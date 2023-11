Oliveira no está "decepcionado" por la oferta de Honda para MotoGP 2024

Tras la decisión de Marc Márquez de abandonar Honda en favor de Gresini para la temporada 2024 de MotoGP, Miguel Oliveira surgió como la opción preferida de HRC para sustituirle, como adelantó Motorsport.com.



El piloto del RNF Racing tiene contrato con Aprilia para el próximo año, pero el portugués cuenta con una opción que le permite marcharse si un equipo de fábrica le ofrece un acuerdo. Sin embargo, Oliveira fue descartado en las últimas semanas, debido a la condición innegociable de Honda de ofrecerle un contrato válido únicamente para una temporada. El objetivo de la marca es mantener sus opciones abiertas para 2025, campaña en la que la mayoría de los pilotos de fábrica terminan contrato.

Al ser cuestionado por Motorsport.com el viernes del Gran Premio de Malasia, en el que finalizó 19º de la tabla de tiempos, sobre si estaba decepcionado por este enfoque de los nipones, Oliveira respondió: "No, no es decepcionante. Es un negocio, ellos buscan oportunidades, nosotros también".



"A veces nuestras expectativas quizás no coinciden con lo que se ofrece, y también es posible que un fabricante lo consiga. Así que no estoy decepcionado, no. Es que quieren que un piloto vaya allí un año, y creo que hoy en día es demasiado arriesgado hacerlo", siguió Oliveira, dando un argumento similar al que también dio tras los entrenos Luca Marini, una de las opciones que tiene HRC sobre la mesa.



"Incluso siendo el mayor fabricante del mundo, con toda la capacidad económica y muy probablemente también humana para construir una moto y hacer un equipo fuerte, yo diría que como piloto que rompe una relación con un fabricante para ir a otro sin esta garantía de futuro, creo que es bastante difícil", continuó después el joven luso de 28 años.

Oliveira también señaló que su decisión fue motivada, en parte, por el hecho de que podría estar en condiciones de dar el salto al equipo oficial de Aprilia en 2025. "Exactamente. Ya sabes, todos los pilotos rompen este ciclo de dos años de contrato [a finales de 2024], así que de todos modos todo estará abierto. Simplemente no veo cómo sería posible arriesgar tanto sin garantías de continuar. Creo que es bastante difícil", finalizó.



Pol Espargaró, ex compañero de Oliveira en KTM, surgió el viernes como otra de las posibles opciones para Honda en 2024, pero confirmó que seguirá como piloto probador de la marca austriaca. Maverick Viñales también era una opción para HRC, pero comentó que su "compromiso es con Aprilia".



A este respecto, el de Roses explicó: "Tengo que decir que es muy bonito estar aquí y que esto es algo bueno. Además, quiero que Aprilia escuche esto: tienen que empujar si me quieren. Siempre es genial que Honda, por ejemplo, una gran marca, piense en ti. Significa que estás haciendo un buen trabajo. Pero mi compromiso, lo digo muchas veces, es con Aprilia. Tengo contrato hasta 2024. Para el futuro no lo sé, todo puede pasar".