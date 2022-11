Cargar el reproductor de audio

Cheste.- Miguel Oliveira correrá las dos próximas temporadas con contrato, apoyo y material de fábrica de Aprilia en la estructura satélite RNF. El acuerdo alcanzado entre el fabricante italiano y el equipo de Razlan Razali, garantiza al portugués motos y motores idénticos a los que han llevado esta temporada Maverick Viñales y Aleix Espargaró, que casi hasta el final ha estado luchando por el campeonato.

Precisamente, el salto competitivo de las motos de Noale es lo que convenció a Oliveira para unirse al proyecto tras toda una vida en KTM, donde le dejaron sin plaza en el box oficial, pero le ofrecieron mejorar el contrato y seguir en la formación satélite, un movimiento que Miguel descartó.

El martes, en el test oficial de pretemporada 2023, que se celebrará en el Ricardo Tormo de Cheste, donde este fin de semana se disputa el Gran Premio de Valencia, último del curso, Oliveira tendrá su primera toma de contacto con la Aprilia, la misma moto que dejará el domingo por la tarde Espargaró.

"No sé si serán las mismas motos (físicamente) o si serán dos unidades nuevas, una para mí y otra para Raúl Fernández, con los mismos materiales que han llevado este año Aleix y Maverick", explicó este jueves el portugués a Motorsport.com.

El motor será la misma especificación que han llevado este año, mientras que el equipo oficial llevará una nueva evolución 2023.

"Sí, el motor será como el de este año", sigue Oliveira. "Pero creo que el martes llevaremos o motores nuevos o utilizados en un test, ya que son unos ensayos oficiales".

Lo que está claro es que cuando el portugués fichó por Aprilia, a finales de agosto, las RS-GP estaban luchando por los podios, mientras que, en la parte final del curso, sobre todo en la gira asiática, el bajón ha sido de calado, suficiente como para preocupar a cualquiera.

"No estoy muy preocupado, sí que ha habido algún componente técnico que les habrá impedido seguir con la progresión que estaban siguiendo, pero personalmente creo que ese bajón ha coincidido en un momento particular del campeonato, en el que Aleix aún estaba luchando por el campeonato y se ha creado un ambiente dentro del equipo que no habrá sido el que se necesitaba para ir rápido".

"No me preocupa porque lo que ha demostrado Aprilia en los dos primeros tercios del campeonato es que la moto llega a circuitos muy diferentes y siempre están ahí. Sí que es posible que haya una explicación técnica, pero también creo que ha influido el ambiente de estar luchando por el campeonato", zanja el chico de Pragal.

