Paolo Simoncelli: "Por escuchar al grupo de Rossi, Bagnaia subestimó a Márquez"

Paolo Simoncelli es duro al comentar las dificultades a las que se enfrenta Pecco Bagnaia como compañero de Marc Márquez: "Marc corre y piensa como mi hijo".

Matteo Nugnes
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Paolo Simoncelli nunca es banal. Sobre todo, nunca tiene problemas para decir lo que piensa. En una entrevista concedida recientemente al diario italiano 'Corriere della Sera', el gran jefe del SIC58 Squadra Corse en Moto3, además de padre del inolvidable Marco, ofreció varias reflexiones interesantes.

Tras criticar con bastante dureza a los nuevos propietarios de MotoGP, los americanos de Liberty Media, señalando que teme que busquen demasiado el espectáculo y acaben por perder la esencia del motociclismo por el camino, también dio un interesante punto de vista sobre lo sucedido en la pista en 2025.

El dominio de Marc Márquez subido a la Ducati, la moto de referencia, no le sorprendió. Pero no se anduvo con rodeos cuando se le preguntó por la decepcionante temporada de Pecco Bagnaia, que cayó en picado hasta el quinto puesto de la clasificación del campeonato de pilotos, con sólo dos victorias en su haber.

A la pregunta de si cree que podrá remontar el vuelo y su situación en 2026, Simoncelli respondió: "Esperemos que haya asentado su cerebro". Y para la aclaración posterior, desde luego que fue totalmente claro.

"No estaba preparado para un compañero tan fuerte. Pecco viene del grupo de Valentino Rossi, y a fuerza de escuchar todo lo que dicen en ese grupo, subestimó a Márquez. El año anterior [2024], perdió el Mundial ganando 11 carreras. Pensó: 'Lo único que tengo que hacer es caerme menos'. Pero Marc en la pista es una bestia, y eso le hizo entrar en crisis", explicó Simoncelli.

El gerente de 75 años no ocultó su aprecio por el campeón de Cervera. Pero no podía ser de otra manera, porque su estilo de competir le recuerda mucho al de su hijo Marco, el inolvidable talento que perdió la vida en un accidente durante el Gran Premio de Malasia de 2011.

"Sabía que Marc era el más fuerte. Siempre me gustó, corre y piensa como mi hijo, nunca se rinde y siempre lo intenta. Si Marco no hubiera muerto, nos habríamos divertido mucho. Ya sabes lo que son las peleas deportivas...", concluyó.

