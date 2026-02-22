Así sería la parrilla de MotoGP 2026 con los tiempos de test de Buriram

La pretemporada de MotoGP 2026 ha concluido este domingo, 22 de febrero, en Buriram. Tras tres días de entrenamientos a principios de mes en Sepang, el Circuito Internacional de Chang ha acogido las dos últimas jornadas de pruebas, para que pilotos y equipos afinen sus motos para el inicio del nuevo curso, que está a la vuelta de la esquina.

Y es que en apenas 5 días, el 27 de febrero, comenzará la nueva campaña con los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Tailandia. El día siguiente, el sábado, tendremos la primera sesión donde se verá el fuego real, la clasificación, que determinará la parrilla para la sprint y la carrera larga del domingo. En Motorsport.com nos hemos querido anticipar, y hemos elaborado el estado actual de la parrilla tras las dos sesiones de ensayos en Buriram. Así saldría cada piloto en base a los tiempos de este fin de semana.

Parrilla con los tiempos combinados de los test de MotoGP 2026 en Tailandia

*Michele Pirro sustituye al lesionado Fermín Aldeguer, que se perderá también el GP de Tailandia.

Tiempos, posiciones y vueltas de la Jornada 1 de test de MotoGP 2026 en Buriram

Pos. Piloto equipo tiempo / dif. vueltas 1 A. Márquez Gresini Racing 1:29.262 64 2 M. Márquez Ducati Team +0.129 78 3 F. Morbidelli VR46 Racing Team +0.189 59 4 M. Bezzecchi Aprilia Racing +0.200 70 5 J. Zarco Honda LCR +0.205 66 6 R. Fernández Trackhouse MotoGP Team +0.224 66 7 J. Mir Honda HRC +0.232 58 8 M. Viñales KTM Tech3 +0.278 62 9 F. Di Giannantonio VR46 Racing Team +0.381 66 10 P. Bagnaia Ducati Team +0.416 68 11 B. Binder KTM Factory Racing +0.495 73 12 L. Marini Honda HRC +0.512 60 13 J. Martín Aprilia Racing +0.551 68 14 P. Acosta KTM Factory Racing +0.588 69 15 A. Ogura Trackhouse MotoGP Team +0.690 71 16 E. Bastianini KTM Tech3 +0.891 61 17 J. Miller Pramac Yamaha +1.063 56 18 F. Quartararo Yamaha MotoGP Team +1.245 51 19 A. Rins Yamaha MotoGP Team +1.250 64 20 D. Moreira LCR Team +1.691 69 21 T. Razgatlioglu Pramac Yamaha +2.312 68 22 M. Pirro Gresini Racing +3.348 69

Tiempos, posiciones y vueltas de la Jornada 2 de test de MotoGP 2026 en Buriram

Pos. Piloto equipo tiempo / dif. vueltas 1 M. Bezzecchi Aprilia Racing 1:28.668 65 2 A. Ogura Trackhouse MotoGP Team +0.097 71 3 M. Márquez Ducati Team +0.168 52 4 P. Bagnaia Ducati Team +0.215 49 5 A. Márquez Gresini Racing +0.293 61 6 P. Acosta KTM Factory Racing +0.353 72 7 F. Morbidelli VR46 Racing Team +0.403 61 8 J. Martín Aprilia Racing +0.499 60 9 F. Di Giannantonio VR46 Racing Team +0.505 68 10 J. Mir Honda HRC +0.628 55 11 R. Fernández Trackhouse MotoGP Team +0.634 66 12 B. Binder KTM Factory Racing +0.724 68 13 L. Marini Honda HRC +0.783 69 14 M. Viñales KTM Tech3 +0.901 71 15 J. Zarco Honda LCR +0.940 77 16 J. Miller Pramac Yamaha +1.004 71 17 F. Quartararo Yamaha MotoGP Team +1.033 55 18 E. Bastianini KTM Tech3 +1.060 54 19 D. Moreira LCR Team +1.252 67 20 A. Rins Yamaha MotoGP Team +1.454 54 21 T. Razgatlioglu Pramac Yamaha +2.104 59 22 M. Pirro Gresini Racing +3.109 56