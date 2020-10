Oliveira carga contra Bagnaia: "Es infantil; refleja lo que es, un niño"

Bagnaia se cruzó con Oliveira entre las curvas 5 y 6 del circuito de Le Mans al principio de la Q2, lo que obligó al piloto de Ducati cortar la vuelta rápida.

El piloto del Pramac venía a sólo 0,014 segundos del tiempo de la pole en ese momento y mostró su enfado con Oliveira.

Cuando ambos se dirigían al pitlane, Bagnaia seguía con el enfado y casi se toca con el piloto del Tech3, lo que Oliveira calificó de "inaceptable".

"Pecco se estaba comportando de forma muy infantil porque después de mi tercera vuelta en la Q2. Estaba fuera de la línea ideal, pero no completamente fuera de la pista", explicó Oliveira, que se clasificó 12º, sobre el incidente.

"No pude ver que venía y empezó a agitar su mano", contó el portugués. "Lo peor es que cruzó su moto como queriendo darme y hacerme caer, también cuando entrábamos a boxes".

"Para mí, refleja lo que es y es un niño. Cuando pones en peligro a otro piloto por una vuelta rápida, es normal tener esta actitud".

"Puedo cometer errores, pero siempre trato de respetar a mis rivales".

"Para mí, esto es inaceptable por su parte".

Bagnaia, que saldrá séptimo, se disculpó con Oliveira y admite que fue exagerada su reacción frente al piloto del Tech3.

"Quiero pedir disculpas a Miguel, porque cuando estoy en la moto y me encuentro con alguien que va despacio y me frena mientras estoy apretando, me pongo muy nervioso", dijo el corredor del Pramac.

"Exageré, estaba demasiado nervioso y enfadado. Iba despacio, pero probablemente pensó que sólo iba a tirar tres vueltas y volvía a los boxes. Para mí era la cuarta y todavía estaba empujando".

"En cualquier caso, si me cruzo con él, me disculparé por mi reacción, pero le pediré que sea más cuidadoso con lo que pasa detrás", zanjó.