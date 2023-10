Oliveira: "Me retiré media vuelta antes de tiempo"

Miguel Oliveira vivió una carrera curiosa en el Gran Premio de Japón de MotoGP. El piloto portugués pareció adaptarse más que bien a las condiciones de lluvia que marcaron la prueba larga en Motegi, y que obligó a toda la parrilla a hacer un cambio de moto en los primeros compases.

Una vez que los pilotos pasaron por boxes, el del RNF Racing fue ganando posiciones hasta alcanzar el Top 5 en la quinta de las doce vueltas que se completaron en el circuito japonés. Ello antes de que incluso pudiera pasar a Marc Márquez y aguantar delante de él, cuarto, hasta que se completó el décimo giro, cuando las cosas se empezaron a torcer.

A partir de entonces, Oliveira comenzó a sufrir problemas de visibilidad desde su Aprilia, por la enorme cantidad de 'spray' que había en pista a causa de que la lluvia empezaba a arreciar con fuerza. Tras ello, el piloto de Pragal comenzó a perder posiciones. Apretó los dientes e intentó aguantar en pista, pero acabó tomando la decisión de retirarse.

Sin embargo, lo hizo a tiempo para que pudiera figurar como clasificado. Y es que, en la vuelta 12, Dirección de Carrera detuvo la prueba con bandera roja. La decisión fue la de contar el giro anterior, y en ese Oliveira figuraba con una vuelta perdida, como Maverick Viñales. La decisión del organismo fue permitirles salir desde el pitlane, no así a Johann Zarco, que fue excluido al no respetar el protocolo marcado por los comisarios.

Al término de la carrera, Oliveira explicó que se salvó por apenas media vuelta: "Todo iba bien, sin problemas al cambiar de moto. Comencé bien con la lluvia, y con más agua me sentía bien. Tres vueltas antes de retirarme no podía ver nada; ni siquiera dónde ponía la goma", dijo.

"Me estaba autoconvenciendo de no retirarme, pero al final entré al box, y lo hice media vuelta antes de tiempo. Los mecánicos metieron la moto dentro del taller, y eso me habría hecho tener que comenzar desde el pitlane", siguió.

Oliveira incidió en lo angustioso de la situación: "No podía ver nada, ni en las rectas ni en las curvas. Fue muy frustrante. La carrera ya no se reanudó. No completé la 12ª vuelta", dijo para finalizar el #88, que figuró 18º en la tabla final.