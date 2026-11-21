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MotoGP GP de Portugal
Parrilla de MotoGP en Portimao: filas y posiciones de salida (GP de Portugal)
Mira cómo está formada la parrilla de salida para las carreras del GP de Portugal 2026 de MotoGP en Portimao. Mira en qué posición sale cada piloto y cómo son las filas.
Jose Carlos de Celis
Editado: 21 nov 2026, 11:54
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Marco Bezzecchi, Aprilia Racing
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
La clasificación de Circuito Internacional del Algarve (Portimao) ha dejado formada la parrilla para las dos carreras del GP de Portugal de MotoGP, donde se puede decidir este mismo sábado (a las 15:30h) el título de campeón del mundo de pilotos, que aspira a cerrar ya matemáticamente Marc Márquez. Mira en qué posición sale cada piloto, cómo están formadas las filas de la parrilla y si así el de Ducati sería campeón ya este sábado.
Parrilla de MotoGP en Portimao: filas y posiciones para el GP de Portugal
1º Marco Bezzecchi
Aprilia Racing Team
2º Marc Márquez
Ducati Lenovo
3º Fabio Di Giannantonio
VR46-Ducati
4º Raúl Fernández
Trackhouse-Aprilia
5º Alex Márquez
Gresini-Ducati
6º Pedro Acosta
Red Bull KTM Factory Racing
7º Jorge Martín
Aprilia Racing Team
8º Fermín Aldeguer
Gresini-Ducati
9º Johann Zarco
LCR-Honda
10º Brad Binder
Red Bull KTM Factory Racing
11º Diogo Moreira
LCR-Honda
12º Iker Lecuona
Ducati Lenovo
13º Jack Miller
Pramac-Yamaha
14º Luca Marini
Honda HRC Castrol
15º Ai Ogura
Trackhouse-Aprilia
16º Augusto Fernández
Pramac-Yamaha
17º Jake Dixon
Honda HRC Castrol
18º Pol Espargaró
Tech3-KTM
19º Alex Rins
Monster Energy Yamaha
20º Fabio Quartararo
Monster Energy Yamaha
21º Franco Morbidelli
VR46-Ducati
22º
Enea Bastianini
Tech3-KTM
s
Antes, en Q1, Moreira marcó el mejor tiempo antes de su brutal accidente, y se clasificó a la Q2 junto a Iker Lecuona, sustituto de Pecco Bagnaia este fin de semana.
Parrilla del GP de Portugal de MotoGP según los tiempos de la qualy en Portimao
Q2
Todas las estadísticas
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta 1
M. Bezzecchi Aprilia
72 Aprilia 9
1'37.201
173.479 2
M. Márquez Ducati
93 Ducati 8
+0.494
1'37.695
0.494 172.602 3
F. Di Giannantonio VR46
49 Ducati 8
+0.622
1'37.823
0.128 172.376 4
R. Fernández Trackhouse
25 Aprilia 8
+0.916
1'38.117
0.294 171.860 5
A. Márquez Gresini
73 Ducati 8
+1.061
1'38.262
0.145 171.606 6
P. Acosta KTM
37 KTM 9
+1.103
1'38.304
0.042 171.533 7
J. Martín Aprilia
89 Aprilia 8
+1.113
1'38.314
0.010 171.515 8
F. Aldeguer Gresini
54 Ducati 8
+1.314
1'38.515
0.201 171.165 9
J. Zarco LCR
5 Honda 8
+1.429
1'38.630
0.115 170.966 10
B. Binder KTM
33 KTM 9
+1.505
1'38.706
0.076 170.834 11
D. Moreira LCR
11 Honda 5
+1.666
1'38.867
0.161 170.556 12
I. Lecuona Ducati
27 Ducati 8
+1.893
1'39.094
0.227 170.165 Ver resultados
Qué piloto hizo la pole position del GP de Portugal de MotoGP en Portimao
Marco Bezzecchi voló en Portimao para, con un récord de pista (1:37.201), hacer la pole position para el GP de Portugal 2026. Es su sexta pole de la temporada. Compartirá primera fila de parrilla con Márquez y con Di Giannantonio.
¿Se decidiría así el mundial de MotoGP 2026 hoy en Portimao?
Sí, porque Márquez necesita dos puntos más que Martín y se los sacaría así (perdería con Bezzecchi pero a Bezzecchi le eliminaría con un solo punto)
Porque...
¿Cómo salen los pilotos candidatos al título en las carreras de Portimao?
Marco Bezzecchi, aunque tiene opciones mínimas, sale primero y solo le vale ganar y que Márquez no puntúe para dejar el título vivo. Marc Márquez sale segundo, y Jorge Martín séptimo
Y además...
¿Qué resultados necesita Márquez hoy en la sprint para ser ya campeón?
Para coronarse matemáticamente este sábado en la sprint, a Márquez le vale con
- Ganar la carrera corta
- Con ser segundo si Martín no la gana
- Con ser tercero si Martín no queda justo detrás de él o delante de él
- Con ser cuarto si Martín no queda mejor que sexto
- Con ser quinto si Martín no queda mejor que séptimo
- Con ser sexto si Martín no queda mejor que octavo
- Con ser séptimo si Martín no queda mejor que noveno
- Con ser octavo si Martín no queda mejor que décimo
A qué hora son las carreras de MotoGP en Portimao
La primera carrera del fin de semana es este sábado es la sprint, a las 15:30h de España.
La carrera principal del GP de Portugal en Portimao será a las 14:00h de España.
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