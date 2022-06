Con la operación de Márquez "nos han dado garantías", dice su agente

Cargar el reproductor de audio

Campeón del Mundo de 125cc en 1999, Emilio Alzamora es el manager de Marc Márquez desde antes de que el corredor de Cervera llegara al Mundial. Este miércoles, en el marco de la presentación del Gran Premio de Catalunya, realizada en el puerto de Barcelona, el ex piloto dijo ante un numeroso grupo de asistentes al acto que "nos han dado garantías de la operación", dando a entender que los médicos están completamente seguros que la cuarta intervención al corredor de Honda va a ser la definitiva y la que le permitirá regresar recuperado a la competición.

"Como todos sabéis Marc está ya en los Estados Unidos, hoy miércoles está pasando todas las pruebas lógicas en el preoperatorio y, como ya se dijo en el comunicado, este jueves pasará por el quirófano", explicó posteriormente en petit comité.

Alzamora no ha acompañado a su representado a este viaje, ni tampoco explicó quién ha viajado con el piloto, aunque sí dijo que estaba "perfectamente arropado", para afrontar una cuarta intervención de la que les han dado garantías.

"Bueno, a ver, cuando dices garantías, al final es una operación, pero como ya explico muy bien Marc el sábado, la tercera cirugía (diciembre 2020) fue todo un éxito, porque tenía una bacteria de las peores, una infección muy importante. Se focalizaron en esa infección y después de tres operaciones era muy difícil dejar el húmero perfecto. Ahora el hueso está con unos grados importantes (de rotación) y de ahí que se haya tomado esta decisión".

Para el ex piloto, lo más importante es que Márquez lo ha intentado en todo momento, y que nunca se ha rendido.

"Marc lo ha intentado, ha trabajado al máximo, con un equipo médico y de fisios, ha mejorado mucho el brazo respecto al año pasado, pero su objetivo siempre ha sido luchar por los mundiales y disfrutar sobre la moto, y realmente las limitaciones eran importantes. Este año la parte moto tampoco ayuda, es una realidad, Honda tiene un trabajo importante y debe mejorar la moto, y creo que es la mejor decisión que podíamos tomar".

"Cuando digo que nos han dado garantías, es porque es muy claro dónde está el foco del problema, que es que el humero tiene una rotación muy importante (se habla de más del 30%) y con la técnica que ya se explicó volverán a poner el hueso en su sitio".

Una decisión y una nueva entrada al quirófano que otros quizá, habiendo ganado tanto y habiéndose convertido en una leyenda, hubieran declinado.

"Sin duda dice mucho del carácter de Marc, de querer seguir luchando y seguir trabajando al cien por cien para poder volver a luchar por los mundiales, que es su gran motivación".

"Marc es humano y lo ha pasado muy mal, con recaídas y operaciones, cualquiera en su posición hubiera pensado en abandonar, pero siempre nos sorprende con su capacidad de superación y no arrojar la toalla. Personalmente, a mí nunca me ha mencionado la idea de la retirada, al contrario, siempre luchar para salir de este episodio que la vida le ha puesto por delante".

Un momento de la presentación del Gran Premio de Catalunya este miércoles en Barcelona, con (de izquierda a derecha) Maverick Viñales, Alex Crivillé, Carlos Checa, Emilio Alzamora y Sito Pons, todos ellos campeones del mundo

En julio de 2020, cuatro días después de operarse por primera vez del húmero derecho, Alzamora fue quien más luchó para que Marc no reapareciera en el segundo gran premio en Jerez. Ahora, cuando se habla ya de posibles fechas de reaparición, se dice incluso Misano o Aragón, en septiembre, el ex piloto no quiere ni oír hablar de ello.

“Todos los deportistas han tenido episodios, y aquel tuvo consecuencias importantes, no lo podemos negar, es la evidencia. Pero lo importante es mirar el presente, el pasado, pasado está, y yo creo que estuvo en buenas manos con el doctor Samuel Antuña en la tercera operación, y ahora, con el doctor Joaquín Sánchez-Sotelo, está en las mejores manos. De todo se aprende y ahora, lo primero es que salga bien la operación y, segundo, los plazos que tengan que ser, serán. No hay ninguna prisa por subirse de nuevo a la moto”, concluyó Alzamora.