Ogura: "Nuestro objetivo será terminar en el podio en las dos carreras"

No es Ai Ogura un hombre de muchas palabras, algo que está empezando a causar cierta preocupación en MotoGP, sobre todo porque el japonés apunta a ser una estrella en el futuro firmamento del campeonato, sin embargo para el corredor de Trackhouse-Aprilia las televisiones no son su medio, sino que lo es la pista y el gas. Hasta ahora, el campeón de Moto2 de 2024 no había logrado ninguna pole en la clase reina, una especialidad en la que, además, nunca ha sido un gran especialista, solo logró una en Moto3 y cinco en Moto2, la última en 2024.

Este sábado, sin embargo, todos los astros se alinearon para que Ogura volara, como en un manga japonés, por encima de lo humano. Si normalmente saliendo desde atrás, ya que su mejor clasificación este año había sido un sexto puesto, siempre remonta posiciones, saliendo primero igual nadie le puede ver el pelo en toda la carrera, veremos.

"Sencillamente he podido ser un poco más rápido", justificó Ai su vueltón. "Hago mi trabajo, como en el resto de las carreras, pero esta vez ha cuadrado todo", añadió. "He visto pilotos muy rápidos y a ver cómo se nos dá".

"Nuestro objetivo será terminar en el podio en las dos carreras, y si logramos eso nos daremos por muy complacidos este fin de semana", fue todo, en su línea de sobriedad asiática.

Segundo en parrilla y primera Ducati saldrá Fabio Di Giannantonio, que batió el récord antes que Ogura, pero que al final terminó doblegado por 211 milésimas.

"El plan era estar solo en la pista. Ya ha pasado varias veces que me he encontrado con gente entre medio. Esta vez lo hicimos bien, aunque no bastó para lograr la pole, pero el objetivo era estar en la primera línea. Tengo que mirar cómo Ai ha hecho esta vuelta porque es increíble", valoró el italiano.

La primera fila de la parrilla la completó Pecco Bagnaia. "Esta mañana me esperaba estos tiempos, pero no tan rápidos. En el FP2 probamos una cosa en la moto que no me gustó. Tras el primer intento me esperaba estar más arriba, creo que estaba el noveno. Por eso me dije que tenía que dar algo más", explicó el de Ducati. "Me cuesta un poco el último sector, salir de las curvas a la derecha. De momento, Aprilia está increíble. Esta mañana hice cuatro curvas detrás de Ogura y pude ver cómo entra en las curvas, y es allí donde marca una gran diferencia respecto a nosotros", zanjó.