Paolo Simoncelli carga contra Liberty: "Para ellos el motociclismo no existe"

Muchos ven el desembarco de Liberty Media en MotoGP como algo que podría permitir a la categoría reina del mundo de las dos ruedas dar un salto de calidad definitivo, en la línea de lo que consiguió el gigante americano cuando se hizo cargo de una Fórmula 1 que ciertamente no brillaba, llevándola a una época dorada, en la que los pilotos son considerados como actores de Hollywood o como estrellas del rock.

Sin embargo, también hay quien piensa que MotoGP, de esta manera, corre el riesgo de perder su esencia, dejando de lado el motociclismo puro para dar cabida al espectáculo a toda costa. Esta es la idea que parece sostener Paolo Simoncelli, que en una entrevista concedida al diario italiano 'Corriere della Sera' no se anduvo con rodeos.

El italiano, que fundó el SIC58 Squadra Corse en 2013 para recordar a su hijo Marco, fallecido dos años antes en Sepang mientras perseguía su sueño de ser campeón de la clase reina, no ocultó que, si las cosas cambian demasiado con la llegada de los estadounidenses, podría decidir poner punto y final a su trayectoria en el paddocl.

"Creo que ese día no está tan lejos. Estos americanos ya me han roto", dijo Paolo Simoncelli, de 75 años, con la franqueza que siempre le ha distinguido.

Marco Simoncelli, San Carlo Honda Gresini Foto de: Equipo Gresini

A la pregunta de cuáles son los motivos, se explicó: "Pretenden cambiarlo todo, parece que nada de lo que hemos construido es suficientemente bueno. Quieren eliminar los títulos ganados en las categorías inferiores de los cómputos oficiales, sólo cuentan los de MotoGP. Así, desaparecerían mi hijo Marco (campeón de 250cc en 2008), Fausto Gresini o Ángel Nieto. Quieren borrar la historia", comentó sobre un tema que ya causó mucha discusión, cuando se creó el "Salón de la Fama".

Luego, Simoncelli continuó con otras cosas que no le gustan, haciendo hincapié en una tendencia reciente en las categorías inferiores: "Que los pilotos, ya con 18 años, estén influenciados por sus managers y tengan físico de MotoGP... Duermen y comen como un Marc Márquez, van al gimnasio 5 de cada 7 días, cuando no es necesario. Y luego, llegan demasiado tarde al Mundial: el límite de edad se aumentó a causa de los accidentes mortales en el CEV, pero fue suficiente para que las parrillas estuvieran menos llenas".

Por último, reservó otro dardo para la nueva dirección americana del campeonato: "Nos hacen sentir inútiles, para los americanos de Liberty Media, el motociclismo no existe. Sólo quieren el espectáculo, así que que monten un circo. La solución sería sencilla: cada equipo de MotoGP debería tener un equipo en Moto3 y Moto2".