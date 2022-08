Oliveira, sobre su futuro: "Tomaré una decisión después de la carrera"

Cargar el reproductor de audio

El mercado de fichajes de MotoGP dirige su atención este fin de semana a la marca de casa: KTM. Los de Mattighofen han anunciado esta mañana dos noticias de gran calado: la unión con GasGas, que vestirá a las motos del Tech 3, y el regreso de Pol Espargaró, que competirá a las órdenes de Hervé Poncharal.

Sin embargo, la segunda plaza del equipo satélite continúa siendo una incógnita. Y más todavía tras la rueda de prensa de esta mañana, en la que Stefan Pierer aseguró que siguen abiertos a que Miguel Oliveira se quede en KTM.

"Estamos repitiendo básicamente la oferta que le hicimos [a Oliveira]. Sabemos que no es la opción más fácil, quizá no entendía lo que le ofrecíamos al principio, pero ahora con este nuevo proyecto encima de la mesa puede entender que le damos un papel de piloto de fábrica", dijo Pierer sobre las negociaciones con el piloto luso.

Todo a punta a que Oliveira ya sabe dónde competirá en 2023, y podría haber firmado ya con Aprilia para correr en el RNF (estructura satélite de Noale a partir de la próxima campaña). Las voces que sugieren este movimiento añaden que no se dará a conocer hasta el 1 de septiembre por motivos contractuales.

Pero el portugués reconoce que aún continúa en conversaciones con la fábrica austriaca. "Hablé con Trunkenpolz y Stefan Pierer antes del entreno", ha comentado Oliveira al término del FP2. "Aún no hay ninguna oferta, pero han insistido en que su intención es que permanezca dentro de la familia", añade. "Les dije que no podía darles una respuesta. Tomaré una decisión después de la carrera", revela.

Esta noticia pilla por sorpresa a Remy Gardner, hasta ahora favorito para hacerse con esa segunda KTM (o GasGas, según se quiera mirar). "Es la primera noticia que tengo al respecto", admitió cuando le preguntaron por las negociaciones con Oliveira. "No sé muy bien qué decir. No tengo ninguna noticia, así que me toca seguir trabajando e intentar hacerlo lo mejor posible".

El tercero en discordia sería Raúl Fernández, aunque el español parece estar más fuera que dentro de la categoría reina para 2023. "De momento no tengo ninguna noticia sobre mi futuro", declaró al término de la segunda sesión de libres.

