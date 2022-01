Cargar el reproductor de audio

El portugués afrontará en este 2022 su segundo curso en la escudería de fábrica de la marca austríaca, con la que ya ha logrado tres victorias desde que debutó en la categoría de las motos pesadas, en 2019, precisamente en la formación satélite de Hervé Poncharal.

El último de esos triunfos se lo adjudicó el curso pasado en Montmeló, en aquel gran premio que Fabio Quartararo tenía absolutamente dominado hasta que la cremallera de su mono se le abrió y le obligó a completar las últimas vueltas a pecho descubierto.

En 2021, KTM KTM perdió las concesiones y eso tuvo el previsible impacto en los resultados de la compañía de Mattighofen, que terminó penúltima en la clasificación reservada a los constructores, una posición por detrás de la que ocupó en 2020 (cuarta).

Para tratar de recuperar la dinámica que llevó a KTM a convertirse en la sensación hace dos cursos, los responsables, con Stefan Pierre, su CEO, a la cabeza, han reclutado un par de piezas que esperan que sean claves para llevar ese cambio de tendencia.

Además de Fabiano Sterlacchini, ex de Ducati y quien ocupará el rol de director técnico, este invierno también se anunció la llegada de Francesco Guidotti como director deportivo. En definitiva, KTM está dispuesta a todo para no perder comba y volver a asomar la cabeza al frente de las carreras; algo que Miguel Oliveira cree que no está tan lejos como pudo parecer la temporada pasada.

A ello también deberán ayudar, sin duda, Raúl Fernández y Remy Gardner, dos talentos incuestionables que, una vez se adapten a la nueva categoría, pueden complicarles las cosas tanto a él como a Binder.

"Se trata de una cuestión de tiempo. Creo que [cuando se adapten] serán tan rápidos como nosotros. Son dos pilotos muy rápidos; los dos más rápidos que KTM podía pescar de Moto2", les define Oliveira, especialmente curioso de ver las habilidades del español.

"Raúl ya ha demostrado que puede llegar fácilmente al límite, así que creo que será rápido desde el inicio del campeonato. Y creo que eso es positivo, porque si ellos van rápido podremos mejorar también nosotros. Puede que nos metan un poco de presión, pero eso nos hará ir más rápido", desgrana el corredor de Pragal, que el pasado ejercicio sumó tres podios en total, muy condicionado por la lesión en la mano que se hizo en el Red Bull Ring.

Para el #88, la clave que busca con vistas al campeonato que arrancará en Qatar el 6 de marzo radica en la constancia que faltó en 2021 y en no precipitarse, sino ir paso a paso ni obsesionarse con metas demasiado ambiciosas. "No hay que pensar en título, porque para que eso se de tiene que confluir muchas cosas. Por ahora prefiero centrarme en la constancia. Cuando hayamos completado la mitad de la carreras entonces pensaremos en nuestra posición en el Mundial", finaliza Oliveira.