Oliveira: "No veo relación entre el rendimiento de KTM y la pérdida de las concesiones"

Tras un complicado Gran Premio de San Marino para KTM y, en particular, para Miguel Oliveira, que terminó en la 20ª posición, el test de Misano sirvió de oportunidad para enderezar el rumbo del fabricante austriaco. Los dos días de pruebas dieron frutos al luso, con la mejora del tiempo por vuelta y la prueba de nuevos elementos aerodinámicos.

"Las pruebas han sido buenas porque hemos marcado unos tiempos mucho mejores, y eso es lo que realmente nos faltó durante el fin de semana", comentó Oliveira. "Pudimos trabajar bastante en la puesta a punto [el martes] para entender qué podíamos hacer mejor para mí y cómo ser más rápidos. Probamos algunas piezas aerodinámicas [el miércoles]. Hubo aspectos positivos y negativos. Un clásico día de test, pero encontramos una buena dirección y tuve buenas sensaciones. Espero que los podamos juntar y tengamos un buen paquete para el final de la temporada".

El portugués necesitaba urgentemente estos avances. En las últimas cinco carreras solo ha sumado dos puntos y, aunque su lesión en la muñeca en Spielberg ha jugado en su contra, su RC16 ha sufrido una auténtica anomalía que se puso de manifiesto en los dos días de pruebas de esta semana.

"Identificamos algunas cosas, especialmente en la electrónica, que estaban realmente mal. Me ha permitido sentirme bien con la moto y he sentido que recuperaba 'mi moto', que me faltaba desde hacía unas cuantas carreras. Es algo que hemos identificado, corregido, y espero que sea una buena solución para las próximas carreras".

Oliveira no quiso especificar la naturaleza exacta del problema, aunque espera que se haya solucionado definitivamente: "Sí, por eso hicimos pruebas. De lo contrario, pareceremos aficionados. Eso espero".

Estas soluciones se encontraron después de varias semanas de dudas, por lo que el test de Misano pudo ser un punto de inflexión para el piloto de KTM.

"Siempre intento llegar lo más motivado posible a los fines de semana de carrera, y creo que puedo hacerlo a pesar de los malos resultados. Me voy de Misano más contento de lo que llegué, porque he rendido bien, he hecho buenos tiempos", concluyó.

"No hicimos un time attack en estos dos días porque no lo pedí, el programa era un poco diferente. Creo que a finales de octubre podremos demostrar que hemos progresado. Mis sensaciones sobre la moto han vuelto más o menos a la normalidad. Es positivo y por eso nos vamos a Texas satisfechos de haber hecho un buen trabajo."

KTM no echa en falta las concesiones

KTM está viviendo una montaña rusa esta temporada, con un comienzo muy difícil, un repunte gracias al nuevo chasis introducido en Mugello, la victoria de Oliveira en Barcelona y problemas recientemente a excepción de la victoria de Brad Binder aprovechando la lluvia en Austria.

Los buenos resultados del año pasado privaron a KTM de las concesiones en 2021 y los pilotos titulares ya no pueden participar en los test privados. Oliveira no sabe si la marca está sufriendo por la pérdida de esta ventaja, aunque admite que los test le permitían afrontar las carreras con más tranquilidad en sus dos primeras temporadas en MotoGP.

"No puedo identificar una relación directa entre la falta de test con los pilotos oficiales y la falta de rendimiento, pero puedo decir que fue una ventaja tener esos días extra. Conocíamos mejor la moto. Estuvimos haciendo varios días de pruebas, así que cuando empezábamos una sesión de 45 minutos ya sabíamos qué hacer y cómo se comportaría la moto. Ahora nos pone al mismo nivel que los demás".

"Tal vez lleve más tiempo, pero no veo relación entre el bajo rendimiento o los resultados con la falta de concesiones. Seguro que ya no tenemos esa ventaja, pero nos 'merecemos' no tener más pruebas. El equipo de test tiene que hacer el trabajo y nosotros solo tenemos que confirmar eso y las ideas de los fines de semana de carrera en nuestras pruebas."

A pesar de los progresos realizados esta semana, el de Pragal se muestra cauto a la hora de hacer pronósticos para el GP de las Américas. El Mundial no visita Austin desde el inicio de la temporada 2019, su primera en MotoGP, y la RC16 ha cambiado mucho en estos dos años y medio, haciendo imposible cualquier previsión.

"Si soy cien por cien sincero, no tengo ni idea, porque la última vez que estuvimos allí era mi tercera carrera. No estaba rindiendo mucho, era la moto de 2019, que era muy especial. Hemos avanzado mucho desde entonces. Ya veremos. Será un fin de semana de descubrimientos. Habrá que ver las condiciones. Tendremos cuatro tipos de neumáticos porque han reasfaltado la pista en varios puntos. Tendremos que entender la asignación de neumáticos. Será un reto. Llegamos con la mente abierta y realmente dispuestos a trabajar".