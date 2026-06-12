Pablo Nieto explica por qué en VR46 aún no piensan en el título con Di Giannantonio

En el VR46 siguen mostrándose cautelosos de cara a la lucha por el título de MotoGP. Aunque Fabio Di Giannantonio sea actualmente el piloto mejor clasificado de Ducati en la general, el director del equipo, Pablo Nieto, no quiere saber nada de cálculos sobre el Mundial. El objetivo es, claramente, centrarse en la estabilidad y en un enfoque paso a paso.

En una entrevista con Motorsport-Total.com, web hermana de Motorsport.com, al margen del Gran Premio de Hungría, Nieto describe la fase actual como el resultado de un largo desarrollo conjunto con el piloto italiano: "Estamos muy satisfechos porque simplemente trabajamos. Este es nuestro tercer año juntos. Lo primero es entender qué necesita 'Diggia' para ser rápido, y precisamente en todas esas cosas hemos trabajado. Eso es muy, muy importante".

En su opinión, una de las claves del actual salto de rendimiento del romano radica en la preparación de la temporada pasada. "El año pasado, uno de los puntos clave fue que se lesionó en Malasia, se rompió la clavícula y, por eso, no pudimos hacer los test invernales", recuerda el dirigente español.

En 2026, el panorama ha cambiado por completo: "Este año hemos trabajado muy bien durante todo el invierno, también en las primeras carreras. Y precisamente por eso ahora llegan los resultados. Esa es la principal diferencia entre ambas temporadas".

Más compenetración, más constancia

También a nivel interno ha mejorado notablemente la interacción. El piloto y el equipo se conocen ahora mucho mejor, lo que repercute directamente en el rendimiento: "Es muy importante porque nos entendemos cada vez mejor. Sabemos lo que él necesita y él sabe lo que tenemos que darle. Este entendimiento mutuo es extremadamente importante, y ahora mismo estamos en una fase muy buena en ese sentido", afirma Nieto.

Pablo Nieto,Team Manager, VR46 Racing en el podio Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

En comparación con el año pasado, el gran avance es sobre todo la constancia. Mientras que en 2025 los resultados fluctuaban mucho, este problema se ha reducido considerablemente.

"El año pasado no fuimos constantes: una carrera en el podio y, en la siguiente, apenas lográbamos estar entre los diez primeros. Intentamos entender por qué y llegamos a la conclusión de que la preparación invernal fue el punto decisivo. En realidad, eso es lo único que hemos cambiado de verdad".

El desarrollo del piloto como clave

Además del aspecto técnico, Nieto destaca especialmente el desarrollo personal de Di Giannantonio: "Diggia tiene mucha más experiencia. Cree mucho más en sí mismo, y eso es extremadamente importante en este deporte. La mentalidad es decisiva. Él ha dado ese paso adelante. Pero lo hemos dado juntos, como equipo. El equipo también está creciendo mucho y vamos por muy buen camino".

Sin embargo, Nieto aclara que el hecho de que Di Giannantonio sea actualmente el piloto más exitoso dentro de la estructura de Ducati no tiene ningún impacto en el apoyo del fabricante. "No, no es así. Como equipo oficial, siempre contamos exactamente con el mismo apoyo. En 2025 fue exactamente igual".

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Aunque a veces pueda parecer lo contrario desde fuera, internamente no ha cambiado nada en cuanto a la igualdad de trato. "Quizás sea que ahora Ducati presta un poco más de atención a lo que 'Diggia' dice sobre la moto y el rendimiento. Pero la relación y el apoyo son exactamente los mismos", afirma el director del equipo.

(Todavía) no hay atención en el Mundial

A pesar de su gran estado de forma, el VR46 no se plantea actualmente la cuestión de pelear por título. "No, no pensamos en eso", subraya Nieto y explica: "Ahora es muy importante pensar carrera a carrera y sacar el máximo partido de cada fin de semana".

En su opinión, centrarse demasiado pronto en el Mundial sería incluso peligroso: "Si empezamos ahora a pensar en el campeonato, sería un error. No debemos hacerlo. MotoGP es extremadamente difícil. Sabemos que Aprilia tiene ahora mismo algo que a nosotros nos falta. Y también hay que tener en cuenta a los otros pilotos oficiales de Ducati".

Nieto no descarta una posible reevaluación de los objetivos, pero solo en un futuro. "Creo que no hay que pensar en el campeonato hasta después del parón de verano. O si durante las carreras fuera de Europa te das cuenta de que realmente puedes luchar, entonces se puede hablar de ello".

Hasta entonces, hay un principio claro: pensar en cada gran premio por separado. "Si cambias tu estrategia por el campeonato, cometes un error. Aquí hay 37 puntos en juego cada fin de semana, y es fundamental sumar tantos como sea posible", cerró.

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