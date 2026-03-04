Ogura lamenta su oportunidad perdida en Tailandia: "Me sorprende lo mal que lo hice"

Ai Ogura se mostró muy crítico con su propio pilotaje tras quedar quinto en la carrera larga del Gran Premio de Tailandia este pasado domingo, ya que cree que podría haber conseguido un mejor resultado.

El piloto de Trackhouse tardó mucho en despertar durante la carrera, en la que se vio atrapado al inicio y cayó al undécimo puesto tras salir octavo en la parrilla. Solo empezó a adelantar a los pilotos que tenía delante en la vuelta 16 de las 26 programadas, tras lo cual remontó rápidamente.

Buriram es un circuito fuerte para Ogura, en el que a priori tenía la velocidad necesaria para clasificarse en una posición más alta. El sábado, terminó la carrera al sprint en cuarta posición. Todo ello le dejó especialmente decepcionado consigo mismo tras su esfuerzo del domingo.



"Hubo algún problema que me frenó en la primera parte de la carrera", empezó diciendo el piloto de 25 años. "El problema fue cómo abordé las curvas, especialmente cuando todas las motos estaban delante de mí. Me sorprendió lo mal que lo hice en la primera parte de la carrera. No estoy contento. Sabía que iba a ser rápido al final. Ese era mi punto fuerte para la carrera, pero no pude aprovecharlo".

Ai Ogura, Trackhouse Racing Foto: Gold and Goose Photography / LAT Images / vía Getty Images

El piloto de Saitama afirmó que había tomado decisiones equivocadas sobre cuándo atacar y cuándo aflojar: "Cuando la moto estaba en condiciones de apretar, quizá no lo hice. Y cuando la moto estaba bastante limitada, ahí es donde apreté. Debo comprenderlo mejor".

Aunque el quinto puesto fue una repetición de su brillante debut en MotoGP en el GP de Tailandia del año pasado, Ogura no se consoló con ello: "La posición es la misma, pero la sensación es completamente diferente. No estoy nada contento", añadió.

En el fondo, Ogura puede pensar que Buriram fue el punto álgido de su campaña como novato, que fue decayendo progresivamente tras la primera cita. Pero con los cuatro pilotos de Aprilia, tanto del equipo oficial como del Trackhouse, en plena forma y trabajando juntos, las posibilidades de mantener su impulso pueden ser mejores esta vez.

