Oliveira es operado del hombro y se pierde lo que queda de 2019

Miguel Oliveira sufría una fuerte caída en el FP4 de Australia y se lesionaba en ambas manos, siendo baja para la carrera. Aunque al llegar a Sepang pasó una revisión médica y fue declarado apto, tras solo 20 minutos del primer entrenamiento se bajó de la moto y dio por concluido el Gran Premio.

El luso se resintió en aquel accidente de un antigua lesión en el hombro derecho que se produjo en Silverstone cuando fue embestido por Johann Zarco, todavía en el equipo KTM. Oliveira se trasladó a Europa la misma noche del viernes para evaluar la situación y decidir con los doctores si era necesario pasar por el quirófano.

Antes de abandonar el circuito malasio, el piloto del Tech3 explicó que sufría una fuerte distensión en los ligamentos del hombro, parecida a la que obligó a pasar por el quirófano la semana pasada a Takaaki Nakagami, señalando que el tiempo estimado de baja en caso de tener que ser intervenido estaría alrededor de los tres meses.

"Si la cirugía es el tratamiento correcto para solucionar lo que tengo, estaríamos hablando de tres meses de recuperación, por lo que sería duda para llegar a tiempo a los test de pretemporada. Tanto para el equipo como para mí, el objetivo es no comprometer el inicio de la pretemporada", decía el rookie.

Tras valorar la situación, Oliveira era intervenido este mismo domingo por el Doctor Karl Golser en Innsbruck, según confirmó el propio equipo.

¡Grandes noticias de Austria! La operación a Miguel se ha realizado con éxito y ya ha comenzando su proceso de recuperación", publicó este lunes el equipo Tech3.

El de Almada comenzará la rehabilitación en unos días y desde el equipo se ha señalado que el objetivo es estar listo para los primeros test de 2020 que se celebrarán en Malasia en el mes de febrero.

"La operación era la mejor solución y sabemos que en dos meses volverá a estar en forma. Se perderá Valencia, pero el objetivo es volver a verlo en Sepang. Me gustaría darle las gracias porque desde el accidente de Silverstone pilotó con mucho dolor y nunca se dio por vencido. No quería hablar de eso, pero le costó. Miguel es un verdadero caballero, un piloto de MotoGP muy rápido. Su temporada de debut no ha sido fácil, pero ha demostrado velocidad y mucho esfuerzo, así que estamos deseando verle de nuevo en buenas condiciones físicas", dijo Hervé Poncharal, jefe del equipo Red Bull KTM Tech3.