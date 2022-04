Oliveira: "Mejorar en clasificación es mi prioridad para 2022"

Cargar el reproductor de audio

El piloto portugués viene de conseguir una gran victoria en el pasado Gran Premio de Indonesia disputado en Mandalika, pero sabe que lo que necesita a partir de ahora es lograr consistencia, algo que le ha faltado en el pasado pese a haber ganado ya cuatro carreras en MotoGP.

Cuando Motorsport.com le preguntó en una charla exclusiva sobre cómo alcanzar esa tan necesaria consistencia, Oliveira apunta que "hay dos maneras de verlo" y explica que su parte como piloto es destacar en clasificación.

"Por un lado, creo que tengo que mejorar mis posiciones de clasificación, así que ese es básicamente mi objetivo número uno para esta temporada. Es una de las cosas con las que tengo que ser más constante", comentó.

"La otra cosa, por supuesto, es el paquete técnico, que creo que hemos tomado en la dirección correcta. Creo que podemos estar más relajados y no tener que perseguir un resultado, y el hecho de estar ya ahí en términos de posiciones de salida va a ser una gran ayuda para mantener esta consistencia. Hasta ahora la temporada ha empezado con un cero y con la victoria. Seguro que necesitamos ver más carreras para lograr esta consistencia, así que ese es el objetivo", añadió.

De momento Miguel Oliveira inició 14° en la apertura de la temporada en Qatar y séptimo en Indonesia, mientras que en la pasada temporada solo en cuatro ocasiones se clasificó en las dos primeras filas de la parrilla –de hecho nunca llegó a la primera- a lo largo de los 18 grandes premios.

Oliveira, de 27 años, admite que la parte mental juega un papel importante para él en el momento de alcanzar un buen resultado los sábados.

"Técnicamente, hay cosas que se pueden hacer, pero también el paso para mí fue algo más mental que sólo la moto", comentó.

"Simplemente, poner la energía en hacer una vuelta. Con el formato (de clasificación) no basta con ser un trabajador duro, no basta con ser consistente, no basta con ser un piloto que hace muchas vueltas buenas durante el fin de semana, o que construye la velocidad. Se trata de una sola vuelta. Si llegas al sábado por la tarde sabiendo que la 12ª va a ser tu peor posición de salida, eso ya te da un impulso diferente para afrontar la carrera.

Por otro lado, Oliveira asegura que el muy buen rendimiento mostrado por KTM en este inicio de temporada no mete presión al equipo.

"No, es la misma. Entiendo que cuando ganamos por primera vez, eso es diferente porque de repente tienes toda la atención puesta en ti. Creo que cambiamos un poco nuestra filosofía de trabajo, y esta filosofía y este método nos trajo básicamente la victoria. Creo que es algo que hemos atraído y no perseguido. Por lo tanto, hay una gran diferencia", finalizó.