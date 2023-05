Oliveira no está seguro de poder volver a MotoGP en Mugello

Miguel Oliveira está esperando para volver al Mundial de MotoGP. Tras dos meses de campeonato, el piloto portugués sólo ha podido disputar un gran premio completo, el de las Américas en Austin. En Portugal sufrió una lesión en la cadera al ser embestido por Marc Márquez en las primeras vueltas de la carrera del domingo, y en España fue derribado por Fabio Quartararo, también al inicio de la carrera larga.

En este último accidente, el 30 de abril, Oliveira sufrió una luxación del hombro izquierdo, una pequeña fractura del húmero y una lesión de ligamentos. Ausente en Le Mans, por el momento no sabe si podrá regresar a la competición en Mugello dentro de quince días.

"No sé cuándo podré volver", explicó el de RNF Aprilia en la radio portuguesa Renascença. "Mi lesión en el hombro no tiene un tiempo fijo de recuperación, así que no estoy seguro de cuándo volveré. La prioridad es hacerlo al 100%. Si tarda más de las cinco o seis semanas previstas, que así sea".

El título de MotoGP en 2023 aún es posible, según Oliveira

A pesar de no haber estado en la parrilla regularmente desde que arrancó el campeonato, el luso sigue creyendo en sus opciones al título, reforzado por la poca regularidad en la parrilla y por la gran parte del calendario que queda por cubrir hasta el final de temporada, dentro de seis meses.

"Este año hemos visto a pilotos muy inesperados sumar muchos puntos en un fin de semana. Creo que cuando estas posiciones se solidifiquen un poco más y haya una mayor previsibilidad en relación con los de delante, las cosas se calmarán un poco. Al menos así lo veo yo, pero puede que no sea así", explicó.

Miguel Oliveira

Con 21 puntos en su haber y a 73 del líder, Oliveira no se da por vencido: "Lo que creo es que de los 700 o más puntos que es posible sumar esta temporada, sólo hay que restar cinco o seis carreras. Así que sí, es posible ser campeón este año. Obviamente, decir que puedes ser campeón cuando estás aquí sentado, lesionado y sin pilotar... Todavía queda mucho para conseguirlo, pero espero volver fuerte y siendo capaz de demostrar mis habilidades".

La enfermería de MotoGP no ha estado vacía desde el inicio de la temporada, y otros pilotos llevan varias semanas lesionados. Pol Espargaró, tras su accidente fuerte el viernes de Portimao, empieza a pensar en su regreso y espera lograrlo en una de las carreras de junio. Enea Bastianini, que sufrió una lesión en el hombro en la cita al sprint de Portugal, tratará de regresar en Mugello.

Pecco Bagnaia y Luca Marini sufren fracturas menores detectadas tras el GP de Francia, pero su participación en la carrera de casa para ambos no está en duda. Lo mismo ocurre con Michele Pirro, que será 'wild card en Mugello', pero se dislocó el hombro durante un test esta semana.