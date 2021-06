Oliveira: "He intentado entender qué hace Márquez diferente en Sachsenring"

El piloto del equipo Repsol Honda está imbatido en clasificación y en carrera en Sachsenring desde 2010, cuando todavía no se había proclamado campeón del mundo ninguna vez y corría en 125cc. En otro momento nadie habría discutido el favoritismo indiscutible a Márquez, pero después de una década triunfal las circunstancias en las que llega a Alemania plantean dudas.

El #93 viene de un 2020 en blanco por una lesión que le mantuvo apartado de las pistas nueve meses y cuenta por abandonos sus tres últimas carreras. Sin embargo, desde que se apagó el semáforo para el FP1 en Sachsenring se vio la mejor versión del ilerdense.

Márquez lideró el primer libre y en la parte final del segundo también marchaba en cabeza, pero se vio superado por 11 pilotos que, a diferencia de él, montaron un neumático nuevo para atacar el tiempo.

Finalmente, el más rápido el viernes en Alemania fue Miguel Oliveira, que sigue en racha después de subir al podio en Mugello y ganar en Montmeló. El portugués, no obstante, sigue señalando a Márquez como el favorito a la victoria.

"Ha sido un buen día", comentó Oliveira. "Hemos trabajado muy bien desde esta mañana, hemos dado muchas vueltas con neumáticos gastados y el ritmo era bueno, así que esperábamos hacer un buen time attack".

"Para mí, desde el principio, Marc es el gran favorito para ganar el domingo. Hemos tratado de entender lo que hace diferente a los demás en esta pista, porque ha tenido mucho éxito, y creo que hay unos cuantos pilotos que pueden jugarse la victoria con él. Yo estoy trabajando para ser uno de ellos".

Desde hace dos grandes premios, el luso le ha dado la vuelta al complicado inicio de temporada de KTM, coincidiendo con la llegada de un nuevo chasis de los de Mattighofen. Sin embargo, para Oliveira esa fue una pieza más para poner todo en orden.

"KTM ha hecho un buen trabajo. Teníamos un ritmo realmente bueno a veces, un gran potencial para ser rápidos. Da la impresión de que encontramos la solución en Mugello, pero en realidad no fue así. Estábamos un poco en segundo plano y quizás eso dio la impresión de que lo que trajimos a Mugello cambió la situación, y no fue así. Ayuda, pero no lo hace todo. Los pequeños detalles son muy importantes. Creo que los he entendido un poco mejor que los demás", zanja.

Fotos del viernes del Gran Premio de Alemania 2021 de MotoGP

