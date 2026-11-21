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MotoGP GP de Portugal

Parrilla de MotoGP en Portimao: filas y posiciones de salida (GP de Portugal)

Mira cómo está formada la parrilla de salida para las carreras del GP de Portugal 2026 de MotoGP en Portimao. Mira en qué posición sale cada piloto y cómo son las filas.

Jose Carlos de Celis

Editado: 21 nov 2026, 11:54

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Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

La clasificación de Circuito Internacional del Algarve (Portimao) ha dejado formada la parrilla para las dos carreras del GP de Portugal de MotoGP, donde se puede decidir este mismo sábado (a las 15:30h) el título de campeón del mundo de pilotos, que aspira a cerrar ya matemáticamente Marc Márquez. Mira en qué posición sale cada piloto, cómo están formadas las filas de la parrilla y si así el de Ducati sería campeón ya este sábado.

Parrilla de MotoGP en Portimao: filas y posiciones para el GP de Portugal

1º Marco Bezzecchi

Aprilia Racing Team

2º Marc Márquez

Ducati Lenovo

3º Fabio Di Giannantonio

VR46-Ducati

4º Raúl Fernández

Trackhouse-Aprilia

5º Alex Márquez

Gresini-Ducati

6º Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

7º Jorge Martín

Aprilia Racing Team

8º Fermín Aldeguer

Gresini-Ducati

9º Johann Zarco

LCR-Honda

10º Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

11º Diogo Moreira

LCR-Honda

12º Iker Lecuona

Ducati Lenovo

13º Jack Miller

Pramac-Yamaha

14º Luca Marini

Honda HRC Castrol

15º Ai Ogura

Trackhouse-Aprilia

16º Augusto Fernández

Pramac-Yamaha

17º Jake Dixon

Honda HRC Castrol

18º Pol Espargaró

Tech3-KTM

19º Alex Rins

Monster Energy Yamaha

20º Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha

21º Franco Morbidelli

VR46-Ducati

22º

Enea Bastianini

Tech3-KTM

s

Antes, en Q1, Moreira marcó el mejor tiempo antes de su brutal accidente, y se clasificó a la Q2 junto a Iker Lecuona, sustituto de Pecco Bagnaia este fin de semana.

Parrilla del GP de Portugal de MotoGP según los tiempos de la qualy en Portimao

Q2

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta 1

M. Bezzecchi Aprilia

72 Aprilia 9

1'37.201

173.479 2

M. Márquez Ducati

93 Ducati 8

+0.494

1'37.695

0.494 172.602 3

F. Di Giannantonio VR46

49 Ducati 8

+0.622

1'37.823

0.128 172.376 4

R. Fernández Trackhouse

25 Aprilia 8

+0.916

1'38.117

0.294 171.860 5

A. Márquez Gresini

73 Ducati 8

+1.061

1'38.262

0.145 171.606 6

P. Acosta KTM

37 KTM 9

+1.103

1'38.304

0.042 171.533 7

J. Martín Aprilia

89 Aprilia 8

+1.113

1'38.314

0.010 171.515 8

F. Aldeguer Gresini

54 Ducati 8

+1.314

1'38.515

0.201 171.165 9

J. Zarco LCR

5 Honda 8

+1.429

1'38.630

0.115 170.966 10

B. Binder KTM

33 KTM 9

+1.505

1'38.706

0.076 170.834 11

D. Moreira LCR

11 Honda 5

+1.666

1'38.867

0.161 170.556 12

I. Lecuona Ducati

27 Ducati 8

+1.893

1'39.094

0.227 170.165 Ver resultados

Qué piloto hizo la pole position del GP de Portugal de MotoGP en Portimao

Marco Bezzecchi voló en Portimao para, con un récord de pista (1:37.201), hacer la pole position para el GP de Portugal 2026. Es su sexta pole de la temporada. Compartirá primera fila de parrilla con Márquez y con Di Giannantonio.

¿Se decidiría así el mundial de MotoGP 2026 hoy en Portimao?

Sí, porque Márquez necesita dos puntos más que Martín y se los sacaría así (perdería con Bezzecchi pero a Bezzecchi le eliminaría con un solo punto)

Porque...

¿Cómo salen los pilotos candidatos al título en las carreras de Portimao?

Marco Bezzecchi, aunque tiene opciones mínimas, sale primero y solo le vale ganar y que Márquez no puntúe para dejar el título vivo. Marc Márquez sale segundo, y Jorge Martín séptimo

Y además...

¿Qué resultados necesita Márquez hoy en la sprint para ser ya campeón?

Para coronarse matemáticamente este sábado en la sprint, a Márquez le vale con

Ganar la carrera corta

Con ser segundo si Martín no la gana

Con ser tercero si Martín no queda justo detrás de él o delante de él

Con ser cuarto si Martín no queda mejor que sexto

Con ser quinto si Martín no queda mejor que séptimo

Con ser sexto si Martín no queda mejor que octavo

Con ser séptimo si Martín no queda mejor que noveno

Con ser octavo si Martín no queda mejor que décimo

A qué hora son las carreras de MotoGP en Portimao

La primera carrera del fin de semana es este sábado es la sprint, a las 15:30h de España.

La carrera principal del GP de Portugal en Portimao será a las 14:00h de España.

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