La paradoja que esconde la llegada de Marini a Honda en MotoGP

No deja de ser llamativo que Luca Marini opte por renunciar a una Ducati, la moto más competitiva de la parrilla, para embarcarse en el proyecto de Honda, que dispone de la peor en base a los resultados. Sin embargo, la maniobra todavía adquiere visos más paradójicos si atendemos al motor que la ha impulsado: la voluntad del piloto de abandonar el Mooney VR46, el equipo que lleva las siglas de su hermano, para adentrarse en un futuro más que incierto de la mano de HRC, convertida en una máquina de triturar corredores y que parece ir sin rumbo desde el punto de vista técnico.

Marini recorrerá la misma vía que ha seguido Marc Márquez pero en dirección contraria; algo que, de entrada, no parece ofrecer demasiadas garantías de éxito a menos que Honda aplique una revolución en sus metodologías de trabajo. Y, a pesar de ello, el chico de Urbino ha decidido salir del Mooney VR46, el equipo que muchos podían considerar que era su zona de confort. Pero ¿lo era realmente?

Valentino Rossi apenas aparece por los grandes premios, pero de forma indirecta su espíritu está representado por Uccio Salucci, su mano derecha y el director de la escudería. Lo que ocurre es que Uccio es el amigo del alma de Rossi, no de su hermano, que tiene una sensibilidad muy distinta.

La estructura de Il Dottore está creada sobre los pilares que siempre acompañaron al multicampeón. Esa organización grupal que tan bien define el concepto de tribu, muy presente en todo el universo iconográfico de la estrella de Tavullia. Ese sentido de familia es tan importante para unos, como Marco Bezzecchi, como relativo para otros, como es el caso de su vecino de taller.

Para 'Bez', seguir con su gente tiene un valor tan determinante como para anteponerlo a la promoción que le habría supuesto correr el curso que viene en Pramac, donde hubiera competido con la especificación de Desmosedici más evolucionada. El de Rimini, no obstante, prefirió renunciar a esa GP24 para seguir rodeado de esos elementos que le dan la estabilidad que necesita para ser competitivo. Es evidente que, para Marini, la prioridad es otra. De hecho, no le sentó nada bien que nadie pensara en él cuando Bezzecchi dijo no a esa Ducati de Pramac, que finalmente será para Franco Morbidelli.

"Luca va a la suya. Es ambicioso, y siempre ha mantenido que su objetivo es el de disponer de una moto de fábrica en un equipo de fábrica. Y sabe que eso, ahora mismo, en Ducati no está a su alcance", asegura a Motorsport.com una voz que sale del taller del Mooney. "Además, tiene muchas ganas de demostrar que es merecedor de todo aquello que consigue, sin que nadie pueda pensar que le llega por ser hermano de quien es", añade esta voz autorizada. El pasado domingo, Bezzecchi no quiso entrar a valorar quién preferiría que reemplazara a su compañero, pero sí que, de forma velada, deslizó el distanciamiento que hay actualmente entre Marini y la Academy. "No me quiero imaginar cómo sería no tener a 'Maro' como compañero. Nos conocemos desde siempre, a pesar de que ahora ya no se entrena con nosotros, dado que ha cambiado toda su preparación y se ha distanciado un poco", comentaba el tercer clasificado de la tabla general, ante los micrófonos de Sky Italia.

Si la más que probable salida de Marini del Mooney ha pillado a más de uno con el pie cambiado, también los hay que no terminan de ver el movimiento que ha hecho Honda. Sobre todo, si tenemos en cuenta que el fabricante japonés parecía cerrado a la posibilidad de ofrecer un acuerdo de más de un año de duración, precisamente la condición que puso el italiano para aceptar el reto. A priori, los números de Marini, que aún persigue su primer triunfo en MotoGP y que figura el octavo en la tabla de puntos –es el quinto entre los ocho pilotos de Ducati–, no justifican un cambio de estrategia de tal calibre, circunstancia que lleva a pensar que hay algún elemento que todavía permanece oculto.

Si nada se tuerce a última hora, el contrato que vinculará a Marini con HRC podría firmarse esta misma semana, en Losail, sede de la penúltima cita del calendario. No hay mucho tiempo de margen para dejarlo todo listo si la intención de Honda es que el #10 pueda estrenarse con la RC213V en los test de Valencia, del próximo día 28.