MotoGP Team +1.454 54
21 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Yamaha +2.104 59
22

Italy M. Pirro

 Gresini Racing +3.109 56
Así han sido los dos días de test en Buriram:

