Ogura explica por qué le "mata" su gran debut y detalla su crisis interna en 2025

Ai Ogura ha explicado que le "mata" que el quinto puesto que logró en su debut en MotoGP, en Tailandia, fuera un resultado sobresaliente dentro de lo que describió como una temporada de rookie "no particularmente especial".

El piloto del Trackhouse sorprendió a todos con el estado de forma en que debutó en la categoría reina, en la primera carrera del año en Buriram, clasificando su Aprilia satélite en la segunda fila de la parrilla antes de terminar cuarto en la sprint y quinto en la carrera larga.

Pero ese fin de semana iba a ser precisamente el punto álgido de la campaña de debut del piloto japonés, ya que su rendimiento tuvo muchos altibajos, mientras que su compañero de equipo, Raúl Fernández, se anotó una inesperada victoria en el Gran Premio de Australia y luego también acabó en el podio en la última carrera del curso, en Valencia.

Ogura también sufrió dos graves lesiones durante el año, incluida una fractura de pierna que requirió cirugía y le obligó a perderse varias carreras, incluida la de casa, en Motegi. Finalmente, terminó la temporada en 16ª posición del Mundial, con 89 puntos y ocho top 10 en su haber.

Cuando se le pidió que resumiera su temporada tras Valencia, Ogura respondió: "No hay nada especial que decir sobre mi primer año en MotoGP. Sólo carreras, muchas caídas y lesiones. Aunque ha sido un año difícil, todavía hay muchos aspectos positivos. Estoy muy contento de haber terminado mi temporada de novato, y estoy deseando que empiece la segunda". Y añadió: "Para ser sincero, no hay nada que me haya sorprendido. Siempre pienso en el peor escenario posible, así que no hay nada que me sorprenda".

Ai Ogura, Trackhouse Racing Fotografía de: Gold and Goose Photography / LAT Images / vía Getty Images

Las expectativas sobre Ogura eran altas para su primera campaña en MotoGP, entre otras cosas porque llegaba como vigente campeón del mundo de Moto2. Su impresionante inicio en Tailandia se consideró como la primera muestra real de su potencial, pero finalmente nunca consiguió volver a alcanzar los mismos niveles durante 2025.

Sin embargo, el nipón explicó que el excelente resultado en Tailandia no le ayudó a aumentar su confianza: "Fue todo lo contrario. Y eso me mata, porque mi mejor resultado fue en mi primera carrera: fue algo especial. Y en las siguientes carreras empecé a pensar si ese era mi verdadero potencial o no... Pero la última carrera fue bastante bien, y también hubo varios Top 10".

Ogura admitió que tuvo problemas con sus dudas durante su primer año en MotoGP, pero cree que un final de temporada más positivo, que incluyó un séptimo puesto en Portugal, le ayudó a recuperar la confianza.

"Durante esta temporada, en un momento dado, pensé que quizás no era lo suficientemente bueno, pero luego empecé a pilotar bien la moto", detalló. "Después de la lesión, sobre todo en los momentos difíciles, tuve dudas. Pero en los dos últimos grandes premios he hecho muy buenas carreras. Así que ahora veo un buen futuro. Esto es bueno".