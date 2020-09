Oliveira: “Es cuestionable cómo enfoca Pol las carreras”

El portugués del Red Bull Tech3 KTM, que corría en casa y con ganas de reivindicarse, circulaba quinto cuando alcanzó a su teórico jefe de filas en la marca austríaca, Pol Espargaró.

El español se fue abierto y al volver a la trazada se encontró con Miguel Oliveira en máxima inclinación por dentro de la curva, cayendo ambos al suelo.

“Le estaba adelantando bien, Pol se abrió en un par de curvas y en la 4 yo estaba muy cerca de él. Se fue un poco y vi un hueco muy grande, traté de adelantarle. Al parecer, cuando volvió a la pista, él no me vio y nos estrellamos”, resumió el corredor portugués.

“Lo vimos en los datos. El choque se debió al impacto que recibí en la parte trasera exterior de la moto. Por eso perdí el frente y, simplemente, me caí”.

La versión de Pol: Pol Espargaró explica el choque con Oliveira (secuencia en fotos)

Oliveira reclamó a Pol la acción en la misma escapatoria de la caída, mientras que al llegar al box de Tech3, se lió a patadas con todo lo que encontró.

“Tengo mis sentimientos y estaba muy frustrado por toda la situación. Es la segunda vez que choco con una KTM (en el GP de Andalucía le tiró Brad Binder). De hecho, la tercera si contamos el año pasado con (Johann) Zarco. Sin duda, cuando te encuentras con estas situaciones de forma repetida, es frustrante”, relató.

“Sabemos que es un lance de carrera, pero es cuestionable lo que un piloto ve o no ve. Pero la tendencia de Pol es no mirar hacia adentro. En Brno vimos el incidente con Johann. Pero no estoy aquí para culparle. Hablamos después de la carrera, él me dijo que no me vio, yo dije, que tampoco le vi, pero estaba adentro, así que para mí, es normal no verle”.

“Al final es lo que hay. Una lástima, porque es frustrante llegar al box sabiendo que puedes luchar por un top cinco, e incluso por un podio, y no lo haces porque te chocas con otro piloto de KTM. Es muy frustrante para mí”.

El estilo de Pol Espargaró

Oliveira critica la tendencia de Pol de abrir su trazada y volver a cerrarla.

“Para ser honesto, durante toda mi carrera he entendido que un tipo que ve un hueco, y sobre todo si el espacio está en el interior, debe ir a por él, porque es una carrera. Regla básica de la competición: si alguien se abre, simplemente ve a por el hueco. Hay algunas situaciones en las que es cuestionable, tal vez en el límite, tal vez no. Al menos yo mismo, cuando salgo de mi línea y regreso, siempre estoy prestando atención si hay alguien dentro, porque obviamente las líneas chocarán. Es física, no necesitas ser muy inteligente para entender eso. Creo que en ese caso, Pol no miró y sucedió el incidente, pero de nuevo no quiero culpar ni señalar a nadie”.

Como el mismo Miguel explicó, este año se ha caído tras toparse con dos KTM, y el año pasado se lesionó el hombro y se perdió varias carreras tras embestirle Zarco, también con una KTM, en Silverstone.

Le preguntaron al portugués si iba a hablar con los jefes de la marca para tratar de revertir esa tendencia.

“No puedes hacer eso, al final los pilotos también competimos entre nosotros. Por supuesto, es más frustrante chocar con un corredor de KTM, pero lo tienes que tomar como si fuera cualquier otro piloto”.

“No se puede pedir a un corredor que no compita, creo que cada uno debe reflexionar y ver qué tendría que hacer diferente. Si yo fuera Pol, ya con dos incidentes de las mismas características, empezaría a pensar si estoy enfocando las carreras de la forma correcta, porque de momento parece cuestionable”, zanja el de Pragal.

La secuencia en fotos del choque de Pol Espargaró con Oliveira