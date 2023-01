Cargar el reproductor de audio

Nunca en la historia de MotoGP el Mundial había saludado a cuatro campeones diferentes en otros tantos años, lo que ha abierto, sin duda, las expectativas al resto de pilotos. Entre 2012 y 2019 solo dos pilotos lograron coronarse en la clase reina, Jorge Lorenzo, dos veces, y Marc Márquez hasta en seis ocasiones. Desde 2020, en solo tres años, Joan Mir, Fabio Quartararo y Pecco Bagnaia han inscrito por primera vez su nombre en el palmarés, convirtiendo un certamen con un claro dominador en un objetivo sin dueño.

Con los precedentes de los tres últimos años y con la incógnita de si Honda será capaz de darle a Márquez una moto competitiva, se hace muy complicado señalar un claro favorito al título en 2023, incluso es difícil acotarlo a un reducido grupo de tres o cuatro pilotos. Nadie duda de que Bagnaia intentará revalidar la corona de 2022, igual que Quartararo recuperar la de 2022. Pero también Enea Bastianini, Aleix Espargaró, Maverick Viñales, Brad Binder, Jorge Martín o, si Honda acierta, Mir y, por supuesto, el propio Márquez, saldrán con el claro objetivo de ganar el título.

Tras cambiar su periodo de larga estancia en KTM por una Aprilia del equipo RNF para 2023, el portugués Miguel Oliveira, ganador de dos carreras el año pasado y el piloto que más ha ganado para la marca austríaca en la clase reina (5), quiere estar en ese panel de favoritos.

Oliveira aseguró que su objetivo "es ser campeón del mundo de MotoGP", y añadió sin dudarlo que "es solo cuestión de tiempo conseguirlo" en una entrevista con la radio lusa Antena 1.

Como en 2015, cuando dejó atrás dos años en Moto3 con Mahindra para fichar por KTM, este 2023 en un nuevo punto de inflexión para Miguel, que deja atrás una larga carrera de éxito con el fabricante austríaco, con el que ha estado ocho años, los cuatro últimos en la clase reina.

La salida del luso del que ha sido su equipo durante casi toda su carrera no fue de la mejor manera posible. Tras conseguir llegar al equipo oficial en 2021 después de dos años en el satélite, KTM trató de devolverle a la formación de Poncharal para encabezar, junto a Pol Espargaró, el proyecto pintado de GasGas.

El problema no fue tanto el atractivo del proyecto, sino las formas de los dirigentes de KTM, que lo airearon públicamente para presionar al corredor por la amenaza que ejercía Jack Miller, que solo iba a aceptar una oferta para estar en el garaje de fábrica. Miguel no se dejo intimidar por las prisas de la fábrica, que le mejoraba el contrato económico, y valoró otras ofertas que llegaron de Gresini y, sobre todo, Aprilia.

"No diría que KTM se portó mal conmigo en absoluto", recita Oliveira. "Simplemente teníamos diferentes maneras de ver las cosas. La reestructuración del equipo fue de la mano de la voluntad de tener un piloto distinto a mí. Estas diferencias nos distanciaron de forma natural y no teníamos un futuro juntos. No es que la puerta no estuviera abierta, porque realmente querían que me quedara en GASGAS, que es básicamente una KTM pintada de rojo", explica en la entrevista.

El argumento de KTM para convencer a Oliveira era tan débil como irracional.

"Su idea era recuperar la marca GASGAS y tener una dupla de pilotos ibéricos, porque la marca es ibérica. Querían un piloto español (Espargaró) y otro portugués, pero a mí no me gustaba mucho esa idea".

Pese a que la oferta económica no era tan buena, Oliveira tomó la decisión de separarse de su equipo de siempre y apostar por Aprilia, que le ha hecho un contrato de piloto oficial, aunque correrá con una moto 2022 en la estructura RNF con Raúl Fernández de compañero.

"Sinceramente creo que hay momentos en la vida en los que necesitas un cambio. Hay trenes que solo pasan una vez y hay que aprovechar esas oportunidades. Me apetecía mucho hacer ese cambio y salir de mi zona de confort".

Oliveira cree en el proyecto Aprilia, que el pasado año demostró estar en el camino correcto hacia el éxito, y entiende que para luchar por lo máximo hay que apostar, aunque eso signifique añadir dificultades.

"KTM me dio mucho confort en mi carrera deportiva. Tenía garantizados los próximos cuatro años de mi vida. Pero en el fondo sabía que eso no era lo que quería. Quiero experimentar nuevas oportunidades y ser realmente campeón del mundo, algo que creo que ocurrirá pronto", avisó el de Pragal.

La presentación oficial del equipo RNF-Aprilia se celebrará el próximo 16 de marzo. Consulta aquí todas las presentaciones de los equipos de MotoGP.

Las fotos del debut de Oliveira con la Aprilia de RNF en test de Valencia

